10 000 Bäume für Frankfurt

Von: Thomas Stillbauer

Alter Baum, halt durch. © Renate Hoyer

Die Koalition will Neupflanzungen – soll aber auch bestehendes Grün besser schützen

Mehr Bäume pflanzen, aber auf die bestehenden Bäume besser aufpassen: Darüber haben am Montagabend im Klima-und Umweltausschuss der Stadtverordnetenversammlung Politik und Bürger:innen diskutiert.

10 000 neue Bäume soll Frankfurt erhalten, an Straßen, auf Plätzen, in den Grünanlagen – und zwar bis 2030. Außerdem werden schon in den kommenden zwei Jahren, wenn es nach der Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt geht, zusätzlich mindestens drei Mini-Wäldchen nach der Methode des japanischen Botanikers Akira Miyawaki angelegt. Auch die CDU stimmte den Plänen im Ausschuss zu. Von Mitgliedern der Initiative Klimaentscheid gab es Lob, aber: Die 10 000 glichen nur die Baumverluste der letzten fünf Jahre aus.

Bäume seien entscheidend für eine lebenswerte und klimaangepasste Stadt, betonen die vier Koalitionsfraktionen in ihren gemeinsamen Anträgen, gerade angesichts der zunehmenden Zahl heißer Tage durch die Klimaerhitzung, die Mensch und Tier zusetzten. Fürs Baumpflanzprogramm brauche es allerdings mehr Personal und mehr Geld, sagte David Edelmann, klimapolitischer Sprecher der Grünen, außerdem innovative Technik.

Anna Pause (SPD) sagte, es sollten vorrangig solche Straßen und Plätze begrünt werden, die noch keine oder nur wenige Bäume haben und laut Klimaplanatlas in Gebieten mit starker Überhitzung liegen. Es gelte, etwa bei der Planung von Quartiersgaragen die Begrünung so mitzudenken, dass großkronige, tief wurzelnde Bäume Platz haben. Julian Langner (FDP) machte sich für Mini-Wäldchen stark: „Die Miyawaki-Methode eignet sich bereits bei Flächen ab 60 Quadratmetern und ist somit besonders für dicht bebaute Städte eine geeignete Methode, das Mikroklima zu verbessern und Kohlendioxid zu binden.“ Spezielle Bodenvorbereitung sorge für sehr schnelles Wachstum. Schon nach drei Jahren gebe es einen kleinen Wald, der sich besonders für Schulen eigne – pädagogisch, als Schattenspender und als Schub fürs Mikroklima.

Martin Huber (Volt) wies darauf hin, dass sich Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen an der Grün-Offensive beteiligen können. Ein Portal soll es ermöglichen, sich an den Neupflanzungen finanziell zu beteiligen – und einen Lieblingsplatz für einen neuen Baumstandort oder Miyawaki-Wald vorzuschlagen.

Kommentar Eckhard von Hirschhausen, der Ex-Arzt und Ex-Kabarettist, der sich jetzt ganz dem Klimaschutz widmet, hat am Montag wieder einen seiner prägnantesten Sätze angebracht: „Es ist schwer, ehrenamtlich die Welt zu retten, während andere sie hauptberuflich zerstören“, sagte er bei einem Onlinemeeting mit Klimajournalistinnen und -journalisten. Soll heißen: Der Kampf gegen die Klimakatastrophe ist kein Pappenstiel – er erfordert den ganzen Einsatz der Gesellschaft und zuallererst der Politik. Sie muss die Richtung angeben. Ihre Wegweiser müssen klar erkennbar sein. Die Pflöcke, die sie dafür einschlägt, können gar nicht dick genug sein. 10 000 neue Bäume sind ein gut sichtbares Zeichen des Willens, in Frankfurt ernst zu machen gegen die Krise. Es gab in den vergangenen zehn Jahren durchaus kleinere Städte, die mit dem 10 000er-Ziel auftrumpften. Aber es ist gut, das Frankfurt sich nun auf dieses Nahziel festlegt. Das darf nur nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch viel mehr nötig ist: Entsiegelung, Verkehrswende, Sonnenenergie, Wärmedämmung. Alles keine Hobbys; alles Aufgaben für Vollprofis.

Manfred Zieran (Ökolinx-Elf) kritisierte aber, in Frankfurt würden ständig Bäume vernichtet, nicht nur auf Privatgrund. „Wir brauchen eine Politik, die Bäume erhält, und keine Mini-Wäldchen“, sagte er. Bürgerin Katharina Bornscheuer forderte, oberste Priorität müsse der Erhalt alter Bäume haben. Immer wieder gehe bei privaten Projekten Bau- vor Baumrecht. Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) betonte: „Darin sind wir uns alle einig, dass wir alles tun müssen, um Bäume zu erhalten.“ Zusätzlich müsse neues Grün her – und da solle die Stadt übrigens auch über ihre derzeitigen Grenzen hinaus denken.

An den Magistrat geht – sollte das Stadtparlament wie erwartet die Pläne verabschieden – der Auftrag, „systematisch und schrittweise das gesamte Stadtgebiet dahingehend zu überprüfen, wo Baumpflanzungen möglich sind“. Gepflanzt werden sollen „ausschließlich standortgerechte, klimafeste und ökologisch vorteilhafte Baumarten“.

