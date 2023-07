TSV Steinbach Haiger gegen Eintracht Frankfurt: Testspiel heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Eintracht Frankfurt trifft im zweiten Testspiel der Vorbereitung auf Steinbach Haiger. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Frankfurt – Die Eintracht befindet sich in der Vorbereitung auf die neue Saison. Der neue Cheftrainer Dino Toppmöller arbeitet aktuell mit seiner Mannschaft an den Grundlagen, damit die kommende Spielzeit erfolgreich wird. In knapp vier Wochen steht mit der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals das erste Pflichtspiel auf dem Programm, bevor eine Woche später die Bundesliga startet.

TSV Steinbach Haiger gegen Eintracht Frankfurt: Zweites Testspiel für SGE

Das erste Testspiel der Vorbereitung konnte Eintracht Frankfurt erfolgreich gestalten. Gegen Gruppenligist FSV Braunfels gab es einen 15:1-Sieg für die SGE. „Wir haben eine intensive Trainingswoche hinter uns, die den Jungs schon einiges abverlangt hat. Sowohl physisch als auch für den Kopf. Wenn man das berücksichtigt, war das heute eine sehr ordentliche Leistung. Die Jungs haben sich gut präsentiert und wollten sich zeigen. Wichtig ist, dass wir in unsere Spielprinzipien reinkommen. Wir wollten Spielaktivität und Tore sehen – das ist uns gelungen. Insgesamt war das ein runder Tag“, sagte Toppmöller nach der Partie.

„Neben der ordentlichen Leistung haben wir keine Verletzten zu beklagen, und die Zuschauer sind ebenfalls auf ihre Kosten gekommen. So ein Testspiel ist für uns immer eine tolle Trainingseinheit – ganz unabhängig von der Qualität des Gegners. Bei einem Elf-gegen-Elf über den ganzen Platz kann man sehr gut die Abläufe trainieren. Jetzt müssen wir genau da dran bleiben“, so der Cheftrainer weiter.

Eintracht Frankfurt trifft in einem Testspiel auf Steinbach Haiger. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegan

Jetzt wartet eine schwierigere Aufgabe, denn es geht gegen Regionalligist TSV Steinbach Haiger, der in der vergangenen Saison lange Zeit um den Aufstieg in die 3. Liga kämpfte. In der kommenden Spielzeit wird es in der Regionalliga Südwest ein Wiedersehen geben, denn die zweite Mannschaft der SGE trifft dort auf Steinbach Haiger.

Im zweiten Testspiel der Vorbereitung trifft Eintracht Frankfurt auf Steinbach Haiger. Die Partie findet am Dienstag, 18. Juli 2023, am Haarwasen in Haiger statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

TSV Steinbach Haiger gegen Eintracht Frankfurt: Testspiel live im Free-TV?

Das Testspiel TSV Steinbach Haiger gegen Eintracht Frankfurt, am Dienstag, 18. Juli 2023, wird nicht live im Free-TV übertragen.

TSV Steinbach Haiger gegen Eintracht Frankfurt: Testspiel im Live-Stream von BayernTV

Das Testspiel TSV Steinbach Haiger gegen Eintracht Frankfurt wird live auf EintrachtTV übertragen.

wird live auf EintrachtTV übertragen. Der Countdown zum Spiel in Haiger startet am Dienstag, 18. Juli 2023 , um 18.20 Uhr.

, um Um 18.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

TSV Steinbach Haiger gegen Eintracht Frankfurt: Testspiel im Live-Stream von BayernTV

Das Testspiel TSV Steinbach Haiger gegen Eintracht Frankfurt wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Haiger startet am Dienstag, 18. Juli 2023 , um 18.25 Uhr auf Sky Sport NewsHD mit den Vorberichten .

, um . Um 18:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link).

(smr)