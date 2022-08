Eintracht-Fans feiern ihre Mannschaft minutenlang - das ist es, was im Fußball zählt

Von: Thomas Stillbauer

Die Eintracht verliert gegen die Bayern, aber das ist egal. © Uwe Anspach/dpa/picture alliance

Die Eintracht-Fans feiern ihre Mannschaft – Europas beste Mannschaft – nach dem Schlusspfiff minutenlang. Das ist es, was im Fußball zählt. Die Ballhorn-Kolumne.

Die Eintracht-Fans feiern ihre Mannschaft – Europas beste Mannschaft – nach dem Schlusspfiff minutenlang. Das ist es, was im Fußball zählt, werte Finanzjongleurinnen und -jongleure. Steckt euch eure Kohle sonstwohin – das hier, was wir in Frankfurt haben, ist echte Liebe. Ballhorn, der einzige Liveticker, der erst nach dem Debakel erscheint, ist schnell versöhnt.

-40 Minuten: Gude.

.

.

.

.

.

.

.

-37 Minuten: Servus.

.

.

.

.

.

.

.

-35 Minuten: Und hallo. Alle in Weiß!

.

.

.

.

.

.

.

-34 Minuten: Und sehr geehrt. Also Ballhorn.

.

.

.

.

.

.

.

-32 Minuten: Gestern nämlich.

.

.

.

.

.

.

.

-30 Minuten: War der Innenminister da. Und übergab einen Zuwendungsbescheid.

.

.

.

.

.

.

.

-29 Minuten: An Balhorn.

.

.

.

.

.

.

.

-28 Minuten: Passend zum Bayernspiel.

.

.

.

.

.

.

.

-27 Minuten: Andererseits …

.

.

.

.

.

.

.

-26 Minuten: … war es tatsächlich Balhorn mit einem l. Fürs Feuerwehrgerätehaus. Und nicht Ballhorn.

.

.

.

.

.

.

.

-25 Minuten: Und ehrlich gesagt …

.

.

.

.

.

.

.

-24 Minuten: … ob der hessische Innenminister noch mal in Eintracht-Nähe auftauchen möchte …

.

.

.

.

.

.

.

-23 Minuten: … eher nicht, Jeschäftsfreunde.

.

.

.

.

.

.

.

-22 Minuten: Das ist aber auch wurscht, denn wir haben den Europapokal gewonnen. Und damit zum Spocht.

.

.

.

.

.

.

.

-21 Minuten: Käpt’n Seppl ist wieder an Bord, Deitschi dafür erst mal Bankier.

.

.

.

.

.

.

.

-20 Minuten: Was für eine Kulisse! Ein Meer aus Weiß!

.

.

.

.

.

.

.

-17 Minuten: Projekt „Erste Tabellenführung seit 1812“ läuft.

.

.

.

.

.

.

.

-14 Minuten: Wenn nicht direkt heute, dann einfach die Basis legen.

.

.

.

.

.

.

.

-12 Minuten: In dieser schönen Stadt am Main.

.

.

.

.

.

.

.

-9 Minuten: Onlinestreamer Datzen hat sogar einen ganz neuen BuLi-Vorspann gebastelt.

.

.

.

.

.

.

.

-7 Minuten: Für die 30 Öcken, die man jetzt monatlich abdrücken muss.

.

.

.

.

.

.

.

-6 Minuten: Mensch, danke.

.

.

.

.

.

.

.

-4 Minuten: (Gott, war der peinlich, der Vorspann.)

.

.

.

.

.

.

.

-3 Minuten: Die Nationalhymne. Hilfe. Schön gesungen, aber wer will das hören …

.

.

.

.

.

.

.

-2 Minuten: … wenn hier demnächst die CL-Hymne ertönt?

.

.

.

.

.

.

.

Gedenkminute: Hansi Weilbächer. Legende für immer. Gegen Real bist du wieder dabei, in allen Herzen. 62 Jahre danach.

.

.

.

.

.

.

.

Anpfiff: Deniz Aytekin. Sieht man immer gern.

.

.

.

.

.

.

.

1.Minute: Erste Ecke Bayern. Das sind die Roten.

.

.

.

.

.

.

.

2. Minute: Wir sind die Europapokalsieger. Die Weißen.

.

.

.

.

.

.

.

3. Minute: Im Nebel nicht so genau zu erkennen. Irgendwas rußt da in der Nordwest.

.

.

.

.

.

.

.

5. Minute: Und nulleins. Kimmich heut net, Kimmich morgen. Na gut, doch heute.

.

.

.

.

.

.

.

8. Minute: Wäre vielleicht nicht schlecht, mal selbst ein bisschen Richtung gegnerisches Tor …

.

.

.

.

.

.

.

10. Minute: Nullzwo. Abwehr absoluter Hühnerhaufen.

.

.

.

.

.

.

.

11. Minute: Das siegessichere Ballhorn-Viertelhalbzeit-Fazit (BVHF):

.

.

.

.

.

.

.

12. Minute: Ouuuu – Latte! Tuta den einen Zentimeter niedriger köpfen …

.

.

.

.

.

.

.

13. Minute: Wo waren wir? Ach so, BVHF: Chicken Run in der Abwehr.

.

