Trapp hält fast alles, Kostic scheitert entscheidend

Eintracht Frankfurt macht den Bayern lange das Leben schwer, zu etwas Zählbaren reicht es allerdings nicht. Die Eintracht-Profis im Klassenbuch.

Gut dabei

Kevin Trapp: Gegen die Bayern läuft er zu großer Form auf, musste er auch dieses Mal tun. Lieferte sich fast ein Privatduell mit Lewandowski, wehrte ein halbes Dutzend bester Möglichkeiten ab, warf sich in die Schüsse ohne Rücksicht auf Verluste. Einmal schwer am Kopf getroffen aus Nahdistanz,steckte er weg.

Ganz okay

Martin Hinteregger: Er findet langsam wieder zur Form zurück, haute sich dazwischen, resolut in den Zweikämpfen. Konnte das 0:1 durch Sané nicht verhindern, das war ärgerlich.

Evan Ndicka: Rettete einmal per Kopf artistisch auf der Linie (53.), hatte Gnabry gut im Griff. Zweikampfstark, verbiss sich in die Duelle, gewann auch die meisten (71 Prozent) und hatte die meisten Ballkontakte (65) aller Frankfurter Profis. Suchte zudem den Weg nach vorne.

Tuta: Räumte vieles an, stellte hier noch mal einen Fuß rein,bekam dort sein Bein in den Pass. Kämpfte aufopferungsvoll, teilweise frech am Ball. Rückte vor dem 0:1 zu früh raus, öffnete damit die Gasse für den Pass von Kimmich. Das war nicht gut. Trotzdem bescheinigte ihm Trainer Glasner, eine „phantastische Leistung“ gezeigt zu haben

So lala

Djibril Sow: Musste furchtbar viele Löcher stopfen, schaffte er natürlich nicht. Lief von Pontius zu Pilatus, oft umsonst und vergebens. Im zweiten Abschnitt auch mal öfter mit dem Ball am Fuß.

Jesper Lindström: Undankbare Aufgabe, als Spitze gegen den Schrank Süle zu spielen. Lief viel, versuchte einiges, vor allem dank seiner Schnelligkeit. An der größten Chance durch Kostic direkt beteiligt, legte prima auf.

Ajdin Hrustic: Anfangs sehr zerfahren, unstet, stocherte oft nur nach dem Ball, ohne klare Linie. Steigerte sich enorm im zweiten Abschnitt, da inszenierte er viele der wenigen Angriffe.

Danny da Costa : Hatte einen sehr schweren Stand gegen den flinken Coman, sah oft die Hacken des Franzosen. Gab aber nie auf. Auch er in der zweiten Halbzeit mutiger, ohne zu glänzen.

Rafael Borré: Kam eine halbe Stunde vor Schluss, brachte noch mal ein bisschen frischen Wind, ohne viel zu bewirken.

Schwächelnd

Filip Kostic: Vergab die beste und einzige klare Chance schon nach sechs Minuten. Spielte irgendwie gehemmt, spielte ab, als er hätte schießen können. Kam nicht so wirklich ins Laufen, hinkt seiner überragenden Form hinterher.

Ansgar Knauff: Erster Einsatz von Anfang an, ausgerechnet gegen die Bayern. Versuchte einiges dank seines Tempos, konnte sich aber nie entscheidend durchsetzen. Schwache Vorstellung.

Christopher Lenz: Keine gute Partie. Spielte eine Menge Bälle direkt in die Füße der Bayern, gerade in der ersten Halbzeit, egal ob in Bedrängnis oder nicht. Schoss in der zweiten Halbzeit einmal uninspiriert aufs Tor, da hätte man mehr draus machen können

Zu spät gekommen

Jens Petter Hauge, Daichi Kamada, Sam Lammers. kil/dur