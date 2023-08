Verein bestätigt Abgang: Transfer-Flop verlässt Eintracht Frankfurt

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt hat den nächsten Abgang bestätigt. Angreifer Ali Akman, der sich bei der SGE nicht durchsetzen konnte, verlässt den Verein.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt will den eigenen Kader bis zum Ende der Transferphase am 1. September weiter verkleinern. Mehrere Profis haben keine Aussicht auf regelmäßige Einsätze in der anstehenden Saison und sollen den Klub fest oder zumindest vorübergehend verlassen. Rafael Borre, der eine schwache Saison 2022/23 hinter sich hat, steht offenbar kurz vor dem Abgang.

Ali Akman Geboren: 18. April 2002 (Alter 21 Jahre), Yıldırım, Türkei Verein: FCV Dender E.H. Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt treibt Kaderplanung voran

Igor Matanovic und Faride Alidou sollen per Leihe für ein Jahr abgegeben werden. Bei einem anderen Klub können die beiden Talente dringend benötigte Spielpraxis sammeln, um dann erneut bei der SGE anzugreifen. Mit solchen Transfers hatte Eintracht Frankfurt in der Vergangenheit regelmäßig Erfolg. Unter anderem kehrten Daichi Kamada und Tuta gestärkt von einer Leihe zurück und sicherten sich anschließend einen Stammplatz bei den Adlern.

Keine Zukunft mehr bei Eintracht Frankfurt hat dagegen ein anderer junger Spieler, der als großes Talent galt, als er verpflichtet wurde. Ali Akman kam 2021 vom türkischen Klub Bursaspor an den Main und sollte langsam an die Bundesligamannschaft herangeführt werden.

Ali Akman hat Eintracht Frankfurt verlassen. © IMAGO/Jürgen Kessler

„Mit Ali Akman haben wir eines der größten Talente im türkischen Fußball für uns gewinnen können. Er ist ein Spieler, den wir in den nächsten Jahren aufbauen und entwickeln möchten. Ali bekommt bei uns die Zeit und die Unterstützung, die er benötigt. Wir sind glücklich darüber, einen viel umworbenen jungen Fußballer mit seinen Fähigkeiten dazuzugewinnen“, sagte der damalige Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic zu Akman bei dessen Verpflichtung.

Eintracht Frankfurt gibt Akman ab

Nach zwei Jahren gilt das Projekt aber als gescheitert. Die Saison 2021/22 war er an den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen verliehen. Dort absolvierte Akman 32 Pflichtspiele, in denen ihm sechs Tore gelangen. Die vergangene Spielzeit verbrachte er leihweise in seiner Heimat. Beim Zweitligisten Göztepe kam Akman 16 Mal zum Einsatz, in denen ihm kein Treffer gelang.

Für den 21-Jährigen endet nun die Zeit am Main. Er schließt sich dem belgischen Zweitligisten FCV Dender E.H. an, wie Eintracht Frankfurt bekanntgab. (smr)