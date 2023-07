Überraschender Neuzugang? Eintracht baggert offenbar an Ex-Top-Talent des FC Bayern

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt hält Ausschau nach einem neuen Linksverteidiger und könnte in der 2. Bundesliga fündig geworden zu sein.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt sondiert weiter den Markt, denn mehrere Neuzugänge sollen für die kommende Saison noch verpflichtet werden. Eine Position, auf der bei den Adlern Bedarf besteht, ist die des Linksverteidigers. Zwar kam mit Philipp Max ein starker Spieler für diese Position im Winter per Leihe aus Eindhoven und konnte durch die ausgehandelte Kaufoption auch fest verpflichtet werden, dahinter klafft aber eine Lücke.

Eintracht Frankfurt sucht neuen Linksverteidiger

Christopher Lenz, der vor zwei Jahren ablösefrei von Union Berlin an den Main wechselte, konnte sich nicht durchsetzen. Immer wieder warfen den gebürtigen Berliner hartnäckige Verletzungen zurück, wegen der er sich zu keiner Zeit einen Stammplatz erarbeiten konnte. Wenn er mal fit war, fehlte ihm die Konstanz in seinen Leistungen.

Bei einem passenden Angebot darf der 28-Jährige den Verein wohl verlassen, Eintracht Frankfurt legt ihm keine Steine in den Weg. Ein Nachfolger soll in nächster Zeit verpflichtet werden, der Philipp Max Dampf macht und in den Kampf um einen Stammplatz auf der linken Seite eingreifen kann.

Ein Kandidat soll Derrick Köhn von Hannover 96 sein, wie Bild berichtet. Der 24-Jährige gilt als einer der besten Linksverteidiger der 2. Bundesliga, der vor allem durch seine Schnelligkeit besticht. Zudem zählen Standardsituationen zu seinen Stärken. Köhn absolvierte in der abgelaufenen Saison 33 Ligaspiele für Hannover, in denen er fünf Treffer erzielen und weitere sechs vorbereiten konnte.

Eintracht Frankfurt hat Köhn im Visier

Der 24-Jährige ist gebürtiger Hamburger und durchlief die Nachwuchsabteilung des HSV. 2017 lockte ihn der FC Bayern München und er wechselte daraufhin von der U19 des Hamburger SV in die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters. Mit den Bayern-Amateuren stieg er als Stammspieler von der Regionalliga Bayern in die 3. Liga auf.

Eine Liga höher trumpfte Köhn so richtig auf und sammelte 15 Scorerpunkte (acht Tore und sieben Vorlagen) in 28 Einsätzen. Da er aber keinerlei Chance auf die Bundesligamannschaft hatte, entschied er sich für einen Abgang und wechselte zu Willem II in die Niederlande. Seit Sommer 2022 steht er in Hannover unter Vertrag und hat sich für höhere Aufgaben empfohlen. Neben der SGE soll auch die TSG Hoffenheim Interesse zeigen. (smr)