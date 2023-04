Klopp plant Neuaufbau: FC Liverpool vor Verpflichtung von Eintracht-Star?

Von: Sascha Mehr

Der FC Liverpool plant eine Transferoffensive im Sommer und hat einen Leistungsträger von Eintracht Frankfurt auf der Einkaufsliste.

Frankfurt/Liverpool - Die Zukunft von Evan Ndicka ist noch immer nicht geklärt. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft am Ende der Saison aus und bislang steht er ab Sommer ohne neuen Verein da. Eintracht Frankfurt hat ihm ein Angebot zur Verlängerung vorgelegt, dass er noch nicht angenommen hat und wahrscheinlich auch nicht annehmen wird. Gegen finanzstarke Klubs aus dem Ausland, die die Teilnahme an der Champions League jedes Jahr garantieren können, haben die Adler keine Chance.

Name Evan Ndicka Alter 23 Verein Eintracht Frankfurt Position Innenverteidiger

Eintracht Frankfurt: Ndicka vor Abgang

„Wir möchten sie unbedingt behalten, haben ihnen entsprechende Angebote unterbreitet und ihre Rolle bei der Eintracht in der Zukunft erläutert. Jetzt müssen wir abwarten. Wir sind überzeugt, dass es für sie am besten wäre, bei der Eintracht zu bleiben“, sagte Sportvorstand Markus Krösche vor einigen Wochen über Evan Ndicka und Daichi Kamada zum Kicker-Sportmagazin, die Hoffnungen schwinden aber immer mehr.

Evan Ndicka (l.) von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Bei Evan Ndicka soll der FC Barcelona in der Pole-Position stehen. Der TV-Sender Sport1 berichtete Mitte Februar sogar, dass sich der Franzose mit den Katalanen einig sei über einen Wechsel im Sommer. Bislang kam es aber noch nicht zur Verkündung des Transfers und plötzlich hat Ndicka eine weitere Option, denn der FC Liverpool soll großes Interesse an einer Verpflichtung haben, wie die englische Zeitung The Mirror berichtet.

Eintracht Frankfurt: FC Liverpool buhlt um Ndicka

Jürgen Klopp ist offenbar großer Fan von Ndicka, der schon länger auf der Wunschliste des FC Liverpool steht. Bereits in der Nachwuchsabteilung von AJ Auxerre wurden Liverpool-Scouts auf den Abwehrspieler aufmerksam und beobachteten ihn intensiv. Zu einem Wechsel an die Anfield Road kam es aber bekanntlich nicht, da Eintracht Frankfurt den „Reds“ Ndicka wegschnappte und zur Saison 2018/19 an den Main holte.

Jetzt bekommt der FC Liverpool die zweite Chance auf einen Transfer des Franzosen, der eine Position bekleidet, die hohe Priorität besitzt bei der Suche nach Verstärkungen. Nur im zentralen Mittelfeld ist der Bedarf noch höher als in der Innenverteidigung. Das große Plus von Evan Ndicka ist die Tatsache, dass er flexibel einsetzbar ist. Der 23-Jährige kann Dreier- und Vierekette spielen, als Außenverteidiger aushelfen und sogar im defensiven Mittelfeld agieren. Bei dieser Konkurrenz ist eine Vertragsverlängerung für Eintracht Frankfurt nahezu aussichtslos. (smr)