Eintracht: Zukunfts-Entscheidung von Knauff steht offenbar bevor

Von: Johannes Skiba

Die Leihe von Ansgar Knauff bei Eintracht Frankfurt endet im Sommer. Zeitnah soll eine Entscheidung über seine Zukunft in Frankfurt fallen.

Frankfurt – Mit Phillip Max hat Eintracht Frankfurt zuletzt erneut einen Spieler ausgeliehen. Auch wenn Max gleich betonte, auch über das Leihgeschäft hinaus in Frankfurt bleiben zu wollen, ist die langfristige Planung mit Leihspielern etwas komplizierter als mit Profis, die der Verein fest verpflichtet hat. Vor einem Jahr lieh die SGE Ansgar Knauff von Borussia Dortmund aus. Die Leihe endet im Sommer. Die Eintracht will den Youngster halten. Schon im März könnte eine Entscheidung fallen, wie die Bild berichtet.

Für den 21-jährigen Außenspieler ist vor allem ein „klarer Plan“ von hoher Bedeutung. Sowohl die Eintracht als auch der BVB müssen dem Spieler eine Förderung seiner starken Entwicklung sowie eine Perspektive bieten.

Wird Ansgar Knauff auch in Zukunft das Trikot von Eintracht Frankfurt tragen? © Huebner/imago

Knauff mit neuer Konkurrenz bei Eintracht Frankfurt

Zu diesen Punkten zählen auch Einsatzminuten. Zuletzt bekam Kanuff bei Eintracht Frankfurt durch die Genesung von Aurelio Buta, der ebenfalls als rechter Schienenspieler agiert, weniger Spielzeit. Trainer Oliver Glasner beunruhigt dies indes nicht: „Er ist natürlich nicht happy, wenn er nicht von Anfang an spielt. Aber unsere Spieler sind tolle Jungs und wissen trotz der Enttäuschung, dass sie bei uns gut aufgehoben sind.“

Wie es in dem Bericht außerdem heißt, sind der SGE zehn Millionen Euro Ablösesumme zu viel. Der Vertrag von Kanuff in Dortmund läuft nur noch bis 2024. Interessenten aus der Premier League werden außerdem wohl erstmal keine Rolle in Kanuffs Zukunft nach dieser Saison spielen.

Eintracht Frankfurt: Viele Argumente sprechen für eine Knauff-Verpflichtung

Während Ansgar Knauff mit Eintracht Frankfurt schon nach einem halben Jahr den Gewinn der Europa League feiern durfte, kommt er darüber hinaus regelmäßig in der deutschen U21-Nationalmannschaft zum Einsatz. Das Potenzial des 21-Jährigen ist unverkennbar und erklärt, warum Sportvorstand Markus Krösche den Leihspieler gerne fest verpflichten möchte. Auch wenn Kanuff der SGE zuletzt gegen Hertha BSC fehlte, ist er beim DFB-Pokalspiel gegen Darmstadt 98 wieder mit von der Partie. (jsk)