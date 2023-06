Das große Eintracht-Zeugnis: Note 2-

Von: Thomas Kilchenstein, Ingo Durstewitz, Daniel Schmitt

Alles gegeben, aber mit leeren Händen nach Hause gekommen: Die Eintracht-Elf fürs Pokalfinale, 0:2 verloren gegen RB Leipzig, ausgerechnet. © Schüler/Imago

Von Musterschülern über Hinterbänkler bis hin zu Sitzenbleibern: Die Fußballprofis der Frankfurter Eintracht nach einer höchst turbulenten Saison in der Einzelkritik.

Primus

Randal Kolo Muani (32 Bundesligaspiele/15 Tore - 7 Champions-League-Spiele/2 Tore - 6 Pokalspiele/6 Tore): Simply the Best. Keiner war besser seit dem großen Anthony Yeboah. Man stelle sich einfach mal vor, wo Eintracht Frankfurt stünde ohne den französischen Fastweltmeister, ohne seine 40 Torbeteiligungen in 46 Pflichtspielen, ohne seine rasanten Läufe, ohne seine Präsenz im Strafraum, die jeden Gegner angst und bange werden lässt. Er ist der einzige im Übrigen, der in der Rückrunde zugelegt hat, noch besser geworden ist, neun Tore erzielte er da. Und er lernt dazu, dribbelt nicht mehr an der Mittellinie gegen alle, sondern dort nur, wo er immer vorbei kommt, dank seiner Wucht, Dynamik, Schnelligkeit. 90, 100 oder 120 Millionen Euro? Für die Eintracht ist King Kolo Gold wert.

Musterschüler

Kevin Trapp (33 BL/0 - 8 CL/0 - 6 Po/0): Die Konstante. Immer gut und auf hohem Niveau. Fehler? Haben Seltenheitswert, vielleicht mal ein Wackler, vielleicht mal unglücklich, wie im Halbfinale in Stuttgart beim 0:1. Er ist Rückhalt, Verlässlichkeit, Ehrgeiz in einer Person, ein Aushängeschild für diesen Klub, zu dem er sich neu bekannt hat. Kassierte dennoch zu viele Gegentore, was sicher nicht an ihm lag, aber das nagt an ihm. Und wie.

Zweite Reihe

Mario Götze (32 BL/3 - 7 CL/0 - 7 Po/0): Der Meister des vorletzten Passes, der König der feinen Dinge, deren Brillanz man oft erst in der Zeitlupe erkennt - wie die Vorlage im Pokalspiel gegen Union Berlin. Der 31 Jahre alte Ballstreichler hat sich ruckzuck zu einer Größe entwickelt, nahbar, allürenfrei, mannschaftsdienlich, er ist es, der die meisten Kilometer rennt. Kaschiert sein Tempodefizit mit fußballerischem Instinkt. Auch weil er einen Hänger hatte, stagnierte die Mannschaft. Meckert gern, was zu viel Gelb nach sich zog. Könnte torgefährlicher sein, drei Tore in 47 Spielen sind dünn für einen Offensiven. Verlängerte jüngst seinen Kontrakt, gutes Zeichen.

Sebastian Rode (27 BL/4 - 6 CL/0) - 5 Po/0): Hat an Format gewonnen, ein echter Kapitän. Mit einer Sternstunde, als er in Lissabon die Partie nach seiner Einwechslung quasi im Alleingang durch seine Präsenz drehte. Sehr beachtlich. Im Pokalfinale brach die Eintracht just nach seiner Auswechslung auseinander, kein Zufall. Konnte den Abwärtstrend in der Rückserie auch nicht stoppen, wirkte ratlos ob den Einbruchs. Wird noch ein Jahr die Mannschaft anführen, macht dann Schluss. Dass er mit diesen vorgeschädigten Kniegelenken überhaupt bis dann fast 34 auf diesem Niveau spielen kann, grenzt schon fast an ein kleines Wunder. Zeigt aber auch die tadellose Einstellung der Führungskraft. Guter Typ, der Seppl von der Bergstraße.

