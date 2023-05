Vor Pokalfinale: Leipzig buhlt um Eintracht-Flügelspieler

Von: Johannes Skiba

Der Umbruch bei Eintracht Frankfurt im Sommer könnte auch den Abgang von Jesper Lindström bedeuten, an dem offenbar Leipzig interessiert ist.

Frankfurt – Das Interesse zahlreicher europäischer Topklubs an einigen Spielern von Eintracht Frankfurt wie Randal Kolo Muani oder Jesper Lindström ist ein offenes Geheimnis. Auf den Dänen ist nun aber sogar ein Bundesliga-Klub aufmerksam geworden. Leipzig möchte den Offensivakteur offenbar verpflichten. Laut der Sport Bild laufen bereits erste Gespräche der Beteiligten. Ob der 23-Jährige der Bundesliga tatsächlich erhalten bleibt, ist dennoch unklar.

Jesper Lindström Geboren: 29. Februar 2000 in Taastrup, Dänemark Verein: Eintracht Frankfurt Position: Offensives Mittelfeld

Nicht nur Leipzig an Eintracht-Spieler Lindström dran

Denn Eintracht Frankfurt Jesper Lindström hat auch das Interesse der europäischen Elite um die Premier-League-Klubs FC Liverpool und Tottenham Hotspurs sowie Seria-A-Champion SSC Neapel auf sich gezogen. Diese Optionen erscheinen wesentlich attraktiver als ein Wechsel innerhalb Deutschlands, zumal Lindströms Faible für das englische Oberhaus bekannt ist.

Auch die Ablösesumme von ungefähr 30 Millionen Euro ist für die Topvereine leichter zu stemmen als für die Leipziger. Andererseits könnte ein Abgang von Christopher Nkunku einen Transfer von SGE-Spieler Lindström deutlich realistischer machen. Als ähnlicher Spielertyp mit viel Geschwindigkeit und Torgefahr passt der Däne tatsächlich zum Fußball, den Leipzig spielen lässt und wäre ein geeigneter Nachfolger für den Franzosen.

Leipzig hat Eintracht Frankfurts Jesper Lindström im Blick. © imago/Taeger

Startelf für Lindström im DFB-Pokalfinale gegen Leipzig eher unwahrscheinlich

Das Interesse von Leipzig an Eintracht Frankfurts Jesper Lindström wird bei den Anhängerinnen und Anhängern der SGE sicher kritisch beäugt werden. Schon beim Abgang von André Silva zu den Sachsen im Jahr 2021 wurde Unmut laut. Der Portugiese wurde bei seiner Rückkehr in den Frankfurter Deutsche Bank Park mit Leipzig nicht herzlich in Empfang genommen, sondern gnadenlos ausgepfiffen. Lindström würde ein ähnliches Szenario drohen.

Darüber hinaus könnte ein Wechseltheater vor dem DFB-Pokalfinale zwischen Eintracht Frankfurt und Leipzig zu Unruhe führen und das Duell weiter aufheizen. Welche Rolle Lindström im Finale spielen wird, ist ungewiss. Seit seiner Rückkehr nach derSprunggelenksverletzung kam der offensive Mittelfeldspieler noch nicht an seine gewohnte Form heran. Doch zumindest ein Joker-Einsatz ist wahrscheinlich. (jsk)