SG Barockstadt Fulda gegen Eintracht Frankfurt: Testspiel heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt trifft im nächsten Testspiel der Vorbereitung auf die SG Barockstadt Fulda. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Fulda/Frankfurt – Eintracht Frankfurt befindet sich mitten in der Vorbereitung auf die kommende Saison. Cheftrainer Dino Toppmöller arbeitet aktuell mit seiner Mannschaft an den Grundlagen, damit die anstehende Spielzeit erfolgreich verläuft. In weniger als vier Wochen steht mit der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals das erste Pflichtspiel auf dem Programm. Eine Woche später startet die SGE auch in die Bundesliga.

SG Barockstadt Fulda gegen Eintracht Frankfurt: Wer gewinnt das Testspiel?

Im letzten Testspiel gab es eine Niederlage bei Steinbach Haiger. Am Ende unterlag Eintracht Frankfurt mit 1:2 beim Regionalligisten. „Auf Ergebnisse können wir keine Rücksicht nehmen, wir wollen unsere Inhalte durchziehen“, sagte Cheftrainer Dino Toppmöller nach der Partie. Sportdirektor teilt die Meinung: „Natürlich steht hinter jedem Spiel ein Ergebnis. Aber wichtig ist, wie wir spielen. Wir wollen uns entwickeln und weiterkommen, spielen und üben entsprechend verschiedene Systeme. Dafür ist eine Vorbereitung da.“

Für Kapitän Sebastian Rode ist die Niederlage ebenfalls kein Beinbruch: „Die Niederlage beunruhigt mich nicht. Ich habe in meiner langen Karriere gelernt, dass die Ergebnisse während einer Vorbereitung irrelevant sind. Es geht darum, spielerische Ansätze auf den Platz zu bringen. Der neue Trainer verlangt uns viel ab, gibt viel Input für den Kopf. Das muss man erst mal verarbeiten, zumal natürlich auch eine gewisse körperliche Müdigkeit dazu kommt. Heute waren schon einige Dinge dabei, die ordentlich waren.“

Eintracht Frankfurt trifft in einem Testspiel auf die SG Barockstadt Fulda. © IMAGO/Oliver Vogler

„Aber auch solche, die noch nicht funktioniert haben. Dass innerhalb von einer Woche noch nicht alles funktioniert, ist völlig klar. Zudem hat es Steinbach Haiger auch wirklich gut gemacht. Man muss grundsätzlich in jeder Situation hellwach sein. Bei Ballbesitz gilt: Steilgehen, klatschen lassen, Aktivität zeigen, um den Anschluss an den Vordermann zu halten und ihm zu helfen. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Abläufe immer besser reinbekommen werden. Die Nationalspieler sind nun zurück, was den Konkurrenzkampf noch einmal ankurbelt. Zudem wird uns auch das Trainingslager als Team guttun“, so der Kapitän weiter.

Im nächsten Testspiel der Vorbereitung trifft Eintracht Frankfurt auf die SG Barockstadt Fulda. Die Partie findet am Samstag, 22. Juli 2023, in Fulda statt. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

SG Barockstadt Fulda gegen Eintracht Frankfurt: Testspiel live im Free-TV?

Das Testspiel SG Barockstadt Fulda gegen Eintracht Frankfurt, am Dienstag, 18. Juli 2023, wird live im Free-TV übertragen. Der HR überträgt die Partie live und in voller Länge.

SG Barockstadt Fulda gegen Eintracht Frankfurt: Testspiel im Live-Stream von Eintracht TV

Das Testspiel SG Barockstadt Fulda gegen Eintracht Frankfurt wird live auf EintrachtTV übertragen.

Der Countdown zum Spiel in Fulda startet am Samstag, 22. Juli 2023, um 15.20 Uhr.

Um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

SG Barockstadt Fulda gegen Eintracht Frankfurt: Testspiel im Live-Stream von Sky

Das Testspiel SG Barockstadt Fulda gegen Eintracht Frankfurt wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

Der Countdown zum Spiel in Fulda startet am Samstag, 22. Juli 2023, um 15.25 Uhr auf Bundesliga Sport HD mit den Vorberichten.

Um 15:30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

