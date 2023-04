Ex-Mitglied der „Büffelherde“ vor unerwarteter Bundesliga-Rückkehr?

Ein ehemaliges Mitglied der „Büffelherde“ von Eintracht Frankfurt könnte vor einer unerwarteten Rückkehr in die Fußball-Bundesliga stehen.

Wolfsburg/Mailand – Ante Rebic war bei Eintracht Frankfurt Teil der sogenannten „Büffelherde“, wie sie von Fans und Medien bezeichnet wurde. Gemeinsam mit Luka Jovic und Sebastien Haller sorgte er national und international für Aufsehen. Mit der SGE ging es bis ins Halbfinale der Europa League, wo erst im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea Endstation war für die Mannschaft des damaligen Trainers Adi Hütter.

Name Ante Rebic Alter 29 Verein AC Mailand Position Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt: „Büffelherde“ wechselte ins Ausland

Jovic, Rebic und Haller weckten durch ihre starken Leistungen Begehrlichkeiten bei vielen Top-Klubs aus ganz Europa. Jovic verabschiedete sich zu Real Madrid, Rebic zog es zum AC Mailand und Haller wechselte nach England zu West Ham United. So richtig glücklich wurde allerdings keiner der drei Angreifer. Mittlerweile spielt Haller beim BVB, Jovic beim AC Florenz und Rebic weiterhin in Mailand, doch wie lange noch?

Der Kroate hat seinen Stammplatz verloren und muss um Minuten kämpfen. Zuletzt bekam er beim torlosen Remis gegen den FC Empoli die Chance von Beginn an, konnte sie aber erneut nicht nutzen.

Wie das italienische Online-Portal Calciomercato.com berichtet, soll es bereits Anfang des Jahres ein Krisentreffen zwischen Rebic und Verantwortlichen des Vereins gegeben haben. Nachdem der 29-Jährige auch danach keine Werbung in eigener Sache betreiben konnte, stehen die Zeichen auf Abschied im Sommer.

Eintracht Frankfurt: Ex-Spieler Rebic vor Bundesliga-Rückkehr?

In der laufenden Saison kommt der ehemalige kroatische Nationalspieler auf 26 Pflichtspieleinsätze, in denen er drei Treffer erzielte und zwei weitere vorbereitete. Laut Calciomercato.com könnte es Rebic zurück in die Bundesliga führen, denn der VfL Wolfsburg soll Interesse an einer Verpflichtung haben. Trainer bei den „Wölfen“ ist Niko Kovac, unter dem Rebic bei Eintracht Frankfurt der große Durchbruch gelang.

Sein Vertrag beim AC Mailand läuft noch bis Sommer 2025 und die „Rossoneri“ sollen eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro für den Angreifer verlangen. Durch einen möglichen Verkauf will der italienische Top-Klub das fürstliche Gehalt des Stürmers, das sich auf etwa sieben Millionen Euro im Jahr belaufen soll, einsparen. Mit einem Wechsel zu Kovac und dem VfL Wolfsburg könnte der 29-Jährige seiner Karriere einen neuen Schub geben – wieder einmal. (smr)