Zukunft von Kolo Muani geklärt? Eintracht-Boss Krösche geht fest von Verbleib aus

Von: Christoph Wutz

Teilen

In der vergangenen Saison war Randal Kolo Muani die Lebensversicherung der Eintracht. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass er ein Adler bleibt.

Frankfurt – Am Freitag wurde Dino Toppmöller offiziell als neuer Trainer von Eintracht Frankfurt vorgestellt. Auf der Pressekonferenz war allerdings nicht nur der Coach Thema, sondern auch SGE-Star Randal Kolo Muani. Während er derzeit noch im Sommerurlaub weilt, ist seine Zukunft nach einer überragenden ersten Saison für die Adler weiter unklar. Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hat sich jetzt deutlich zum Franzosen geäußert. Er geht klar von einem Verbleib des 24-Jährigen am Main aus.

Randal Kolo Muani Geboren: 5. Dezember 1998 (Alter: 24 Jahre), Bondy, Frankreich Position: Mittelstürmer Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis zum: 30. Juni 2027 Marktwert: 80 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

„Hat nie gesagt, dass er gehen will“: SGE-Sportchef Krösche rechnet mit Verbleib von Kolo Muani

Ein Reporter fragte den Sportvorstand der Eintracht, ob dieser plane, Kolo Muani eine Frist für eine Entscheidung aufzubrummen. „Randal hat noch einen langfristigen Vertrag und mir müssen auch ihm keine Deadline setzen, weil er nie gesagt hat, dass er gehen will oder dass er jetzt weg will“, fand Krösche daraufhin deutliche Worte über die Zukunft des französischen Nationalspielers.

„Daher stellt sich die Frage von Deadlines nicht“, stellte der SGE-Sportvorstand klar. Er könne derartige Nachfragen „verstehen“, so Krösche. „Es ist eine interessante Personalie, aber wir beschäftigten uns nicht mit dem Abgang von ihm.“ Zuletzt hatte Kolo Muani noch mit einem Wechsel zu einem Top-Klub geliebäugelt.

SGE-Sportchef Markus Krösche (r.) erwartet einen Verbleib von Randal Kolo Muani (l.) in Frankfurt. © Imago / HJS / Jan Huebner

„Jeder will von uns, dass er hier bleibt“: SGE-Coach Toppmöller schwärmt von Kolo Muani

Auch der neue Coach des Franzosen war auf den Namen Kolo Muani sehr gut zu sprechen: „Ich glaube, dass es meine fachliche Einschätzung zu Randal nicht braucht. Es hat, glaube ich, jeder gesehen, dass das ein unglaublich guter Spieler ist. Das muss auch intern ein hoch angesehener, guter Junge sein, mit einem guten Charakter“, sagte der neue Coach der Adler.

„Ich freue mich natürlich, ihn dann auch erst einmal kennenzulernen“, blickte Toppmöller voller Vorfreude auf das erste Treffen mit dem französischen Nationalstürmer in naher Zukunft. „Und ich glaube, das ist selbstredend, dass das jeder will von uns, dass er hier bleibt.“

Obwohl die Frankfurter Verantwortlichen also fest mit einem Verbleib des Überfliegers der letzten Saison rechnen, halten sie wohl bereits nach einem neuen Mittelstürmer Ausschau: Herthas Jessic Ngankam könnte in diesem Sommer an den Main wechseln. (wuc)