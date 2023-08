Trotz Nachnominierung ist die Zukunft von Eintrachts Jakic weiter ungewiss

Von: Johannes Skiba

Kristijan Jakic bekommt bei Eintracht Frankfurt nicht viel Spielzeit. Seine Nachnominierung für die Conference League ist lediglich notgedrungen.

Frankfurt – So ganz scheint Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller nicht von SGE-Allrounder Kristijan Jakic überzeugt zu sein. Dass der Kroate jedoch durch seine Zweikampfstärke und Robustheit viel Qualität mitbringt und jede Defensive stabilisieren kann, ist auch Eintrachts Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart, die Interesse an Jakic zeigen, nicht verborgen geblieben. Für die kommende Qualifikationsrunde der Conference League bei Levski Sofia war der 26-Jährige jedoch, wie es laut der Hessenschau aus Vereinskreisen heißt, aus „sportlichen Gründen“ zunächst nicht gemeldet worden. Nun bestätigte auf hr-Anfrage ein Vereinssprecher der Eintracht, dass Jakic nachnominiert wurde, da Sebastian Rode aufgrund seiner Verletzung ein bis zwei Wochen ausfallen wird.

Kristijan Jakic Geboren: 14. Mai 1997 (Alter 26 Jahre), Split, Kroatien Aktueller Verein: Eintracht Frankfurt Position: Defensives Mittelfeld

Trennen sich die Wege von Eintracht Frankfurt und Kristijan Jakic?

Dennoch hat Toppmöllers Nicht-Nominierung von Kristijan Jakic für Eintracht Frankfurts ersten Conference-League-Kader ein klares Statement gesetzt. Der Kroate ist nicht erste Wahl und offensichtlich verzichtbar.

Dabei passt Jakic eigentlich sehr gut in das Spielsystem der Eintracht, da er sowohl als defensiver Mittelfeldspieler als auch zentraler Innenverteidiger in der Dreierkette spielen kann. In der vergangenen Spielzeit war Jakic unter Ex-Coach Oliver Glasner aufgrund von Personalnot außerdem als Rechtsverteidiger in der Viererkette sowie als rechter Schienenspieler im gewohnten System im Einsatz – ein echter Defensiv-Allrounder eben.

Kristijan Jakic könnte in der Conference League zum Einsatz kommen. Ein Abgang ist dennoch weiter Thema. © imago/Taeger

Trotz Allrounder-Qualitäten ist Jakic ein Verkaufskandidat bei Eintracht Frankfurt

Der sportliche Wert von Kristijan Jakic bei Eintracht Frankfurt ist für Trainer Dino Toppmöller aktuell etwas variabel und unstimmig. Denn trotz der Nicht-Nominierung wurde Jakic beim erfolgreichen Bundesliga-Auftakt gegen Darmstadt 98 bereits zu Beginn der ersten Halbzeit für den verletzten Sebastian Rode eingewechselt.

Die nun erfolgreiche Nachnominierung aufgrund von Rodes Verletzung ist aber keine sportliche Wertschätzung, zumal der SGE-Profi andere Ansprüche an seine individuelle Rolle im Kader und der Mannschaft hat. Der Kroate ist unzufrieden. Beim VfB Stuttgart könnte er wesentlich mehr Verantwortung und Spielpraxis erhalten. Beides kann ihm Eintracht Frankfurt nur noch sporadisch bieten. (jsk)