2400 Euro Strafe für Unfallfahrer in Frankfurt

Ein 33-Jähriger kracht betrunken in die Trambahnhaltestelle Tillystraße - und muss nun zahlen.

Ein 33-Jähriger ist am Mittwoch vom Amtsgericht Höchst wegen fahrlässiger Verkehrsgefährdung zu einer Strafe von 80 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt worden. Dazu wird sein Führerschein für sechs Monate einbehalten.

Der Mann ist am Samstag, 13. August 2022 mit seinem Passat in die Straßenbahnhaltestelle Tillystraße in Nied gekracht, weil er auf der Flucht vor der Polizei war. Eine spätere Blutprobe ergab 1,8 Promille. Außerdem wurden im Blut des Mannes Spuren von Kokain nachgewiesen. Er soll das Rauschgift eine Woche zuvor und am Abend der Fahrt konsumiert haben. Der Angeklagte überstand den Unfall unverletzt. Sein Beifahrer zog sich Verletzungen zu und brach sich das Schulterblatt.

Aufgefallen war der Mann der Polizei wegen seiner unsicheren Fahrweise. An der Kreuzung Brüningstraße war er von der Polizei aufgefordert worden, anzuhalten.

Stattdessen gab er Vollgas und floh über die Bolongarostraße, gefolgt von der Polizei. Dabei beschleunigte der Mann auf 96 Kilometer pro Stunde und überfuhr an der Kreuzung zur Zuckschwerdtstraße vor dem Lindner-Hotel eine rote Ampel. In der Rechtskurve nach Nied geriet der Passat des Angeklagten schließlich ins Schleudern, kam auf die Straßenbahngleise, überschlug sich und krachte gegen einen Mast samt Anzeigetafel an der Straßenbahnhaltestelle Tillystraße.

Der Passat war ein Wrack, die Anzeigetafel beschädigt. Weil der Unfall in den Abendstunden geschah, standen glücklicherweise keine Passant:innen an der Haltestelle. So war der Beifahrer der einzige, der bei der Karambolage verletzt wurde. Die Straßenbahnlinie 11 musste danach für mehrere Stunden unterbrochen werden, bis die Trümmer des Unfalls beseitigt waren. Seinen Beifahrer hatte der 33-Jährige am Abend der waghalsigen Trunkenheitsfahrt in einer Bar kennengelernt; die Männer hatten zusammen gezecht.

Der Abend hat für den 33-Jährigen nun außer der Verurteilung auch noch ein finanzielles Nachspiel: Über die Strafe von 2400 Euro hinaus muss der Verurteilte für den von ihm verursachten Schaden aufkommen. Nach Angaben seiner Frau vor Gericht habe er bislang 480 Euro bezahlt. Der Angeklagte war geständig und einsichtig: „Ich weiß um meinen Fehler und bin verantwortlich.“ Dem Richter erklärte er, dass er schnellstmöglich nach Hause gewollt habe, denn seine Frau habe gedroht, sich von ihm zu trennen.