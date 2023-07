Verlässt er die Eintracht? SGE-Youngster von mehreren europäischen Top-Klubs umworben

Toptalent aus dem Eintracht-NLZ

Von Johannes Skiba

Kebir Ali Canpolat spielte eine herausragende Saison in der U17 von Eintracht Frankfurt. Nun zieht es den 16-Jährigen wohl ins europäische Ausland.

Frankfurt – Für Eintracht Frankfurt gehört die Ausbildungsförderung zu den entscheidenden Säulen der Vereinsphilosophie. Sowohl in der ersten Mannschaft als auch dem Nachwuchsleistungszentrum sollen jährlich vielversprechende Talente weiterentwickelt werden. Die U17 der SGE belegte in der Bundesliga Süd/Südwest in der vergangenen Spielzeit den vierten Platz, der den Ansprüchen und Vorstellungen des Klubs absolut gerecht wurde. Einer der Topspieler in der U17 war Kebir Ali Canpolat. Der 16-Jährige wird Frankfurt aber nun verlassen. Die europäische Fußballelite zeigt Interesse, wie Sky berichtet.

Kebir Ali Canpolat Geboren: 22. Dezember 2006 in Euskirchen Position: Rechtsaußen

Alle wollen Eintracht Frankfurts Canpolat

Für die U17 von Eintracht Frankfurt war Kebir Ali Canpolat in 14 Einsätzen gleich elfmal erfolgreich. Neben seinen zahlreichen Treffern bereitete der rechte Außenstürmer acht weitere Tore für seine Teamkollegen vor. Somit war Canoplat an 19 der 50 Treffer der SGE-U17 beteiligt.

Diese bemerkenswerte Torquote ist auch den internationalen Topvereinen nicht verborgen geblieben. Die beiden italienischen Klubs Inter Mailand und Juventus Turin sind genauso interessiert wie Ajax Amsterdam und die englische Elite FC Liverpool, FC Chelsea und der FC Arsenal. Auch die berühmte „La Masia“-Akademie des FC Barcelona soll auf Canpolat aufmerksam geworden sein.

Eintracht Frankfurt verliert offenbar eines der größten Nachwuchstalente.

Eintracht Frankfurt ist nicht die Zukunft von Canpolat

Das Juwel hat sich bereits gegen einen Verbleib bei Eintracht Frankfurt entschieden, da die SGE dem Youngster offenbar keinen zureichenden Entwicklungsplan in Bezug auf die erste Mannschaft bieten konnte, wie Sport1 berichtet. Der junge Mann, der seit 2017 in den Jugendmannschaften der Eintracht spielte, wird höchstwahrscheinlich ins Ausland wechseln. In den letzten Jahren konnten die Frankfurter keine Jugendspieler in den Kader der Bundesligamannschaft integrieren. Auch Mittefeld-Juwel Marcel Wenig aus der zweiten Mannschaft, wird die SGE in der kommenden Spielzeit wohl vorübergehend verlassen.

Der DFB scheint für Kebir Ali Canpolat indes aktuell keine Option zu sein. Der Offensivakteur läuft zurzeit für die türkische U17-Nationalmannschaft auf und erzielt auch in der internationalen Auswahl einige Treffer. Viermal war der gebürtige Euskirchener in 13 Spielen zur Stelle. Ein Verbandswechsel ist aber bis zu einem Pflichtspieleinsatz in der türkischen A-Nationalmannschaft weiterhin möglich. (jsk)

