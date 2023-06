Eintracht mit großer Konkurrenz im Transferpoker um Wunschspieler

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt hat einen Wunschspieler für die Defensive ausgemacht, die Konkurrenz im Werben um den Profi ist aber groß.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt plant den Kader für die kommende Saison und Sportvorstand Markus Krösche hat jede Menge Arbeit vor sich. Es wird einen Umbruch bei der SGE geben, denn nicht nur auf der Position des Trainers kam es zu einem Wechsel von Oliver Glasner zu Dino Toppmöller, auch im Kader gibt es mehrere Veränderungen.

Eintracht Frankfurt treibt Kaderplanung voran

Mit Daichi Kamada und Evan Ndicka haben zwei Leistungsträger, die beide mehrere Jahre bei der SGE aktiv waren, den Verein verlassen. Eintracht Frankfurt wollte die Verträge des Duos gerne verlängern, gegen die finanzstarke Konkurrenz aus dem Ausland war man aber machtlos. Zudem könnten auch Randal Kolo Muani, Djibril Sow und Jesper Lindström den Klub verlassen.

Krösche muss zahlreiche Neuzugänge an Land ziehen, damit Trainer Dino Toppmöller eine Mannschaft zur Verfügung hat, mit der er um die internationalen Plätze spielen kann. Ein nächster Baustein des Kaders könnte Robin Koch von Leeds United sein, der seit mehreren Tagen bei Eintracht Frankfurt im Gespräch ist.

Einfach werden dürfte eine Verpflichtung des ehemaligen deutschen Nationalspielers aber nicht, denn die SGE hat namhafte Konkurrenz im Werben um den Defensivspezialisten. Nach Informationen der Bild zeigen auch Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Manchester United und Newcastle United Interesse an einer Verpflichtung des 26-Jährigen.

Eintracht Frankfurt heiß auf Koch

Eintracht Frankfurt steht offenbar in ständigem Kontakt mit der Spielerseite, wie die Bild berichtet. Eingetütet ist der Deal deshalb aber noch lange nicht. Offen ist, ob Robin Koch, der noch bis 2024 bei Leeds United unter Vertrag steht, in England bleiben will oder eine Rückkehr in die deutsche Bundesliga anstrebt.

Seine Zeit in England begann erfolgreich, denn er sicherte sich nach seinem Wechsel vom SC Freiburg zu Leeds einen Stammplatz und spielte mit seinem Klub eine ordentliche Rolle in der Premier League. In der vergangenen Saison lief aber nicht viel zusammen beim Traditionsklub, der am Ende abstieg in die Championship. Koch wird den Weg in die 2. Liga nicht mitgehen und den Verein verlassen. Ob sein Weg zur Eintracht oder doch woanders hinführt, entscheidet sich wahrscheinlich in den nächsten Tagen. (smr)