Eintracht-Sorgenkind überzeugt und trifft

Von: Ingo Durstewitz

Einer der Gewinner der Vorbereitung: Jens Petter Hauge. Foto:dpa © dpa

Eintracht Frankfurt kommt gegen Vitesse Arnheim zwar nicht über ein 1:1 hinaus, weiß in Ansätzen aber durchaus zu gefallen - das gilt vornehmlich für Jens Petter Hauge.

Am Freitag in Grödig bei Salzburg konnte man zum ersten Mal, seit Dino Toppmöller das Zepter bei Eintracht Frankfurt übernommen, in etwa erkennen, was der neue Fußballlehrer mit seiner Mannschaft so vorhaben könnte. Systematisch und personell. Die Zeit der Experimente scheint gut zwei Wochen vor dem Pflichtspielstart im Pokal bei Lok Leipzig vorüber zu sein. Beim vierten Testspiel in dieser Saison gegen Vitesse Arnheim, das 1:1 (1:0) endete, schickte er seine derzeit vielleicht stärkste Elf aufs Feld, also mit Kevin Trapp im Tor, Makoto Hasebe als Libero in der Dreierkette, mit Ellyes Skhiri als Sechser, Mario Götze im Halbraum und Randal Kolo Muani in der Spitze. Einzig Jesper Lindström saß etwas überraschend draußen, für ihn spielte, ebenso überraschend, Jens Petter Hauge.

Der machte seine Sache als hängende Spitze sehr ansprechend. Kein Zufall, dass der Norweger die Führung für die Eintracht erzielte, nach 43 Minuten leitete er den Angriff erst ein und schloss ihn dann auf Zuspiel von Philipp Max mustergültig ab. Ein schöner Treffer. „Ein super Treffer“, wie Toppmöller lobte, ohnehin sei es momentan „top, was er anbietet“. Hauge, so viel ist klar, ist eisern gewillt, seine letzte Chance bei den Frankfurtern zu ergreifen. Der 23-Jährige gehört zu den auffälligsten Spielern der Vorbereitung, ist deutlich athletischer und reifer. Auch fußballerisch wirkt er nicht mehr so überhastet. Man darf gespannt sein, ob er dieses Niveau konservieren kann, wenn es ernst wird und mehr Druck auf dem Kessel ist.

Im Gegensatz zu Hauge haben zwei etablierte Kräfte keine Zukunft mehr in Frankfurt. Djibril Sow und Rafael Borré saßen in Grödig nur noch auf der Tribüne. Beide sollen und werden den Verein verlassen, da soll nicht in den letzten Tagen noch eine Verletzung riskiert werden. Bei Sow wird zeitnah mit einer Entscheidung gerechnet, Lazio Rom und der FC Sevilla sind im Rennen. Die Italiener bieten satte 15 Millionen, was für die Eintracht höchst lukrativ ist. Sow tendiert aber eher zu den Spaniern. Die werden ihre Offerte aber in etwa an die Lazios anpassen müssen, sollten sie den Spieler wirklich wollen.

Nkounkou macht Druck

Und auch bei Borré ist Bewegung im Markt, es gibt mehrere Anfrage. Der Kolumbianer muss sich aber zunächst einmal selbst darüber im Klaren werden, welche Richtung er einschlagen will. Erst dann tritt Sportvorstand Markus Krösche in die Verhandlungen ein.

Im vorletzten Testspiel wechselte Coach Toppmöller erstmals nicht die komplette Mannschaft im zweiten Abschnitt aus. Die Defensive blieb fast komplett auf dem Feld, nur die Offensive kam komplett verändert aus der Kabine. Einer von ihnen, Paxten Aaronson, war es auch, der Anfang des zweiten Abschnitts einen Traumpass auf Lindström spielte, der die große Chance zum 2:0 vergab, weil er abspielte anstatt abzuschließen (52.). Davor und danach kamen schon Jessic Ngankam und Omar Marmoush in gute Schusspositionen, konnten aber keinen versenken. Im Gegensatz zu Arnheims Maxi Wittek, der einen direkten Freistoß wunderbar in den Eintracht-Kasten zwirbelte (58.). Insgesamt aber machte die neue Offensivreihe der Eintracht durchaus Spaß, ging unbekümmert, schnell und trickreich zu Werke. Das sah ganz gut aus. Er sei „sehr zufrieden mit Art und Weise des Spiels“, hob der Coach im Nachgang den Daumen, die Mannschaft habe „wenig bis gar nichts zugelassen“, das sah alles sehr ordentlich aus, „ich bin sehr zufrieden“, wiederholte Toppmöller, der lediglich mit der Chancenverwertung haderte: „Eigentlich müssen wir hier mit 3:0, 4:0 rausgehen.“ Es war der Abschluss des Trainingslagers, erst am Montag geht es nach zwei Tagen Pause weiter.

Einer wäre auch gerne im Eintracht-Zirkel dabei, darf aber noch nicht: Niels Nkounkou, 22 Jahre alter Linksverteidiger vom französischen Zweitligisten AS St Étienne. Der Spieler hat nun öffentlich Druck auf seinen aktuellen Arbeitgeber ausgeübt, will unbedingt zur Eintracht. Im Gespräch mit der renommierten Sportzeitung „L’Équipe“ stellte er klar: „Wenn ich ihnen jeden Tag sagen muss, dass ich gehen will, werde ich das tun. Ich werde nicht müde werden. Einen Spieler gegen seinen Willen zu behalten, ist meiner Meinung nach nicht die richtige Lösung.“

Für den französischen U-21-Nationalspieler sei klar, dass er nach Frankfurt wechseln wolle. „Als ich von der Möglichkeit erfahren habe, dort zu unterschreiben, habe ich sofort zugesagt.“ St Étienne hatte den Profi im Winter für ein halbes Jahr vom FC Everton ausgeliehen und anschließend per Kaufoption für zwei Millionen Euro Ablöse fest verpflichtet. Die Eintracht ist mit einem ersten Angebot über sechs Millionen abgeblitzt.