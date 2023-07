Verzockt? Ex-Eintracht-Star überraschenderweise noch immer ohne neuen Klub

Von: Sascha Mehr

Ex-Eintracht-Spieler Daichi Kamada hat noch immer keinen neuen Verein gefunden. Hat sich der japanische Nationalspieler verzockt?

Frankfurt – Daichi Kamada spielte fünf Jahre lang für Eintracht Frankfurt und erlebte eine äußerst erfolgreiche Zeit am Main. Höhepunkt war sicherlich der Triumph im Finale der Europa League 2022, als die Adler im Finale von Sevilla den schottischen Klub Glasgow Rangers nach Elfmeterschießen besiegen konnten.

Daichi Kamada Geboren: 5. August 1996 (Alter 26 Jahre), Präfektur Ehime, Japan Letzter Verein: Eintracht Frankfurt Position: Offensives Mittelfeld

Eintracht Frankfurt: Kamada geht ablösefrei

„Daichi Kamada hat sich in den vergangenen Jahren bei Eintracht Frankfurt zu einem sehr guten Bundesligaspieler entwickelt und hatte seinen Anteil an der sportlichen Entwicklung des Klubs – mit dem Höhepunkt des Europa-League-Siegs im vergangenen Jahr. Gerne hätten wir Daichi auch in Zukunft bei der Eintracht gesehen, doch die Interessen des Spielers gingen damit nicht einher. Wir bedanken uns für seinen Einsatz für die Eintracht und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, wurde Sportvorstand Markus Krösche im April auf der vereinseigenen Webseite zitiert, als der Abgang des Offensivspielers feststand.

Krösche versuchte lange Zeit, den auslaufenden Vertrag des Offensivspielers zu verlängern. Der Japaner entschied sich aber gegen eine Verlängerung und wollte eine neue Herausforderung suchen. Zunächst galt Borussia Dortmund als möglicher neuer Klub, anschließend gab es mehrere Gerüchte um interessierte Klubs aus dem Ausland.

Daichi Kamada im Trikot von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Vor allem der AC Mailand buhlte laut übereinstimmenden Medienberichten intensiv um den Nationalspieler. Es soll sogar schon eine mündliche Einigung zwischen Kamada und dem italienischen Top-Klub gegeben haben. Der Medizincheck in Mailand stand an und anschließend sollte der Japaner ein Vertrag bis Mitte 2028 unterschreiben. Dazu kam es aber nicht.

Eintracht Frankfurt: Hat sich Kamada verzockt?

Denn plötzlich gab es einen Wechsel beim Eigentümer des AC Mailand und der Klub hatte zudem zu viele Nicht-EU-Europäer im Kader. Der italienische Top-Verein zog sich dann aus den Verhandlungen mit Daichi Kamada zurück. Stattdessen wurde Ruben Loftus-Cheek vom FC Chelsea verpflichtet.

Es scheint als hätte sich Kamada auf der Suche nach einem neuen Klub verzockt. Eine Rückkehr zu Eintracht Frankfurt ist mehr als unwahrscheinlich. „Mich überrascht das schon, wie das geplatzt ist. Mal abwarten, wie Daichi sich jetzt entscheidet“, zitiert Bild Sportchef Krösche. Für den Japaner wird es immer schwieriger, bei einem Top-Klub unterzukommen. (smr)