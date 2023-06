WM-Star sticht Borré und Alario aus – frenetischer Fan-Empfang in Brasilien

Von: Johannes Skiba

Teilen

Der brasilianische Verein Internacional war offenbar an Eintracht Frankfurts südamerikanischen Stürmern Borré und Alario interessiert, verpflichtete aber WM-Star Valencia.

Frankfurt – Während kurz vor der Öffnung des Transferfensters am Samstag (1. Juli) viele potenzielle Neuzugänge bei Eintracht Frankfurt gehandelt werden, haben die bisherigen Abgänge kein Geld in die Kasse der SGE gespült. Daichi Kamada, Evan Ndicka und Almamy Touré verlassen Frankfurt allesamt ablösefrei. Ein Wechsel von Topstürmer Randal Kolo Muani ist nicht in trockenen Tüchern. Zwei andere Angreifer der Eintracht waren aber zuletzt in Brasilien bei Internacional aus Porto Alegre im Gespräch. Rafael Santos Borré und Lucas Alario standen auf der Liste des Klubs. Das berichtet die brasilianische Zeitung Globo.

Rafael Borré Geboren: 15. September 1995 in Barranquilla, Kolumbien Aktueller Verein: Eintracht Frankfurt Position: Stürmer

Verletzter Alario und teurer Borré bleiben vorerst bei Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurts Kolumbianer Borré soll abgegeben werden. Für Internacional waren die Forderungen der SGE aber am Ende zu teuer, wie es heißt. Der mehrmonatige Ausfall von Lucas Alario macht wiederum seinen Verbleib in Frankfurt wahrscheinlich. Auch einer Rückkehr nach Buenos Aires zu River Plate noch in diesem Sommer schob der Strafraumstürmer zuletzt einen Riegel vor. Ein konkretes Interesse von River an Borré, wie im vergangenen Winter, ist aktuell nicht bekannt.

Dabei ist eine Rückkehr nach Südamerika durchaus attraktiv. Inter entschied sich schließlich für den ecuadorianischen WM-Star Enner Valencia, der in Katar mit drei Toren für Furore sorgte. Sein Empfang in Porto Alegre war spektakulär.

Rafael Borré und Lucas Alario von Eintracht Frankfurt standen auf der Liste des brasilianischen Klubs Internacional. Am Ende verpflichtete der Verein aber WM-Star Enner Valencia, der frenetisch von den Fans empfangen wurde. © imago/twitter/Montage

Brasilianer feiern WM-Star Valencia

Für die Fans von Internacional war es offenbar keine Enttäuschung, dass ein Transfer von Eintracht Frankfurts Borré oder Alario nicht zustande kam. Der Ecuadorianer Enner Valencia wurde bereits am Flughafen frenetisch empfangen. Anhänger des Klubs hingen sich sogar an den Transporter, der den 33-jährigen Stürmer vom Terminal abholte.

Später folgte dann in einer Eventhalle die Vorstellung des Angreifers, der ablösefrei von Fenerbahce Istanbul nach Brasilien wechselt. Unter Pyrofeuerwerk und stimmungsvollem Gesang wurde der Neuzugang euphorisch von den Fans begrüßt. Der Verein übertrug die Vorstellung sogar live auf seinem hauseigenen Kanal. Solch einen Hype erleben Rafael Santos Borré und Lucas Alario in Frankfurt aktuell nicht. Vielleicht bewegen die Bilder aus Brasilien die zwei Südamerikaner nun doch zu einer Rückkehr. (jsk)