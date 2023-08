Überraschender Abgang? RB Leipzig buhlt um Eintracht-Verteidiger

Transfer

Bei Eintracht Frankfurt könnte es kurz vor Ende der Transferphase zu einem überraschenden Abgang kommen. Leipzig buhlt um Christopher Lenz.

Frankfurt – Die Transferphase dauert nur noch wenige Tage. Am 1. September um 18 Uhr ist es vorbei mit den Wechseln, dann stehen die Kader der einzelnen Mannschaften bis zum Winter. Bis zur Schließung des Transfermarktes wird aber sicherlich noch einiges passieren. Bei Eintracht Frankfurt könnte es zu einem überraschenden Abgang kommen.

Christopher Lenz Geboren: 22. September 1994 (Alter 28 Jahre), Berlin Verein: Eintracht Frankfurt Position: Linksverteidiger

Eintracht Frankfurt: Abgang von Lenz?

Wie der Pay-TV-Sender Sky berichtet, buhlt RB Leipzig intensiv um Christopher Lenz und würde ihn gerne bis zur Schließung des Transferfensters nach Sachsen holen. Der Champions-League-Teilnehmer will den Linksverteidiger als Back-up für Nationalspieler David Raum verpflichten, der auf der linken Seite gesetzt ist. Bislang soll es aber noch keine Einigung zwischen den beiden Klubs geben.

RB Leipzig ist auf der Suche nach einem Linksverteidiger, der seine Stärken eher in der Defensive hat, wie Cheftrainer Marco Rose zuletzt erklärte. Christopher Lenz passt dabei offenbar genau ins Profil.

Bei einem lukrativen Angebot aus Leipzig dürfte Eintracht Frankfurt dem ehemaligen Spieler von Union Berlin sicherlich keine Steine in den Weg legen. Lenz galt schon seit längerer Zeit als möglicher Verkaufskandidat und hat es im Kader von Cheftrainer Dino Toppmöller schwer, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Als Ablöse sollen offenbar 1,5 bis zwei Millionen Euro an die SGE fließen.

Eintracht Frankfurt: Leipzig buhlt um Lenz

Christopher Lenz wechselte im Sommer 2021 ablösefrei von Union Berlin zu Eintracht Frankfurt und sollte Druck über die linke Seite machen. In seinen zwei Jahren am Main konnte sich der gebürtige Berliner aber nicht durchsetzen und wurde von zahlreichen Verletzungen immer wieder zurückgeworfen. In den vergangenen zwei Jahren hat sich sein Marktwert von fünf auf 2,5 Millionen Euro halbiert.

Der 28-Jährige, der die Nachwuchsabteilung von Hertha BSC durchlief, schaffte es am 1. Spieltag gegen den SV Darmstadt 98 nicht in den Kader und wurde im Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 zumindest in der Schlussphase eingewechselt. Die Chancen von Lenz, dessen Vertrag im Sommer 2024 ausläuft, auf viele Spielminuten werden auch in den kommenden Wochen und Monaten überschaubar sein. Ein Abgang bis zum Ende der Transferphase erscheint sehr gut möglich zu sein. (smr)

