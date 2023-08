SGE auf der Suche nach dem Ersatz für Kolo Muani: Wird die Eintracht in Spanien fündig?

Von: Christoph Wutz

Randal Kolo Muani steht vor einem Wechsel nach Paris. Die Eintracht hält Ausschau nach einem Nachfolger. Den könnte sie jetzt bei Celta Vigo finden.

Frankfurt – Der Siegtreffer zum Frankfurter 1:0-Erfolg gegen Darmstadt 98 am Sonntagabend könnte das letzte Tor von Randal Kolo Muani im Dress der Eintracht gewesen sein. Der Franzose ist sich offenbar bereits mit Paris Saint-Germain über einen Wechsel einig. Auch die Verantwortlichen der SGE bestätigten im Rahmen der Partie gegen die „Lilien“, dass ein Angebot für die Frankfurter Lebensversicherung vorliegt. Einen möglichen Nachfolger für den Stürmer-Star könnten die Adler in einem jungen Norweger ausgemacht haben.

Jörgen Strand Larsen Geboren: 6. Februar 2000 (Alter 23 Jahre), Halden, Norwegen Position: Mittelstürmer Vertrag bei Celta Vigo bis zum: 30. Juni 2028 Marktwert: 11 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Suche nach Kolo-Muani-Ersatz: Wird die Eintracht in Spanien fündig?

Die französische Sportzeitung L‘Équipe schrieb am Montagmorgen, PSG wolle den Kauf Kolo Muanis im Laufe dieser Woche in trockene Tücher bringen und den Frankfurtern zeitnah ein zweites Angebot unterbreiten. Wie die britische Times berichtet, ist die Eintracht daher jetzt an Stürmer Jörgen Strand Larsen interessiert. Der sechsmalige norwegische Nationalspieler steht seit 2022 beim spanischen Erstligisten Celta Vigo unter Vertrag.

In der vergangenen Saison lief der 23-Jährige in 36 Pflichtspielen für die Galicier auf, wobei ihm fünf Tore und sechs Vorlagen gelangen. Der mit dem Gardemaß von 1,93 Metern ausgestattete Strand Larsen ist ein klassischer Mittelstürmer, der vor allem durch seine Physis überzeugt – also ein etwas anderer Spielertyp als Kolo Muani. Vor seinem Engagement in Spanien hatte er in zwei Jahren für den niederländischen Erstligisten FC Groningen gestürmt. Nach 27 Treffern und neun Assists in 71 Auftritten für die Niederländer hatte sich Celta Strand Larsens Dienste letzten Sommer kolportierte 12,4 Millionen Euro Ablöse kosten lassen.

Celta Vigos Jörgen Strand Larsen könnte demnächst im Trikot von Eintracht Frankfurt auflaufen. © Imago / Pressinphoto

In Riege mit Vinicius: Transfer von Strand Larsen wird nicht günstig für die SGE

Beim spanischen Erstligisten hat sich Strand Larsen mittlerweile einen Stammplatz erarbeitet, er stand in beiden La-Liga-Partien der bisherigen Saison in der Startelf. Dabei konnte er keinen Scorerpunkt verbuchen. Aber angesichts seines Werts für Celta, seines Marktwerts von elf Millionen Euro und seines Arbeitspapiers in Vigo, das noch bis 2028 datiert ist, dürfte eine Verpflichtung des Angreifers keine günstige Angelegenheit für die SGE werden.

Sein großes Potenzial ist unbestritten: Der britische Guardian nannte den jungen Norweger 2017 in seiner renommierten Liste eines der 60 vielversprechendsten Talente des Jahrgangs 2000 im Weltfußball. Andere Namen in dieser Aufzählung waren heutige Weltstars wie der Brasilianer Vinicius Junior (inzwischen bei Real Madrid), Jadon Sancho (ehemals Borussia Dortmund, heute Manchester United) oder der frühere Leipziger Dominik Szoboszlai (nun Liverpool FC).

Vor Strand Larsen hatte die Eintracht auch Elye Wahi für die Nachfolge Kolo Muanis in Betracht gezogen. Allerdings wechselt der Franzose jetzt sicher nicht nach Frankfurt. (wuc)