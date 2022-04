Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV und im Live-Stream

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt ist zu Gast bei Union Berlin. © Juergen Kessler/Imago

In der Bundesliga treffen Union Berlin und Eintracht Frankfurt aufeinander: So sehen Sie das Spiel heute live im TV und im Stream.

Berlin/Frankfurt - Für Eintracht Frankfurt geht es nach der überragenden Leistung und dem sensationellen 3:2-Sieg im Camp Nou gegen den FC Barcelona und der erfolgreichen Qualifikation für das Halbfinale der Europa League in der Bundesliga weiter. Gegner am 30. Spieltag ist Union Berlin, die knapp vor der SGE liegen und ebenfalls um einen internationalen Platz in der kommenden Saison spielen.

„Schon gegen Freiburg und Barca haben wir je zwei neue Spieler in der Startelf gehabt. Es gilt, was ich oft sage: Wir brauchen jeden Einzelnen. Die Jungs sollen immer und für jede Minute bereit sein. Das sind sie. Wir werden sehen, wer körperlich in der Lage ist, die bestmögliche Leistung zu bringen. Wir werden in Berlin ganz klar auf Sieg spielen, wohlwissend, dass bei Union eine sehr schwere Aufgabe wartet“, sagte Oliver Glasner, Trainer von Eintracht Frankfurt vor der Partie in der Hauptstadt.

Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt: Duell um internationales Geschäft

Der SGE-Coach hat lobende Worte für den kommenden Gegner: „Sie sind sehr, sehr heimstark in ihrem engen Stadion und haben viel Tempo mit Taiwo Awoniyi und Sheraldo Becker. Die Mannschaft ist sehr gut organisiert im 3-5-2 und schaltet nach vorne blitzschnell um. Das Wichtigste ist, dass wir bereit sind, ein sehr physisches Spiel anzunehmen und dagegen zu halten. Das wird die Herausforderung für die zwei Tage bis dahin.“

Für Eintracht Frankfurt ist es wohl die letzte Chance, sich über die Bundesliga für den Europapokal in der kommenden Saison zu qualifizieren. Nur ein Sieg hilft den Adlern dabei weiter. Sollte es über die Liga nicht klappen mit dem internationalen Geschäft, gibt es auch noch die Möglichkeit, sich über die Europa League zu qualifizieren. Sollte die SGE diesen Wettbewerb gewinnen, hätte sie einen Platz für die Champions League-Saison 2022/23.

Das Bundesliga-Match zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt steigt am Sonntag, 17. April 2022, um 17.30 Uhr in der Berliner Alten Försterei. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 17. April 2022, um 17:00 Uhr mit den Vorberichten, um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

