Zwei Talente der Eintracht haben ein Heimspiel

Von: Jan Christian Müller

Teilen

Für den Nachwuchs verantwortlich: Antonio Di Salvo. © dpa

Beim deutschen U21-Länderspiel gegen Japan am Freitag am Bornheimer Hang sind auch Ansgar Knauff und Faride Alidou dabei.

Mit den beiden Profis von Eintracht Frankfurt, Ansgar Knauff und Faride Alidou, trifft die deutsche U21-Nationalmannschaft am Freitagabend (18.15 Uhr, ProSieben Maxx) am Bornheimer Hang in Frankfurt auf Japan. In der Vorbereitung trainiert das Team von Trainer Antonio di Salvo auf dem DFB-Campus Platz an Platz mit der A-Nationalmannschaft.

Das Trainingslager dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft im Sommer in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli 2023). Di Salvo lobte Außenstürmer Knauff: „Er hat bei der Eintracht eine Riesenentwicklung gemacht und es zum Stammspieler gebracht.“ Allerdings spüre Knauff jetzt, dass es nicht immer von alleine laufe. „Wir wollen ihm bei uns Selbstvertrauen geben, dass er dann auch wieder mit in den Verein bringen kann.“ Ähnlich verhalte es sich auch bei Alidou, laut di Salvo „ein schneller und kopfballstarker Spieler“, dem etwas das Selbstvertrauen abhanden gekommen sei,weil er im Klub selten berücksichtigt wird.

Vier Tage nach dem Spiel in Frankfurt trifft der amtierende Europameister am Dienstag, 28. März, in Rumänien auf die EM-Gastgeber. jcm