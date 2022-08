Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid: Hier sehen Sie den UEFA-Supercup live im TV und Live-Stream

Von: Philipp Kuserau

Eintracht Frankfurt trifft am Mittwochabend auf Real Madrid. © Arne Dedert / dpa

Nach der herben Pleite gegen die Bayern will Eintracht Frankfurt im UEFA-Supercup gegen Real Madrid den nächsten Titel einheimsen. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream.

Helsinki – Am Tag nach dem Bundesliga-Auftakt hatten die Frankfurter nur eine Aufgabe zu bewältigen: so schnell wie möglich die 1:6-Klatsche gegen die Bayern aus dem Kopf kriegen. Im Eröffnungsspiel war man vom deutschen Rekordmeister förmlich überrannt worden - zur Pause war die Partie mit 0:5 bereits entschieden.

Viel gelingen wollte an diesem Freitagabend nicht. Dabei wurden die Europa-League-Helden von den eigenen Fans frenetisch mit Choreo und Pyrotechnik empfangen. Einzig der Ehrentreffer zum 1:5 durch Randal Kolo Muani in der 64. Minute nach einem Patzer von Manuel Neuer gab den Adlern ein wenig Auftrieb. Die Eintracht-Anhänger ließen sich die Stimmung trotz des deutlichen Dämpfers jedoch nicht vermiesen. Den Ruf als besonders treue und laute Fanschaft machten die über 50.000 anwesenden Zuschauer aller Ehre und feierten ihr Team auch nach Abpfiff, als hätte es Bayern mit 6:1 besiegt.

UEFA-Supercup: Real Madrid gegen Eintracht Frankfurt heute live - SGE hat einen Vorteil gegenüber den „Königlichen“

Auch Coach Oliver Glasner, der sich genervt von den Transfergerüchten um Filip Kostić zeigte, war nach Spielende sofort bemüht, den Blick nach vorne zu richten. „Manchmal ist es ganz gut, gleich einen Nackenschlag zu bekommen, damit nicht jeder denkt, dass es so weiter geht wie vergangenes Jahr. Obwohl wir 1:6 verloren haben, wollen wir gegen Real den Supercup gewinnen.“ Das ist am Mittwoch die Marschroute. Einen kleinen Vorteil haben die Hessen ohnehin: In Spanien beginnt die neue Spielzeit erst am kommenden Freitag - Real ist sogar erst am Sonntag gegen Almeria im Einsatz.

Trainer Oliver Glasner mit der Europa-League-Trophäe - im Finale setzte sich Frankfurt gegen die Rangers durch. © IMAGO/Revierfoto

Die Frankfurter dagegen sind schon voll im Saft und haben sich bereits die ersten Schrammen abgeholt. Die Sinne für den Supercup sind geschärft. Nach dem furiosen Erfolg in der Europa League will die Eintracht nun gegen die Königlichen den nächsten Titel holen und Geschichte schreiben.

Begegnung Real Madrid - Eintracht Frankfurt (UEFA-Supercup) Datum Mittwoch, 10. August 2022 Anpfiff 21 Uhr Stadion Olympiastadion Helsinki

UEFA-Supercup heute live: Wo läuft Real Madrid gegen Eintracht Frankfurt im Free-TV?

Zur Freude aller Eintracht-Fans ist der Supercup-Showdown heute Abend, wie tz.de berichtet, live im Free-TV bei RTL zu sehen. Die Vorberichte starten bereits um 20.15 Uhr. Der Privatsender stellt über das Streamingportal RTL+ auch einen Live-Stream zur Verfügung, dieser ist allerdings nicht kostenlos zu empfangen (RTL+ Premium für 4,99 Euro oder RTL+ Premium Duo für 7,99 Euro pro Monat).

UEFA-Supercup zwischen Real und Frankfurt heute live bei DAZN

Der Streaming-Anbieter DAZN überträgt den Kracher ebenfalls live und in voller Länge ab 21 Uhr. Hier startet die Vorberichterstattung ebenfalls um 20.15 Uhr mit Laura Wontorra und Experte Sami Khedira. Jan Platte berichtet dann live vom Spielgeschehen auf dem Platz.

Das Programm von DAZN kann via Smart TV, Fire TV Stick oder Apple TV auch auf dem Fernseher empfangen werden. DAZN kann nur mit einem gültigen Abo genutzt werden.

Die Übertragung von Real Madrid gegen Eintracht Frankfurt heute live in der Übersicht

Free-TV RTL Live-Stream RTL+, DAZN Highlights RTL, DAZN Live-Ticker tz.de/FR.de

Der UEFA-Supercup zwischen Madrid und der Eintracht im Live-Ticker bei tz.de/FR.de

Alternativ gibt es bei tz.de/FR.de einen Live-Ticker zum Mitlesen. Hier verpassen Sie kein Highlight vom Spiel. (kus)