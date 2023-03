Transfer-Übersicht: Alle aktuellen Gerüchte rund um Eintracht Frankfurt

Von: Sascha Mehr

Teilen

Eintracht Frankfurt plant den Kader für die kommende Saison. Alle Transfergerüchte über potenzielle Neuzugänge und Abgänge in der Übersicht.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt spielt eine ordentliche Saison und kämpft um die Teilnahme an der Champions League in der kommenden Spielzeit. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner rangiert derzeit auf Platz sechs in der Tabelle der Fußball-Bundesliga, sechs Punkte hinter Rang vier, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt. Damit die SGE auch in Zukunft erfolgreichen Fußball spielt, planen die Verantwortlichen den Kader für die kommende Spielzeit. Wir geben eine Übersicht über die aktuellen Transfergerüchte rund um Eintracht Frankfurt.

Verein Eintracht Frankfurt Gründung 8. März 1899 Mitglieder 120.000 Präsident Peter Fischer

Eintracht Frankfurt: Bleibt Kolo Muani?

Omar Marmoush (VfL Wolfsburg): Der Angreifer soll vor einem Transfer zu Eintracht Frankfurt stehen. Der VfL Wolfsburg bemühte sich bei dem Stürmer um eine Vertragsverlängerung, doch mittlerweile glaubt man in der Autostadt offenbar nicht mehr an einen Verbleib des ägyptischen Nationalspielers, auch wenn Wolfsburgs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer dies zuletzt nicht bestätigte: „Meines Wissens ist da noch nichts entschieden.“

Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt): Der 24-Jährige schließt einen Abgang von Eintracht Frankfurt im Sommer nicht kategorisch aus. „Ich versuche, mich auf meinen Verein zu konzentrieren. Wir setzen unsere Auftritte fort und im Sommer werden wir sehen. Danach habe ich immer davon geträumt, in großen Klubs zu spielen“, sagte er in einem Interview mit der französischen Zeitung L‘Equipe. Das klingt nicht danach, als würde Kolo Muani in jedem Fall auch in der kommenden Saison das Trikot mit dem Adler auf der Brust tragen.

Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Eintracht Frankfurt zeigt Interesse an Baumgartner

Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt): Der Offensivspieler ist ausgeliehen von Borussia Dortmund und müsste mit Ablauf der Leihe im Sommer zurück in den Ruhrpott, da die SGE keine Kaufoption besitzt. Trotzdem ist ein Verbleib am Main weiterhin möglich, Sportchef Krösche ist aber auf ein Entgegenkommen des BVB angewiesen. Die Sport Bild berichtet, dass Knauff nach der Länderspielpause eine Entscheidung über seine Zukunft treffen will. Eine Tendenz verriet er noch nicht: „Für mich ist es noch zu früh, ich konzentriere mich auf den Sport.“

Houssem Aouar (Olympique Lyon): Markus Krösche soll zuletzt optimistisch gewesen sein, dass der Deal abgeschlossen werden kann, doch plötzlich droht der Wechsel des Offensivspielers an den Main zu platzen. Wie der TV-Sender Sport1 berichtet, verhält sich Aouars Bruder, der gleichzeitig sein Berater ist, unangemessen. Trotz Einigkeit mit Eintracht Frankfurt soll er weiterhin mit anderen europäischen Klubs verhandeln und „um jeden Cent feilschen.“ Die SGE will sich nicht an der Nase herumführen lassen und nimmt offenbar Abstand vom Transfer des 24-Jährigen.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim): Die SGE soll auch am österreichischen Nationalspieler im Diensten der TSG Hoffenheim interessiert sein, wie die Sport Bild berichtet. Baumgartner steht noch bis Ende Juni 2025 im Kraichgau unter Vertrag, in dem eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro verankert sein soll. Die TSG ist aber offenbar aber bereit, den Mittelfeldspieler für eine geringere Summe gehen zu lassen. Ein möglicher Abstieg der Hoffenheimer würde Eintracht Frankfurt zusätzlich in die Karten spielen und könnte Baumgartner noch einmal ein Stück günstiger werden lassen. (smr)