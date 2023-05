VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt: Wer zeigt das Pokal-Halbfinale heute live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Welches Traditionsteam darf nach Berlin fahren? Alle Infos, wo das Pokal-Halbfinale zwischen Stuttgart und Frankfurt live im TV und Stream läuft.

Stuttgart ‒ Für vier Teams ist der Traum vom Pokalfinale 2023 immer noch zum Greifen nah. Mit dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt stehen sich zwei große Traditionsmannschaften im zweiten Halbfinale gegenüber. Wer auch immer ins Finale einzieht, wird sicher von Tausenden Fans begleitet werden. Vorerst wird das Publikum jedoch hinter dem VfB stehen, die Schwaben haben das Heimrecht zugelost bekommen und werden sich auf eine ausverkaufte Mercedes-Benz-Arena freuen können.

Während Eintracht Frankfurt in den vergangenen Jahren immer wieder weit im DFB-Pokal gekommen ist, liegt das letzte Finale der Stuttgarter genau zehn Jahre zurück. 2013 verlor der VfB das Endspiel gegen den FC Bayern mit 2:3. Der FCB gewann in diesem Jahr das Triple unter Jupp Heynckes. Die SGE hat deutlich positivere Erinnerungen an das letzte Endspiel in Berlin. 2018 bezwang die Eintracht die Bayern mit 3:1 und feierte den fünften Pokalsieg der Vereinsgeschichte.

DFB-Pokal Halbfinale VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt Anpfiff: 3. Mai 2023, 20.45 Uhr Stadion: Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

Eintracht Frankfurt kann Saison und Europa mit Pokalsieg noch retten

Für die Elf von Trainer Oliver Glasner wäre ein Einzug ins Pokalfinale die Chance, die Saison doch noch zu retten. Die Adler schafften in diesem Jahr zwar die Teilnahme am Achtelfinale der Champions League, haben in der Liga jedoch den Anschluss an die internationalen Startplätze verloren und liegen mit fünf Punkten Abstand auf den sechsten Platz im Niemandsland der Bundesliga - sogar vom Tiefpunkt ist schon die Rede. Mit einem Pokalsieg könnte sich die Eintracht dennoch für Europa qualifizieren.

Von internationalen Reisen war und ist der VfB Stuttgart ein ganzes Stück weiter entfernt. Ein Pokalsieg wäre für die Schwaben eine Sensation. In der Liga befindet sich der VfB erneut im Abstiegskampf. Seit dem Trainerwechsel von Bruno Labbadia zu Sebastian Hoeneß läuft es immerhin etwas besser, mit nur einem Punkt Vorsprung vor dem FC Schalke auf Platz 17 ist der dreimalige Pokalsieger trotzdem noch lange nicht gerettet.

Mario Götze (l.) und Borna Sosa (r.) wollen mit ihren Teams ins Pokalfinale einziehen. © IMAGO / Kessler-Sportfotografie

Wer überträgt das Pokal-Halbfinale live im TV und Stream?

Das zweite Halbfinale am Mittwochabend wird live im Free-TV von der ARD übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt ab 20.15 Uhr mit den Vorberichten. Esther Sedlaczek führt als Moderatorin mit Experte Bastian Schweinsteiger durch die Sendung, Tom Bartels kommentiert die Begegnung. Parallel zur TV-Übertragung wird das Spiel im kostenlosen Live-Stream auf ard.de oder sportschau.de zu sehen sein.

Sky-Kunden können das Spiel außerdem im Pay-TV auf Sky schauen. Dort wird Wolff-Christoph Fuss kommentieren. Wer ein Sky-Abonnement abgeschlossen hat, kann den Streamingdienst Sky Go ohne zusätzliche Kosten nutzen.

DFB-Pokal Halbfinale VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt Free-TV: ARD Pay-TV Sky Live-Stream: ard.de, sportschau.de, Sky Go, WOW