Makoto Hasebe (18 BL/0 - 4 CL/0 - 5 Po/0): Er läuft noch. Und wie. Mit 39,5 Jahren, unermüdlich. Das ist klasse. Und auf seine Erfahrung, sein Auge, sein Stellungsspiel kann die Eintracht nicht verzichten. Wenn es bessere gäbe, cleverere, spielerisch stärkere, abgebrühtere, dann würden sie spielen, keine Frage. Kein Trainer lässt Qualität draußen. Hase hat viel Qualität, mehr zumindest als seine Konkurrenz, selbst wenn sich der eine oder andere Wackler eingeschlichen hat. Keiner hat es auf Sicht besser gemacht als der Methusalem hinten zentral, kein Tuta, kein Jakic, kein Smolcic, keine Viererkette. Mehr Komplimente gibt es nicht.

Eric Dina Ebimbe (19 BL/3 - 6 CL/0 - 4 Po/0): Die Zukunft der Eintracht. Hat das Zeug zum nächsten Millionenseller, bringt alles mit, Spielintelligenz, Physis, Härte, Tempo. Und ist erst 22 Jahre alt. Der Mittelfeldmann überzeugte in der Hinrunde auf ungewohnter Position, rechts draußen, machte das ausgesprochen gut. Erst kürzlich für 6,5 Millionen Euro von PSG gekauft und bis 2027 gebunden. Die Verantwortlichen sehen ihn als absoluten Rohdiamanten. In der Rückrunde ausgebremst, ein Riss des Syndesmosebands stoppte ihn. Kam zurück, und schoss die Eintracht mit seinem schwer umjubelten Siegtor im letzten Bundesligaspiel gegen Freiburg nach Europa. Im Pokalfinale aber wieder draußen und auch erst ganz spät, nach 87 Minuten, eingewechselt. Muss man nicht verstehen.

Aurelio Buta (18 BL/3 - 2 CL/0 - 4 Po/0): Lange, lange verletzt, fast ein Jahr, kein Spiel in 2022. Das Knie. Ließ aber nicht locker, kämpfte sich heran – und avancierte nach der Winterpause überraschend zum Stammspieler auf der rechten Seite, 15 Startelfeinsätze in der Liga und erstaunlicherweise drei Tore. Das war so nicht zu erwarten. Macht es insgesamt ordentlich, ohne herauszuragen. Für höchste Ansprüche vielleicht etwas zu wenig, aber bei der Vorgeschichte eine gelungene Premierensaison. Braucht vielleicht etwas Konkurrenzkampf, um sich zu steigern.

Evan Ndicka (30 BL/1 - 8 CL/0 - 5 Po/1): Hat es gerade noch so in die zweite Reihe geschafft, wäre auch ein „Hinterbänkler“-Kandidat. Nicht seine beste Saison, wackelte öfter als gewohnt. Nicht der Souverän da hinten drin. Warum nur? Vielleicht hat ihn seine ungeklärte Zukunft belastet. Die könnte sich bald klären. Wo geht er nur hin? Barcelona? Tottenham, Newcastle, Juve, PSG? Diese und einige Klubs mehr sollen alle schon mal Interesse gehabt haben, manche ernsthaft, andere nur gerüchtehalber. Könnte nun aber doch bleiben. Die Verhandlungen laufen, da geht es auch um eine finanzielle Verbesserung. Denn was man gerne vergisst: Der Franzose ist immer noch erst 23, kam schon als 18-Jähriger zur Eintracht. Und schlug voll ein. Der elegante Linksfuß hat in diesen jungen Jahren schon 183 Pflichtspiele (zehn Tore) für die Hessen absolviert. Das packen andere mit 35 nicht. Klar, dass sein „Ausbildungsvertrag“ nun umgewandelt werden soll. Wenn er sich konzentriert und voll bei der Sache ist, ein klasse Abwehrmann. Wenn nicht, dann nicht. Ein wichtiges Tor im Pokal, Halbfinale in Stuttgart, Linksschuss zum wichtigen Ausgleich. Hätte er öfter mal machen können.

Hinterbänkler

Daichi Kamada (32 BL/) - ( CL/3 - 6 Po/4): Mit einer herausragenden Hinserie, da zeigte er alles, was er kann und in ihm steckt. Ist ein genialer Fußballer, intuitiv, elegant, antizipierend. Sieben Tore in der Liga, nervenstark beim Elfer in Lissabon, den Laserpointer lächelte er einfach weg. In der Rückrunde dann der andere Daichi, schlaff, uninspiriert, formlos. Fing mit der schwachen WM in Katar an und setzte sich in Frankfurt fort. Verlor zeitweise sogar seinen Platz im Team, erst zum Schluss wieder besser, mit wichtigen Toren und Vorlagen. Wird die Eintracht verlassen und sich dem AC Mailand anschließen. Das ist schade. Blieb zwar immer distanziert und reserviert, aber dennoch nach den vielen Jahren ein Gesicht der Eintracht. Und: Muss sportlich erst mal ersetzt werden, über Jahre hinweg verlässlicher Scorer, auch in dieser Saison an insgesamt 23 Toren (16 eigene Treffer, sieben Vorlagen) beteiligt. Das fehlt nun. Reißt eine Lücke.

