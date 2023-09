15 Elektroautos ausgebrannt

Von: Stefan Behr

Ein Raub der Flammen. dpa © dpa

Feuer bei Fechenheimer Tesla-Händler

Fünfzehn Elektroautos der Marke Tesla sind in der Nacht auf Dienstag auf dem Hof eines Autohändlers in der Wächtersbacher Straße in Fechenheim komplett ausgebrannt, weitere Autos wurden beschädigt. Das Feuer war gegen 3.20 Uhr aus noch unbekanntem Grund ausgebrochen. Nach etwa einer Stunde hatten die 40 Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle.

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Fechenheim trugen während der Löscharbeiten Schutzmasken, da beim Brennen von Lithiumbatterien giftige Gase entstehen können. Verletzt wurde aber niemand. Der Brand von Lithiumbatterien stellt die Feuerwehr immer wieder vor Herausforderungen. Sie sind schwer zu löschen - wenn es mit Wasser überhaupt gelingt, dann nur mit einer deutlich höheren Menge als bei herkömmlichen Bränden nötig ist. In diesem Fall sei der Brand laut Feuerwehr durch massiven Einsatz von Löschschaum erstickt worden. Allerdings bleiben die Batterien noch lange nach dem Löschen heiß und können sich jederzeit wieder entzünden – die Feuerwehr kontrollierte den Brandherd den gesamten Dienstag immer wieder.

Während der Löscharbeiten wurde eine nahegelegene Bahnstrecke für etwa eine halbe Stunde für den Zugverkehr gesperrt. Die Polizei summiert den Schaden auf mindestens eine halbe Million Euro – was bei 15 komplett demolierten und weiteren beschädigten Teslas allerdings eine sehr optimistische Einschätzung sein dürfte. skb