.

.

.

.

.

.

15. Minute: Da haben wir extra den Seppel als Defensivkraft eingebaut …

.

.

.

.

.

.

.

17. Minute: Trotzdem Katastrophe hinten.

.

.

.

.

.

.

.

20. Minute: Will nicht den Teufel an die Wand malen, aber:

.

.

.

.

.

.

.

22. Minute: Die Tabellenführung …

.

.

.

.

.

.

.

24. Minute: … ist vielleicht ein wenig in Gefahr. Abwehr: Vo. Gel. Wild.

.

.

.

.

.

.

.

26. Minute: Jetzt … Jesper … Jespeeeeer … j’espere. Vorbei.

.

.

.

.

.

.

.

28. Minute: Wahrer Spielstand: 2:8.

.

.

.

.

.

.

.

30. Minute: Korrigiere: 2:9. Aber auf der Anzeigetafel: 0.3.

.

.

.

.

.

.

.

32. Minute: „Anzeigetafel“.

.

.

.

.

.

.

.

34. Minute: Das waren noch Zeiten. (0:4)

.

.

.

.

.

.

.

37. Minute: Als im Stadion noch die Anzeigetafel stand.

.

.

.

.

.

.

.

39. Minute: Erst in der einen Kurve dann in der anderen.

.

.

.

.

.

.

.

42. Minute: Da stand immer Eisenbach drauf (Leut vom Fach, alles unter einem Dach). (0:5)

.

.

.

.

.

.

.

45. Minute: Und Mr. Portas.

.

.

.

.

.

.

.

HZP: Ich hab in der C- und B-Jugend übrigens auch Innenverteidiger gespielt.

.

.

.

.

.

.

.

INHZP: Und ich hätte heute theoretisch Zeit gehabt.

.

.

.

.

.

.

.

INHZP: Entschuldigung, liebe Eintracht, aber …

.

.

.

.

.

.

.

INHZP: WAS WAR DAS DENN???

.

.

.

.

.

.

.

INHZP: Nicht euer Ernst, oder?!

INHZP: Andererseits: Wir sind Europapokalsieger. Was wollen diese Millionäre aus Bayern da überhaupt von uns?

.

.

.

.

.

.

.

46. Minute: Neu: Jakic, Lenz, Kolo.

.

.

.

.

.

.

.

47. Minute: Alt, äh, raus: Seppel, Jesper, Porree.

.

.

.

.

.

.

.

48. Minute: Jetzt sind sie reif. Die Bauern.

.

.

.

.

.

.

.

49. Minute: Wir haben schon ganz andere Sachen gewuppt. Ha!

.

.

.

.

.

.

.

51. Minute: Hier, Dings damals!

.

.

.

.

.

.

.

53. Minute: Und so!

56. Minute: Aha, es geht aufwärts.

.

.

.

.

.

.

.

58. Minute: Abseitspositionen haben wir schon mal deutlich mehr als in Hälfte eins.

60. Minute: Stunde rum. Wo waren wir vorhin stehengeblieben?

.

.

.

.

.

.

.

62. Minute: Ach ja, Anzeigetafel.

64. Minute: Vorläuferin des Videowürfels im Altertuuuum – TOOOOR!

.

.

.

.

.

.

.

65. Minute: Kolo! Einsfünf!

66. Minute: Jetzt zieht euch warm an!

.

.

.

.

.

.

.

68. Minute: Oder zieht was aus!

.

.

.

.

.

.

.

70. Minute: Noch mal der Trick mit der Anzeigetafel? Ok.

.74. Minute: Mr. Portas verschönerte jahrelang alle Türen, ging dann aber in eine andere Stadt.

.

.

.

.

.

.

.

77. Minute: Keine Ahnung, was dort aus ihm wurde.

78. Minute: Jedenfalls haben wir heute den Abend der offenen Tür. Unverschönert.

.

.

.

.

.

.

.

79. Minute: Aber vor allem standen damals auf der Anzeigetafel:

.

.

.

.

.

.

.

80. Minute: Tore für Eintracht Frankfurt.

82. Minute: Viele Tore.

.

.

.

.

.

.

.

83. Minute: Sehr viele. (1:6)

.

.

.

.

.

.

.

85. Minute: Immer so drei bis neun Stück.

.

.

.

.

.

.

.

86. Minute: Aber hey. Heute standen, ähm, andere Dinge im Vordergrund.

.

.

.

.

.

.

.

87. Minute: Die Eintracht-Fans wissen das einzuordnen: „Schaa laa laa lala lalaaa – Eintracht Frankfurt!“

.

.

.

.

.

.

.

87,5. Minute: Solche Fans kann doch niemand verlassen, Herr Kostic.

.

.

.

.

.

.

.

89. Minute: Cool, wie wir Real in Sicherheit wiegen!

.

.

.

.

.

.

.

90. Minute: Den Supercuppen werden wir’s zeigen!

.

.

.

.

.

.

.

Abpfiff: Darauf noch einen Ramazotti.

.

.

.

.

.

.

.

92. Minute: Auf Eis.

.

.

.

.

.

.

.

95. Minute: Europacup in diesem Jahr!