Djibril Sow (32 BL/4) - 8 CL/0 - 6 Po/0): Nichts Neues beim Schweizer Internationalen. Wenn es läuft, spielt er gut mit. Wie in der Vorrunde. Wenn es im Team nicht mehr passt, wenn es Widerstände gibt, geht er mit unter. Wie in der Rückrunde. Das ist der Gegenentwurf eines Führungsspielers. Spielt trotzdem immer, das war schon bei Adi Hütter so und ist bei Oliver Glasner so geblieben. Läuft viel, eigentlich auch ein guter Fußballer, immerhin mit vier Tore in dieser Saison. Hat aber eine Schere im Kopf. Traut sich zu wenig, spielt immer lieber quer oder zurück. Dreht viel zu selten nach vorne auf. Das ist keine zukunftsweisende Spielweise. Würde den Klub ein Jahr vor Vertragsende gerne verlassen, die Eintracht hätte bei einem entsprechenden Millionenangebot nichts dagegen. Doch Angebote gibt es bisher nicht. Vielleicht bleibt er daher noch ein Jahr. Vielleicht auch nicht. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum 31. August.

Tuta (31 BL/2 – 7CL/0 – 5 PO/0): Lange Zeit ein Sicherheitsrisiko, dilettierte Woche für Woche vor sich hin, mal waren es haarsträubende Ballverluste, dann Stellungsfehler, oft fehlte die nötige Härte im direkten Zweikampf. Durfte aber immer weiter spielen, weil Glasner keine Alternative im Kader sah. Erst in der Schlussphase, als der Abschied des Trainers feststand, wieder im Aufwärtstrend. Dann sogar mit einem Tor auf Schalke. Lobte Glasner dennoch über den grünen Klee für dessen Arbeit – sahen nicht alle Kollegen so.

Philipp Max (10 BL/0 – 2 CL/0 – 3 PO/0): Kam im Winter aus Eindhoven für Fehlgriff Pellegrini, sollte auf links Dampf machen mit Buddy Götze. Gelang selten. Bezeichnend: Saß ab und an anstelle von Chris Lenz auf der Bank. Kein Merkmal allzu guter Form. Sein bestes Spiel zeigte er gegen Bremen (2:0), war an beiden Toren beteiligt, schoss damals, Mitte Februar, vor der Führung im Grunde auch seinen einzig gefährlichen Standard in die Mitte. Da hatte man schon deutlich mehr erwartet, gilt schließlich als Experte für ruhende Bälle – was allerdings künftig noch mit Nachdruck zu beweisen wäre. Die Eintracht zog die Kaufoption und hofft auf bessere Auftritte des Wasserstoffblonden unter einem neuen Trainer.

Kristijan Jakic (24 BL/1 – 8 CL/0 – 4 PO/0): Der Mann für alle Fälle. Springt immer dort ein, wo sonst keiner mehr übrig ist. Rechter Verteidiger, Libero, Sechser, aber nie Stammkraft, dafür fehlt bei allem vorhandenen Einsatzwillen die fußballerische Qualität. Sein bestes Spiel zeigte er im Pokalviertelfinale gegen Union, räumte da alles ab, was ihm vor die Beine kam, auch die Berliner. Blöd: Ausgerechnet dann, als er in recht guter Form war, zog es ihm in die Wade. Reichte nur noch für einen Bankplatz im Pokalfinale.

Jesper Lindström (27 BL/7 – 7 CL/1 – 3 PO/1): Hatte seine starke Phase im Herbst 2022, unter anderem Matchwinner von Marseille, ebnete damit den Weg ins Achtelfinale der Königsklasse. Schoss sechs seiner sieben Ligatreffer vor der WM-Pause. Spielte dann auch in Katar für Dänemark manierlich, all das aber fließt nicht in die Rückrundenbewertung ein. Stattdessen in diesem Jahr: eine Enttäuschung. Klar, er wurde ausgebremst von einer fiesen Knöchelblessur, fiel lange aus, doch fabrizierte davor und danach reihenweise Nicht-Leistung. Einzig gegen Schalke, 21. Januar, überzeugte er, traf sehenswert. Lange her. Im Pokalfinale nach seiner Einwechslung ohne Impuls, passte ins Bild. Kann ja was, aber ruft es zu selten ab. Will seinen Arbeitsplatz jetzt wohl wechseln, die Insel soll es gerne sein, oder Leipzig halt, auch schön, findet Jobbe. Man wird sehen. Ist alles auch eine Frage des Geldes, die Eintracht will abkassieren, sollte sie den Tempodribbler ziehen lassen. 30 Millionen wären schon eine nette Sache.

