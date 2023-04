31-Jähriger wegen versuchter Vergewaltigung seiner Halbschwester verurteilt

Erst weiß der Angeklagte nicht mehr ganz genau, was nach der Grillparty passiert ist, dann kommt die Erinnerung wieder und er gesteht:Das Amtsgericht Frankfurt verurteilt ihn schließlich wegen versuchter Vergewaltigung seiner Halbschwester.

Es passierte nach einer Grillparty. Am 22. August 2020 hatte Benedict O. Freunde eingeladen, auch seine Halbschwester war gekommen. Alkohol wurde konsumiert, der Halbschwester wurde übel, sie legte sich mit T-Shirt und Unterhose bekleidet in Benedict O.s Bett. Die Freunde gingen, Benedict O. legte sich neben seine Halbschwester. Er dachte, sie schliefe und „vollzog den Beischlaf oder ähnliche sexuelle Handlungen“, sagte der Staatsanwalt am Mittwochmorgen vor dem Frankfurter Amtsgericht. Er habe ihre wehrlose Lage ausgenutzt.

Doch die heute 21-Jährige schlief nicht. Sie habe vor Schreck nicht äußern können, dass sie das nicht wolle, so der Staatsanwalt. Auch Fotos soll Benedict O. von Intimbereich und Brüsten gemacht haben. Benedict O. schüttelt immer wieder genervt den Kopf, während er auf der Anklagebank sitzt. Aber: Er legt ein Geständnis ab, lässt es von seinem Anwalt verlesen. Wobei das Gedächtnis des Minijobbers an einer Grundschule zunächst nicht ganz so gut funktioniert. Er räumt ein, dass der Ablauf im Großen und Ganzen zutreffend sei. Aber aufgrund des Alkoholkonsums könne er sich nicht mehr ganz erinnern. Er sei sich aber sicher, dass es „keinesfalls zu einer wie auch immer gearteten Penetration“ gekommen sei. Er bedauere sein Verhalten und entschuldige sich.

Während sein Anwalt die Erklärung verliest, schüttelt Benedict O. weiterhin den Kopf. Auf die Frage der Richterin, ob das seine Erklärung sei, presst er aber ein Ja hervor. Und nach einer Unterbrechung der Verhandlung und Beratung mit seinem Anwalt kann sich der Angeklagte schließlich noch ein wenig mehr an die Ereignisse vor fast drei Jahren erinnern – „nach nachhaltiger Reflexion und Befragung meines Gedächtnisses“. Es treffe zu, dass es eine Berührung im Intimbereich gegeben habe, „ich in die nach meiner Vorstellung im Schlaf befindliche Geschädigte kurz mit der Fingerspitze eindrang“. Er sei bereit, zur Schadenswiedergutmachung 5000 Euro zu zahlen, seit Herbst 2020 befinde er sich auch in therapeutischer Behandlung.

Beratung und hilfe Für Opfer und Angehörige gibt es Beratungsstellen und Hilfsangebote: Weißer Ring: Opfertelefon 116 006 (täglich 7-22 Uhr); E-Mail: Opferhilfe@weisser-ring.de www.weisser-ring.de Trauma- und Opferzentrum Frankfurt Zeil 81 (Eingang Holzgraben) 60313 Frankfurt am Main Telefon 216 558 28, Montag bis Donnerstag 9.30 bis 17 Uhr, Freitag 9.30 bis 14.30 Uhr, E-Mail: info@Trauma-undOpferzentrum.de www.trauma-undopferzentrum.de/

Die Aussage der Halbschwester und einer weiteren jungen Frau, die ebenfalls von sexuellen Übergriffen Benedict O.s berichtet, werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgenommen. Das Urteil der Richterin am Ende: Benedict O. wird wegen versuchter Vergewaltigung zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt ist. „Eine Vollstreckung der Freiheitsstrafe bringt Sie nicht weiter“, sagt die Richterin zum Angeklagten. „Sie müssen das therapeutisch aufarbeiten.“ Seine psychotherapeutischen Gespräche muss er weiterführen, bis der Therapeut „keinen Handlungbedarf mehr sieht“.

Zudem muss Benedict O. zehn Stunden zu Gesprächen ins Zentrum für Männerfragen, 150 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und eben die 5000 Euro Schmerzensgeld zahlen. „Die beiden jungen Frauen stehen immer noch unter dem Eindruck des Erlebten“, sagte die Richterin. „Sie haben Sie als ihren großen Bruder angesehen, und Sie haben ihr Vertrauen erheblich missbraucht.“ Benedict O. rollt bei diesem Satz nur ungehalten die Augen. „Und das Bedauern, das wir gerne bei Ihnen gesehen hätten“, sagt die Richterin noch, „konnten wir heute nicht wahrnehmen.“