40 Jahre im Frankfurter „Größenwahn“

Von: Thomas Stillbauer

Ohne einander nicht vorstellbar: Regine Schuster und das Größenwahn im Nordend. © Renate Hoyer

Regine Schuster und die Kultgaststätte im Nordend – seit 40 Jahren Liebe.

Vor 15 Jahren war Regine Schuster in der Frankfurter Rundschau. Weil sie damals seit 25 Jahren im „Größenwahn“ arbeitete. Jetzt ist Regine Schuster wieder in der Frankfurter Rundschau. Weil sie inzwischen seit 40 Jahren im Größenwahn arbeitet. Ist das nötig? Schließlich war es ein tolles Porträt damals, 2008, und seither hat sich praktisch nichts verändert – jedenfalls nicht Regine Schuster. Wie auch immer sie das gemacht hat.

Aber es lohnt sich immer, über sie zu schreiben. Erstens, weil es sich immer lohnt, sie zu treffen. Und zweitens, weil sich ein bisschen was dann doch verändert hat. Ihr Name beispielsweise. „Sie heißt jetzt Reggy“, sagt Kollegin Maxi und buchstabiert kurz durch. Gesprochen: „Reddschi“. Ein gewisser Unterschied zum bisher französisch gehauchten „Reschien“, ein klarer Wechsel vom stimmhaften „sch“ zum stimmlosen. „Die neue Generation will es so.“ Sagt Reggy. Und lacht.

Ein Zufall zum Start

Ein akuter Mangel brachte sie damals, 1983, ins Team der Kultgaststätte im Nordend. Es fehlte jemand im Service – Gästin Regine sprang spontan ein. Und blieb. „Ich war die erste, die fest angestellt wurde“, sagt sie. Ihren eigentlichen Job als Arzthelferin kündigte sie bald, um sich ganz der neuen Beschäftigung zu widmen. „Und hier bin ich ja im gewissen Sinn immer noch als Arzthelferin unterwegs“, scherzt sie.

Ist nicht böse gemeint, im Gegenteil. „Ich liebe die Menschen, ich liebe unsere Gäste.“ Das ist einer der Gründe, aus denen sie immer noch im Größenwahn arbeitet. Gut, manche Gäste seien mitunter schwierig. „Aber dann ist es für mich die Herausforderung, auch die zum Lachen zu bringen.“ Und wie geht das? Sie kitzelt den, der doof fragt, am Kinn. Schon lacht er.

Mittwochnachmittag im Nordend. Von draußen ruft jemand durchs Fenster. Ob noch Schneider-Weisse da sei. Weizenbier. Ja, ist noch. Er wolle sich für die gute Zusammenarbeit bedanken, sagt der Fenstergast, der sich als Außendienstler der Firma Schneider erweist. 500 Bierdeckel könnte er noch vorbeibringen, bietet er an. Abgemacht, sagt Regine Schuster.

Schwere Corona-Phase

Wo waren wir? Am Kinn kitzeln. Corona hat auch da etwas verändert. „Niemand wollte mehr angefasst werden.“ Dabei nimmt sie gern Kontakt auf im Umgang mit den Gästen im „kleinen Eck“, der Restaurantseite zur Nordendstraße hin, in der sie meistens bedient. Hier mal geknufft, da kurz am Arm berührt. Aber Corona: „Das war so schlimm. Sieben Monate nur auf der Couch. Und mein Freund redet nicht so viel.“ Wieder das Lachen. „Kannste ruhig schreiben.“ Während der Pandemie, die die Gastronomie lähmte, ging es dem Team in der 45 Jahre alten Gastwirtschaft (immer fünf Jahre mehr als Regine) gelegentlich durch den Kopf: Ob die Gäste zurückkehren würden? Und wann? Aber richtig Angst, dass Schluss sein könnte mit dem Größenwahn, sei nicht aufgekommen. Dazu seien die Strukturen zu fest, das gegenseitige Vertrauen im Team um die Gründer Hans-Peter Hoogen, Hans-Jürgen Heine und Peter Behrendt zu groß. Als Regine Schuster beispielsweise ihre zwei Kinder bekam, hätten sie die Sozialbeiträge weiter gezahlt „und sich ganz toll um mich gekümmert. Es ist schon so was wie Familie hier“.

Auch mit den Gästen. Da kommen welche, die seit 30 Jahren nicht da waren, und fallen ihr erst mal um den Hals vor Wiedersehensfreude. „Andere sind jetzt neu, und da stellt sich heraus, das sind die Kiddies von denen da“, sie zeigt auf die stimmungsvollen Schwarz-Weiß-Fotos aus den 80er Jahren an der Wand im „kleinen Eck“, langhaarige und bärtige Menschen mit vollen Gläsern zwischen Rauchschwaden.

Wie vor 15 Jahren verwendet Regine Schuster immer noch kein Tablett, um Getränke an die Tische zu bringen. „Ich lauf’ gern.“ Besonders seit ein vom Tablett gekipptes Glas einst demonstrierte, wie viel ein halber Liter Bier sein kann, wenn er aufgewischt werden will. Der perfekte Gast, sagt sie, sei freundlich, humorvoll und gebe gern Trinkgeld, wenn er bestens versorgt wurde (was bei ihr selbstverständlich immer der Fall ist). „Vom Trinkgeld leben wir.“

Mit der OB per Du

Selbstverständlich ist auch das Du im Umgang – bis auf ein einziges Mal, erinnert sie sich. Da war die Oberbürgermeisterin Petra Roth zu Gast. Aber bei nächster Gelegenheit, einer Preisverleihung, änderte sich das auch. „Tut mir leid, ich muss dich jetzt duzen“, sagte Regine Schuster zur OB. Die kündigte prompt den nächsten Größenwahn-Besuch an.

Dort wird sie „Reggy“ auch künftig donnerstags, samstags und sonntags im Service antreffen, denn sie will erst aufhören, wenn die Eintracht Deutscher Meister wird. Das kann dauern. Ein anderer Titel, der Pokal, ist schon wieder in greifbarer Nähe. Da könnte etwas helfen, das vor einigen Jahren erprobt wurde: Johannes Flum, damals Adlerträger, bekam von Regine Schuster eine Mousse au Chocolat kredenzt – und erzielte am folgenden Samstag ein Tor, was wahrlich nicht oft vorkam. Nur so als Tipp. Ein Lächeln gibt’s sowieso gratis dazu.