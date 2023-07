1200 Treppenstufen für den guten Zweck

Von: Michael Theil

634 Laufbegeisterte gehen beim Frankfurter „Skyrun“ im Messeturm an den Start. Der Sieger schafft due Strecke in sieben Minuten und 20 Sekunden.

Kurz vor Rennstart fahren sportlich gekleidete Frauen und Männer mit der Rolltreppe an der U-Bahn-Station Festhalle nach unten, sprinten über die Steinstufen nach oben – und dann wieder von vorne. Sie laufen sich warm. 1200 Stufen, 61 Etagen und 213 Höhenmeter mussten die Teilnehmer:innen des Frankfurter „Skyruns“ im Messeturm am Sonntag bewältigen. Und das so schnell wie möglich.

Der Startschuss fällt für den japanischen Spitzenläufer Ryoji Watanabe. Über einen roten Teppich geht es ein kurzes Stück um den 257 Meter hohen Turm. Dann läuft er über einen Hintereingang in das enge Treppenhaus. Im Ziel auf der 61. Etage angekommen, lässt er sich auf den Boden fallen und bleibt liegen. Nach dem kräftezehrenden Sprint muss er erstmal zu Atem kommen.

Wenige Sekunden nach Watanabe durchläuft Christian Riedler die Ziellinie. Mit einer Zeit von sieben Minuten und 20 Sekunden ist der Deutsche zum achten Mal Sieger beim „Skyrun“ geworden. Seit 15 Jahren ist der frühere Triathlet Treppenläufer. Seither legte er zahlreiche Höhenmeter in internationalen Wettbewerben zurück. So kämpfte er sich unter anderem auf das Empire State Building in New York, den Eiffelturm in Paris und den Shanghai-Tower in Shanghai. „Ich mag das Intensive an dem Sport“, erklärt der 43-Jährige. An die Grenzen des eigenen Körpers zu gehen, sei ein großartiges Gefühl. Er freue sich, dass er bei einem „so stark besetzten Wettbewerb“ gewinnen konnte. Riedler war nur zwei Sekunden schneller als sein Kontrahent aus Italien, Fabio Ruga. „Der ist immer gut“, sagt Riedler.

Im Café im Foyer des Messeturms steht Bernd Zürn. Der 85-Jährige ist verschwitzt. „Mich haben zehn Leute überholt“, sagt er und lacht. Als sogenannter „Multiclimber“ wird er die 1200 Stufen an diesem Tag noch vier weitere Male laufen. Trotz seines Alters sei der „Skyrun“ für ihn vor allem „Kopfsache“. „Du läufst schon ewig und dann steht da groß die Etagennummer 14“, sagt er. „Im Treppenhaus denkst du, du bist er einzige Mensch auf der Welt.“ Da helfe nur, sich durchzukämpfen.

Den Wettkampf der Frauen gewann die deutsche Verena Schmitz. Mit neun Minuten und 16 Sekunden war sie 16 Sekunden schneller als ihre Mitstreiterin, Yuko Tateishi aus Japan. „Ich bin mega zufrieden“, sagt sie angesichts ihrer Leistung. „Oben war ich platt, aber es hat sich gelohnt“. Beim Treppenlaufen spiele die Mentalität eine bedeutende Rolle. Deshalb habe sie sich auf gezielt durch Meditation auf den Wettbewerb vorbereitet, erklärt sie. Der Treppenlauf sei „speziell“. Wenn sie davon erzähle, würden viele zuerst irritiert reagieren. Für sie sei es aber ein besonderes Erlebnis, die Wahrzeichen der Welt auf diese Art kennenzulernen, sagt sie. Auch Schmitz nahm bereits an Wettläufen in New York und Shanghai teil.

Organisator Michael Lederer ist Vorsitzender des Vereins „Arque“, der sich für junge Menschen mit Querschnittslähmung einsetzt. Nach Abzug der Kosten gehen die Einnahmen des Wettkampfs direkt an den Verein. Auch für Lederer ist es ein anstrengender Tag. Über mehrere Stunden kündigt er den Start aller 634 Teilnehmenden persönlich an. „Die Stimmung ist fantastisch“, erzählt er.

Besonders freue er sich, dass sechs der weltweiten „Top 10“ nach Frankfurt gekommen sind sowie über die zahlreichen Teilnehmer:innen aus Feuerwehr und Rettungsdienst. Letztere bewältigen die Strecke mit voller Ausrüstung. Mit Rettungsrucksack, Sauerstoffgerät und Defibrillator kämen dabei etwa 38 Kilo zusammen, erklärt Oliver Pitsch von den Johannitern. Das Treppensteigen sei Teil des Berufsalltags. „Wir wollen zeigen, dass der Retterjob anstrengend ist, dort aber auch coole Menschen arbeiten“, sagt er, während er auf den Start wartet.

