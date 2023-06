Neuer Klub von Ndicka steht wohl fest: Ex-Eintracht-Star schon vor Ort gesichtet

Von: Christoph Wutz

Evan Ndickas Abschied aus Frankfurt ist seit letzter Woche beschlossen. Jetzt steht der Verteidiger vor der Unterschrift bei seinem neuen Klub.

Frankfurt – Dieser Wechsel hatte sich zuletzt angebahnt: Evan Ndicka, der Eintracht Frankfurt offiziell verlässt, geht wohl zur AS Rom. Bereits vor rund einem Monat hatte ein verdächtiges Foto angedeutet, wohin es den ehemaligen SGE-Star ziehen würde. Jetzt absolviert er offenbar bereits den Medizincheck in der italienischen Hauptstadt.

Obite Evan Ndicka Geboren: 20. August 1999 (Alter: 23 Jahre), Paris, Frankreich Position: Innenverteidiger Bilanz für Eintracht Frankfurt: 183 Pflichtspiele, zwölf Tore, zehn Assists Marktwert: 32 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Nach bestätigtem Abschied aus Frankfurt: Ndicka zieht es wohl zur AS Rom

Nach 183 Pflichtspielen in fünf Jahren zieht es Evan Ndicka weg von der SGE. Nachdem es zuerst lange nach einem Abschied des 23-Jährigen gerochen hatte, hatten sich die Eintracht-Fans kurz vor Saisonende doch noch einmal Hoffnung auf einen Verbleib des Franko-Ivorers machen können. Eine Kehrtwende im Vertragspoker um den Frankfurt-Star schien zwischenzeitlich möglich.

Allerdings entschied der Innenverteidiger kürzlich, seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag in Frankfurt nicht zu verlängern. Jetzt befindet sich der Transfer des in Paris geborenen Abwehrspielers zur AS Rom offenbar auf der Zielgeraden.

Ex-Adler Evan Ndicka wurde bereits zum Medizincheck in Rom gesichtet. © Imago / Schüler / Screenshot: Jacopo Aliprandi /Twitter

„Ndicka ist in der Stadt“: Ex-Eintracht-Star absolviert bereits den Medizincheck bei der Roma

Der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio postete jetzt auf Twitter ein Bild, das den angehenden ivorischen Nationalspieler auf dem Vereinsgelände der Roma zeigt. Demnach werde die Verpflichtung von Ndicka, mit dem die Eintracht ein echtes Aushängeschild verliert, derzeit finalisiert.

„Ndicka ist in der Stadt“, schrieb der Journalist. Ihm zufolge absolviere der ehemalige Adler heute den Medizincheck, anschließend sei die Vertragsunterzeichnung angedacht. Damit ist wohl einer der wertvollsten freien Spieler des Sommers vom Markt: Ndicka, der laut transfermarkt.de einen Marktwert von 32 Millionen Euro besitzt, kommt ablösefrei aus Frankfurt. Ein Video des italienischen Journalisten Checco Cassano offenbart, wie Ndicka das Roma-Gelände verlässt, um sich der medizinischen Untersuchung zu unterziehen.

Im Video: ehemaliger SGE-Verteidiger Ndicka auf dem Weg zu Medizincheck bei der Roma

Nach dem Triumph mit der Eintracht im letzten Jahr: Gewinnt Ndicka auch mit der Roma die Europa League?

Mit der Roma könnte er in der nächsten Saison einen besonderen Triumph aus seiner Zeit am Main wiederholen: den Europa-League-Sieg. Mit der Eintracht gewann er den Wettbewerb 2022, er stand damals im Endspiel gegen die Glasgow Rangers 100 Minuten auf dem Platz.

Das Team von Star-Trainer José Mourinho ist als Sechster der Serie A für die Europa League qualifiziert. Vor wenigen Wochen unterlag die Roma dem FC Sevilla bitter nach Elfmeterschießen im Endspiel. Im nächsten Jahr möchte die Roma den Titel unbedingt mit dem ehemaligen Abwehrhünen der SGE holen.

Neben Ndicka könnten demnächst weitere Spieler die Eintracht verlassen. Für diesen Transfersommer stehen wohl vier Profis auf der Frankfurter Streichliste. (wuc)