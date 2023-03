Wolfsburg rechnet mit Marmoush-Abgang – Wechsel zu Eintracht Frankfurt fix?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Eintracht Frankfurt zeigt Interesse an Omar Marmoush. Sein aktueller Verein VfL Wolfsburg rechnet mittlerweile mit einem Abgang.

Frankfurt – Die Saison 2022/23 geht in die heiße Phase und Eintracht Frankfurt verfolgt zwei wichtige Ziele: einen Platz unter den ersten vier in der Bundesliga, um erneut an der Champions League teilnehmen zu dürfen und den Einzug ins Finale des DFB-Pokals in Berlin. Zuletzt zeigte die SGE aber nicht mehr den Fußball aus der Hinrunde, mit dem sie Fans und neutrale Beobachter erfreute und der zudem äußerst erfolgreich war.

Eintracht Frankfurt vor Marmoush-Verpflichtung

Die SGE befindet sich in der Krise und ein Weg der Besserung ist aktuell nicht in Sicht. Nach der Pleite bei Union Berlin platzte Trainer Oliver Glasner der Kragen. Er forderte indirekt Neuzugänge für die kommende Saison, damit die Defensive endlich stabiler wird. Sportchef Markus Krösche ist gefragt und die Kaderplanung für 2023/24 längst angelaufen. Es scheint, als stünde die Bekanntgabe der nächsten Verstärkung kurz bevor, doch handelt es sich dabei offenbar nicht um einen Verteidiger, sondern einen Offensivspieler.

Omar Marmoush vom VfL Wolfsburg. © IMAGO/H. Langer, H. Langer

Omar Marmoush soll vor einem Transfer zu Eintracht Frankfurt stehen, wie die Frankfurter Rundschau kürzlich berichtete. Der VfL Wolfsburg bemühte sich bei dem Stürmer um eine Vertragsverlängerung, doch mittlerweile glaubt man in der Autostadt offenbar nicht mehr an einen Verbleib des ägyptischen Nationalspielers, auch wenn Wolfsburgs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer dies zuletzt nicht bestätigte: „Meines Wissens ist da noch nichts entschieden.“

Name Omar Marmoush Alter 24 Verein VfL Wolfsburg Bundesligaspiele 53 Bundesligatore 8

Eintracht Frankfurt schnappt Ex-Coach Kovac Marmoush weg

Wolfsburg-Trainer Niko Kovac wurde nach dem Sieg in Stuttgart dagegen deutlich. „Mein Gefühl, aber auf Gefühle soll man sich ja nicht immer verlassen, sieht so aus, dass er wahrscheinlich weggeht. Aber ich würde mir wünschen, dass ich mich mal täusche. Gerade in dem Fall – weil er es richtig gut macht. Wenn er versteht, dass er die Tiefe attackieren muss, mit seiner Geschwindigkeit beziehungsweise mit seinem Schuss, dann kann es ein richtig guter Spieler werden. Und wenn er denkt, er muss da Messi spielen, dann wird es problematisch“, sagte der Ex-Coach der SGE.

Eintracht Frankfurt: Das sind die Rekord-Torschützen Fotostrecke ansehen

Eine Entscheidung für die Adler scheint gefallen zu sein, die sich nach Rafael Borre und Randal Kolo Muani, die in den vergangenen Jahren ohne Ablöse kamen, wohl wieder einen Offensivspieler zum Nulltarif schnappen. In der laufenden Saison kommt Marmoush auf 23 Einsätze in der Bundesliga, in denen er fünf Treffer erzielte. (smr)