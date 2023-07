Eintracht Frankfurt: Sucht Djibril Sow jetzt das Weite?

Von: Ingo Durstewitz

Wird wohl von Ellyes Skhiri aus dem Team gedrängt: Djibril Sow. © Imago

Wie die starken Verpflichtungen den Konkurrenzkampf bei Eintracht Frankfurt beleben - und Härtefälle schaffen.

Die Verpflichtung des Kölner Marathonmannes Ellyes Skhiri sowie die bevorstehende Leihe des Leeds-Verteidigers Robin Koch haben natürlich auch unmittelbare Folgen für das bestehende Personal der Frankfurter Eintracht. So kann man schwer davon ausgehen, dass die Herren Tuta und Djibril Sow ob der externen Zugänge keine Luftsprünge gemacht haben. Der Brasilianer Tuta, in der Abwehr bisher gesetzt, wird seinen Stammplatz mit ziemlicher Sicherheit verlieren, er hat ohnehin eine vermurkste Saison hingelegt. Und der Schweizer Sow wird sich jetzt noch stärker Gedanken machen, wo seine Reise persönlich hingehen wird.



Es ist kein Geheimnis, dass die Eintracht den 26-Jährigen abgeben würde, wenn ein entsprechendes Angebot reinflattern würde, zehn, mindestens aber acht Millionen Euro soll er noch einbringen. Zum einen passt der Nationalspieler mit seiner auf Vorsicht bedachten Spielweise nicht unbedingt in das Profil des neuen Trainers Dino Toppmöller. Zum anderen hat er nur noch ein Jahr Vertrag, und ablösefrei würde die Eintracht den verdienten Spieler ungerne ziehen lassen.



Was macht Djibril Sow?

Den Skhiri-Deal kann Sow nicht als Vertrauensbeweis werten. Es ist sonnenklar, dass der tunesische Nationalspieler der neue Fixpunkt im Mittelfeld werden soll. „Er ist ein sehr schlauer, intelligenter Spieler, kann ein Spiel lesen und lenken“, sagt Sportvorstand Markus Krösche. „Er ist physisch stark. Wenn er unter Druck gerät, hat er immer gute Lösungen. Er ist ein Stratege, das ist das, was wir brauchen.“



Der Spieler selbst ist von dem „Projekt“ begeistert. „Frankfurt hat Ambitionen, ich auch. Wir wollen um Titel mitspielen.“ Er selbst sieht sich als „Arbeiter, ich habe Ausdauer und eine gute Mentalität, ich bin ein Spieler für die Mannschaft“, sagt er im vereinseigenen TV in gutem Deutsch. Schnell zu bemerken: Da traut sich einer was, versteckt sich nicht.



Dadurch steckt Konkurrent Sow in der Klemme, da sein unumstrittener Stammplatz in Frankfurt nun erheblich wackelt. Beide werden kaum miteinander spielen, dazu sind sie zu ähnlich. Auch Coach Toppmöller wird sich da so seine Gedanken machen, das ist ein heikles Thema, schließlich war Sow immer gesetzt. Und der Schweizer kann sich einen Bankplatz in Frankfurt im Hinblick auf die Europameisterschaft in einem Jahr nicht erlauben. In der Nati hat er schon jetzt seinen Platz verloren. Insofern ist es an ihm und seiner Agentur, eine Lösung zu finden. Eine Trennung wäre sicher das beste für alle Beteiligten; Sow würde auch gerne wechseln, sein Ziel ist die Insel. Immerhin: In den englischen Markt kommt Bewegung, da könnte was gehen für ihn. Vielleicht geht aber auch bei seinem großen Förderer Adi Hütter in Monaco eine Tür auf.



Generell aber gehört es dazu, dass die Spieler sich stets neu beweisen und sich ihres Status quo nicht sicher sein können. Das ist Normalität im Hochleistungssport. Zumal jetzt auch noch ein frischer Trainer die Karten neu mischen wird. Sportvorstand Krösche hat jedenfalls sein Ziel erreicht und kann Coach Toppmöller pünktlich zum Trainingsstart einen fast kompletten Kader überlassen – die Koch-Verkündung wird zeitnah erfolgen. Das bedeutet auch, dass gerade die Defensive im Grunde schon komplett ist, da wird es keine gravierenden Änderungen mehr geben. Zumindest die defensiven Abläufe lassen sich so früh automatisieren. Das Gerüst des Teams steht, und mit Skhiri und Koch ist dem Ensemble Widerstandsfähigkeit, Robustheit und Führung zugeführt worden – all das bringt Stabilität. In der Bundesliga ist das entscheidend.



Kolo-Thema schwelt

Auf der Abgabenseite wird gewiss auch noch Bewegung in die Geschichte kommen. Stürmer Rafael Borré kann gehen, genauso wie Linksverteidiger Christopher Lenz. Bei Jesper Lindström stehen die Zeichen auch auf Trennung, 35 bis 40 Millionen Euro würde ein Transfer bringen. Und dann bleibt noch das große Fragezeichen, das im Grunde alles beeinflusst, das die Ambitionen und die Stärke des Teams hochgradig bestimmt: Was wird aus Stürmerstar Randal Kolo Muani? Zurzeit ist es um ihn relativ ruhig, aber sollte ein Großkaliber wie Real Madrid oder Paris Saint-Germain ernst machen und 100 Millionen Euro zahlen, wäre Kolo Muani nicht zu halten. Zumal er dann locker das Zehnfache seines jetzigen Salärs abgreifen könnte. Die Befürchtung, dass das erst spät in der Transferperiode so kommen könnte, hat auch intern stark zugenommen. Nicht mehr oder nicht mehr angemessen reagieren zu können, weil die Zeit zu knapp ist und der Markt womöglich keinen adäquaten Ersatz mehr hergibt – das ist nicht das Wunschszenario der Sportlichen Leitung.