Überraschende Wende zum Fan-Verbot: Gericht gibt Eintracht Frankfurt Recht

Von: Antonio José Riether

Eintracht Frankfurt wird in Neapel wohl doch auf seinen Anhang zählen können. © osnapix/imago

Wende im Fan-Ausschluss von Neapel. Wie ein Gericht entschied, muss die SSC Neapel nun doch ein Gästekontingent für die Eintracht-Anhänger zur Verfügung stellen.

München - Gute Nachrichten für die Fans von Eintracht Frankfurt. Nachdem die SSC Neapel ein Verkaufsverbot für Fans mit deutschem Wohnsitz für die Champions-League-Partie gegen die Hessen am Mittwoch (15. März) festgelegt hatte, wehrte sich der Bundesligist – und das mit Erfolg. Wie ein Gericht nun entschied, handelte es sich bei dem Ausschluss der Süditaliener um eine rechtswidrige Handlung.

Eintracht Frankfurt: Erfolg vor Gericht - Neapel muss wohl Gästekontingent bereitstellen

Somit muss der aktuelle Tabellenführer der Serie A nun vorerst das Gäste-Ticketkontingent für den Frankfurter Anhang zugänglich machen, wie die Eintracht in einer Mitteilung auf der Vereinswebsite mitteilte. Wie der Bekanntgabe zu entnehmen ist, hatte das zuständige Verwaltungsgericht hat am Samstagmittag (11. März) einem Antrag der Frankfurter auf Erlass einer einstweiligen Verfügung stattgegeben.

Das Verkaufsverbot von Tickets an Personen mit Wohnsitz in Deutschland, das vor einigen Tagen ausgesprochen wurde, wurde darin als rechtswidrig erklärt. Nun müssen die Neapolitaner der Eintracht insgesamt 2.700 Eintrittskarten als Gästekontingent zur Verfügung stellen.

Eintracht Frankfurt: Vorstandsmitglied Reschke spricht von „unerwarteter Genugtuung“

Erst am Montag oder Dienstag kommender Woche steht jedoch endgültig fest, ob die Entscheidung Stand hält. Denn wie die Eintracht außerdem schreibt, rechnet man damit, dass die Präfektur Neapel Berufung gegen den Gerichtsbeschluss einlegen wird. Dennoch nimmt die Eintracht nun wieder kurzfristig Kontakt zu all jenen auf, denen bereits ein Ticket aus dem entsprechenden Kontingent zugesagt worden war.

Die erste Reaktion der Frankfurter auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichts kam von Vorstandsmitglied Philipp Reschke, der den Beschluss selbstverständlich guthieß. „Das ist natürlich eine große und auch für unsere italienischen Anwälte unerwartete Genugtuung, ein Meilenstein“, meinte Reschke. Nun müsse man jedoch „alles wieder reorganisieren, was wir und viele andere in den vergangenen Tagen stornieren mussten, von den Ticketbestellungen bis zur Reise- und Transportorganisation und vielem mehr“. Auch er verwies auf den Vorbehalt angesichts des möglichen Einspruchs.

Beim Hinspiel am 21. Februar, in dem die Frankfurter im eigenen Stadion mit 0:2 gegen Neapel unterlagen, war es zu tätlichen Angriffen auf Anhänger der Italiener gekommen. Insgesamt wurden bei den Auseinandersetzungen rund um die Partie 22 Frankfurter Anhänger und 13 Gästefans von der Polizei in Gewahrsam genommen. (ajr)