Paxten Aaronson (7 BL/0 - 0 CL/0 - 1 Po/0): Der Junge hat was. Ist ein unbekümmerter, aufgeweckter Bursche, und genauso kickt er auch: frech von der Leber weg. Spielte nicht oft und leider zu kurz, deutete aber da schon an, dass mit ihm zu rechnen sein wird. Torvorlage in Hoffenheim, meistens belebend nach seinen Einwechslungen. Wunderdinge sollte man dennoch nicht erwarten, wird immer noch herangeführt und muss ein paar Kilo zulegen, aber Potenzial und Talent sind vorhanden. Junger Mann für die Zukunft.

Sitzenbleiber

Lucas Alario (20 BL/1) - 2 CL/0 - 3 Po/1): Der Argentinier, ein Flop? Sieht so aus, zwei Törchen (in der Hinrunde) sprechen nicht gerade für einen Mittelstürmer. Aber: Er durfte ja auch so gut wie nie spielen, kam allenfalls in den letzten Minuten in ein meist verkorkstes Spiel. Und die wenige Spielzeit vermochte er dann auch nicht zu nutzen. Wirkte da wie ein Fremdkörper. Seine früheren Qualitäten konnte er nie zeigen, vielleicht sind sie auch verschütt gegangen. Sollte sich nach einem neuen Klub umsehen.

Almamy Touré (7 BL/0 - 0 CL/0 - 1 Po/0): Nach viereinhalb Jahren, (nur) 81 Pflichtspielen, drei Toren und sechs Vorlagen ist Schluss für den Franzosen mit malischen Wurzeln. Wird keine Weltkarriere mehr hinlegen, ist schon 27, und auch viel zu oft verletzt. Diese Anfälligkeit hat ihn zu oft ausgebremst, genauso wie seine stetigen Aussetzer. Nur wenige Spiele ohne einen kapitalen Bock, die auch oft genug bestraft wurden. Zuletzt im vorletzten Saisonspiel auf Schalke. Kostete den Sieg und, wenn man es streng nimmt, die Europa League. Nicht seine Saison, weil natürlich mal wieder lange verletzt und dann auch nur noch selten berücksichtigt. Aber: Hat Spuren hinterlassen, hielt als einziger Abwehrspieler im epischen Finale von Sevilla 120 Minuten durch. In großen Spielen war auf ihn oft Verlass, sonst zu wankelmütig. Adieu, Alma.

Christopher Lenz (24 BL/0 - 5 CL/ 0 - 4 Po/0): Hat so oft gespielt wie nie mit dem Adler auf der Brust. Das hängt natürlich damit zusammen, dass Filip Kostic nicht mehr da ist. Der spielt jetzt bei Juve und generell in einer anderen Liga. Vielleicht fällt auch deshalb so auf, wie sehr der gute Lenz abfällt. Kann einen Kostic nicht mal im Entferntesten ersetzen, okay, das kann wahrscheinlich keiner, aber etwas mehr dürfte es schon sein. Hinten lau, vorne noch lauer. Kein Zug, kein Drive, keine guten Flanken, nicht mal gute Standards. Das reicht nicht für dieses Niveau. Wartet seit sage und schreibe 92 Bundesligaspiele auf einen eigenen Treffer _ so lange wie kein anderer Akteur. Muss man auch erst mal schaffen. Der Klub würde ihn gerne abgeben, wäre kein Verlust. Zumindest sportlich. In der Kabine hingegen ein durchaus wichtiger Faktor, weil er ein guter Typ ist, positiv, intelligent, emphatisch. Doch wichtig ist halt aufm Platz.

