Eintracht-Profi Ansgar Knauff schwer verletzt

Von Thomas Kilchenstein schließen

Frankfurts Flügelspieler zieht sich bei der U21-Nationalmannschaft einen Schlüsselbeinbruch zu und wird der Eintracht mindestens acht Wochen fehlen.

Am Sonntag fliegt die deutsche U21-Auswahlmannschaft als Titelverteidiger nach Georgien zur Europameisterschaft (21. Juni bis 8. Juli), am kommenden Donnerstag wird die erste Begegnung der Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo gegen Israel angepfiffen. Doch Ansgar Knauff, einer der wenigen ganz erfahrenen Spieler im Team, wird nicht dabei sein. Der Flügelspieler von Eintracht Frankfurt hatte sich im letzten Vorbereitungsspiel gegen die Schweiz (3:1) am Freitag schwer verletzt: Der 21-Jährige erlitt dabei einen Schlüsselbeinbruch, wird natürlich diese Europameisterschaft verpassen und dem neuen Frankfurter Trainer Dino Toppmöller sicherlich mindestens sechs bis acht Wochen fehlen.

Damit wird Knauff, der erst vor kurzem fest von der Eintracht verpflichtet wurde und der einen Vertrag bis 2028 unterschrieben hatte, die komplette Saisonvorbereitung im Sommer verpassen (Trainingsbeginn: 10. Juli) und somit damit auch zum Bundesligastart Mitte August nicht zur Verfügung stehen. Selbst das Play-off-Spiel zur Conference League (24. und 31. August) ist gefährdet. Ansgar Knauff reiste bereits am Freitagabend aus dem Trainingslager in Südtirol ab. Der Rechtsaußen war in dem Testspiel gegen die Eidgenossen erst in der 61. Minute ins Spiel gekommen.

Viel vorgenommen

Dabei hatte sich Knauff für die neue Saison beim hessischen Bundesligisten viel vorgenommen. Zuletzt war er ja eher außen vor, der frühere Coach Oliver Glasner baute nicht mehr auf ihn, hatte ihm Aurelio Buta vorgezogen und manchmal auch Eric Dina Ebimbe. Im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig zählte Knauff, der vor eineinhalb Jahren leihweise aus Dortmund gekommen war, raketengleich durchgestartet und einer der Leistungsträger beim Europapokal-Triumph war, nicht einmal zum 20 Mann umfassenden Spielkader. Allerdings war Knauff in der Tat nichts besonders gut in Form, selbst als er eingewechselt wurde, vermochte er zu selten nicht zu überzeugen, seine alte Dynamik und Wicht schien verschütt gegangen. Er erzielte als offensiver Spieler in der gesamten Runde in 33 Pflichtspielen - die wenigsten von Anfang an - lediglich ein einziges Tor.

Unter Dino Toppmöller wollte der ehrgeizige gebürtige Göttinger einen neun Anlauf starten, wollte zurück ins Team, mit dem er vor einem Jahr gerade international für so viel Aufsehen gesorgt hat. Knauff etwa schoss Tore gegen den FC Barcelona und gegen West Ham United im Halbfinale. Von der Uefa wurde er als bester Nachwuchsspieler des Wettbewerbs ausgezeichnet.

„Unheimlich schade“

Die Schulterfraktur hat ihm da fürs Erste einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht.

„Die Nachricht von Ansgars Verletzung hat uns alle schwer getroffen. Sein Ausfall ist für ihn persönlich unheimlich schade und für das gesamte Team ein großer Verlust – jetzt müssen wir noch enger zusammenrücken“, sagt Cheftrainer Di Salvo laut der Mitteilung. Wer für den Stürmer nachnominiert wird, werde zeitnah entschieden, erklärte Di Salvo. Entsprechend der Uefa-Regularien kann der DFB auch nach Bekanntgabe des offiziellen Kaders noch eine Nachnominierung vornehmen. mit dpa