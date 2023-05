Unnötig spannend

Tänzchen unterm Bayer-Kreuz: Eintracht-Spielerin Nicole Anyomi (links) gegen Jill Bayings. © Imago

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt dominieren mehr als 80 Minuten in Leverkusen, zittern am Ende aber ein 3:2 über die Zeit. Eine Lehrstunde fürs Duell mit Wolfsburg.

Mehr als 80 Minuten lang war am Samstagnachmittag alles in Ordnung gewesen für die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt. Beim Tabellenfünften Bayer Leverkusen dominierten und kontrollierten die Hessinnen vor 585 Zuschauern im Ulrich-Haberland-Stadion klar die Partie. Treffer von Nicole Anyomi (28. Minute), Kapitänin Tanja Pawollek (50.) und der aktuell besten Torschützin der SGE, Lara Prasnikar (73.), ließen es so aussehen, als strebten die favorisierten Gäste einem ungefährdeten Triumph entgegen. Die Hausherrinnen kamen trotz beherzten Einsatzes kaum mal in die Nähe des gegnerischen Kastens geschweige denn zu einer zwingenden Torchance.

Am Ende sollten die Adlerträgerinnen denn auch wirklich als Gewinnerinnen vom Platz gehen und damit die Verfolgerinnen im Kampf um das dritte Ticket für die Champions-League-Qualifikation, die TSG Hoffenheim, auf Distanz halten. Doch bevor der Erfolg feststand, war es beim 3:2 (1:0) aus ihrer Sicht noch mal überraschend spannend geworden.

Lehren für Wolfsburg

„Dass wir noch einmal so zittern müssen, darf uns nicht passieren“, kritisierte später Eintracht-Cheftrainer Niko Arnautis. „Wir haben mehr als 82 Minuten lang ein richtig gutes Auswärtsspiel gegen eine Mannschaft gemacht, bei der sich auch andere Teams sehr schwer getan haben. Wie wir bis zur Schlussphase aufgetreten sind, war einer Spitzenmannschaft würdig. Aber in den letzten Minuten waren wir zu naiv.“ Was Nationalspielerin Sophia Kleinherne angeht, vielleicht aber auch übermotiviert, nachdem es lange so rund gelaufen war. Die Verteidigerin rutschte bei einer Rettungsaktion im Strafraum klar am Ball vorbei und brachte dabei die frühere Frankfurterin Alexandra Emmerling zu Fall. Verena Wieder verwandelte in der 84. Minute den fälligen Strafstoß, und als würde dieser die Leverkusenerinnen beflügeln, gelang Milena Nikolic nur vier Minuten später auch noch der Anschlusstreffer. Plötzlich schien die Partie wieder offen, die Bayer-Truppe warf alles nach vorne. Doch das sollte nicht mehr reichen, um die Eintracht-Mauer noch einmal ins Wackeln zu bringen.

„Wir haben insgesamt ein gutes Spiel gemacht, hatten alles unter Kontrolle und hätten auch ein viertes oder fünftes Tor machen können“, resümierte Spielführerin und Torschützin Pawollek. „Angefangen mit dem Elfmeter, ist es dann noch mal völlig unnötig hektisch geworden.“ Das Wichtigste seien aber die drei Punkte und „dass wir unserem Ziel, den dritten Platz zu behaupten, wieder einen Schritt näher gekommen sind“. Vorbei sei der Fight um die Königsklasse aber noch lange nicht: „Wir müssen bis zum letzten Spiel dranbleiben.“

Das nächste erfordert sowieso vollste Konzentration, Power und wahrscheinlich auch Glück, will die Eintracht daraus etwas Zählbares mitnehmen. Am 14. Mai (13 Uhr) gastiert der Tabellenzweite VfL Wolfsburg beim Dritten, und zwar in der Arena im Stadtwald. „Das wird eine große Herausforderung, aber wir werden aufopferungsvoll alles reinlegen, was wir haben“, kündigte Arnautis an. „Die Vorfreude ist riesig“, ergänzte Pawollek. „Wir wollen uns von der Kulisse tragen lassen und geben uns definitiv nicht im Vorfeld geschlagen.“ Die jüngste Vorstellung in Leverkusen könnte gleich mehrfach als wichtige Lehrstunde dienen: Einerseits gilt es für eine Überraschung, nicht die gleiche Leichtfertigkeit zu zeigen; andererseits haben die Frankfurterinnen hautnah erlebt, dass auch ein scheinbar schon geschlagenes Team zurückkommen kann, wenn es nicht aufgibt und effektiv die Chancen nutzt, die sich ihm bieten.