Ansgar Knauff (24 BL/1 – 6 CL/0 – 2 PO/0): Einer dieser Spieler, den Coach Glasner überhaupt nicht aufs Gleis gesetzt bekam. Dabei kann er es ja, war schließlich bester Jungprofi Europas. Vor einem Jahr! Das kann nicht alles weg sein. Tatsächlich aber enttäuschte er stets, wenn er spielen durfte, kaum Durchsetzungsvermögen, kaum Biss, winkte sogar ab bei misslungen Aktionen der Mitspieler. Gehört sich nicht, passt eigentlich auch nicht zum sympathischen wie reflektierten Kerl aus Göttingen. Geriet irgendwann in einen Abwärtsstrudeln, aus dem er (mental) nicht rausfand. Der negative Höhepunkt: Zählte im Pokalfinale nicht mal zum Spieltagskader. Wird unter Dino Toppmöller einen Neustart wagen dürfen, gut so, braucht einen frischen Impuls. Doch erst mal muss sich die Eintracht mit Dortmund einigen, fünf Millionen Euro Ablöse stehen im Raum.

Rafael Borré (32 BL/2 – 8 CL/0 – 6 PO/1): Des Trainers Liebling. Gab dieser, also Glasner, zwar nie zu, war aber so. Überhäufte Borré regelmäßig mit Lob, auch wenn dieser keines verdient hatte. Der Trainer verspürte tiefe Dankbarkeit, weil der Kolumbianer ihm und der Eintracht vor einem Jahr in Sevilla den Titel schenkte. Der Stürmer ist ein guter Typ, ein Teamplayer (außer er will weg, wie im vergangenen Winter). Doch: Das allein reicht eben nicht, muss auch als Fußballer überzeugen. Tat er nicht. Quasi nie. Immer eingewechselt, nahezu immer wirkungslos. Zwischendurch sogar Stammkraft, als Lindström ausfiel. Warum eigentlich? Bekam viel zu viele Chancen, die er ungenutzt ließ.

Faride Alidou (15 BL/0 - 5 CL/1 - 1 Po/0): Eine Saison zum Vergessen. Spielte trotz guter Anlagen keine Rolle bei Glasner, der ihn nicht für tauglich befand und links liegen ließ. Ließ in seinen wenigen Spielminuten manchmal etwas aufblitzen, schoss gar in der Champions League ein Tor (gegen Tottenham). Dürfte gottfroh sein, einen neuen Trainer zu bekommen. Oder er wird verliehen. Kein einfacher Charakter.

Hrvoje Smolcic (9 BL/0 - 3 CL/0 - 1 Po/1): Konnte nicht zeigen, dass er die Abwehr verstärkt. Kopfball ist seine Stärke, aber auch nicht immer, nicht der schnellste. Blieb ein Wackelkandidat. Dann riss der Außenmeniskus Ende März. Das war es auch schon.

Zu viele Fehlstunden

Jens Grahl (0 BL/0 – 0 CL/0 – O PO/0): Ist einer fürs Erreichen des Klimaziels, nicht global gesehen, nur in der Eintracht-Kabine. Dritter Mann zwischen den Pfosten, ohne Ansprüche auf Einsätze, hilft aber, wo er kann. Den Torwartkollegen, den Feldspielern. Ein Superkerl, wusste Manager Krösche ja bereits vorher, sie kannten sich bestens. Solche Leute braucht eine Mannschaft. Bekam prompt den Vertrag verlängert, bis 2026, was erstaunte, ist er schließlich auch schon 34.

Timothy Chandler (6 BL/0 - 1/CL/0 - 1 Po/0): Mutter der Kompanie, Spaßvogel, Gute-Laune-Bär. Hält die Stimmung hoch. Kümmert sich um alle, Junge wie Alte, hält den Laden zusammen. Nie verletzt, verpasste kein Training, durfte elf Minuten in der Königsklasse spielen. Immerhin.

Dario Gebuhr (1 BL/0 - 0 CL/0 - 0 Po/0): 20 Minuten in der Bundesliga reichten dem Innenverteidiger, um in aller Munde zu sein. Nicht sportlich. Glasners despektierliche Aussage nach einem 0:4 in Dortmund - „die wechseln Süle ein, wir Gebuhr“ - hat dem Trainer weiteren Kredit gekostet, das kam überall schlecht an.

Diant Ramaj (1 BL/0 - 0 CL/0 - 0 Po/0): Immer dabei, nie im Einsatz, das Los des Mannes hinter dem Musterschüler. Halt, ein Spiel durfte der 21-Jährige machen, im Januar gegen den SC Freiburg, 1:1, ein Gegentor. Okay. Kriegt der Trapper meist auch rein.