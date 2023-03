Eintracht-Profi kündigt Transfer-Entscheidung an: Erste Details bekannt

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt würde Leihspieler Ansgar Knauff gerne halten, doch nicht um jeden Preis. Eine Entscheidung über die Zukunft des Profis steht bevor.

Frankfurt/Dortmund - Die Kaderplanung für die Saison 2023/24 läuft auf Hochtouren bei Eintracht Frankfurt. Mit Evan Ndicka und Daichi Kamada werden voraussichtlich zwei Leistungsträger den Verein ablösefrei verlassen und auch ein Abgang der Offensivspieler Randal Kolo Muani und Jesper Lindström ist nicht ausgeschlossen. Bei Letztgenannten hat die SGE aber das Heft in der Hand und wird nur bei einem lukrativen Angebot zu einem Verkauf bereit sein. Auf Sportvorstand Markus Krösche, der einen starken Kader für die nächste Saison zusammenstellen muss, wartet jede Menge Arbeit.

Name Ansgar Knauff Alter 21 Verein Eintracht Frankfurt Position Rechtsaußen

Eintracht Frankfurt will Knauff halten

Ein Spieler, bei dem die Entscheidung über seine Zukunft noch aussteht, ist Ansgar Knauff. Der Offensivspieler ist ausgeliehen von Borussia Dortmund und müsste mit Ablauf der Leihe im Sommer zurück in den Ruhrpott, da die SGE keine Kaufoption besitzt. Trotzdem ist ein Verbleib am Main weiterhin möglich, Sportchef Krösche ist aber auf ein Entgegenkommen des BVB angewiesen. Wenn die Schwarz-Gelben Knauff unbedingt zurückhaben wollen, weil Trainer Edin Terzic in der kommenden Saison mit ihm plant, ist Eintracht Frankfurt machtlos.

In seinem ersten Halbjahr bei Eintracht Frankfurt drehte Knauff, der bei Borussia Dortmund meistens in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam, auf. Nie vergessen werden SGE-Fans sein Ausgleich im Hinspiel des Europa League-Viertelfinales gegen den FC Barcelona, als er den Ball per Traumtor in die Maschen hämmerte. Seit Beginn der laufenden Saison ging seine Einsatzzeit allerdings zurück. Er kommt zwar auf 27 Einsätze, in denen er einen Treffer und drei Vorlagen beisteuerte, stand aber lediglich in acht Partien über die gesamten 90 Minuten auf dem Platz.

Eintracht Frankfurt: Knauff kündigt Entscheidung über Zukunft an

Wird Knauff in Zukunft weiter das Trikot mit dem Adler auf der Brust tragen oder zurückkehren zum BVB? „Das kann ich nicht sagen, ich habe bis zum Ende der Saison noch genug andere Sachen zu tun, sportlich gesehen habe ich mir viel vorgenommen. Alles andere sieht man im Sommer“, sagte der 21-Jährige gegenüber des Portals Sportbuzzer, im Rahmen des U21-Länderspiels gegen Japan.

Die Sport Bild berichtet, dass Knauff nach der Länderspielpause eine Entscheidung über seine Zukunft treffen will. Eine Tendenz verriet er noch nicht: „Für mich ist es noch zu früh, ich konzentriere mich auf den Sport.“ Eintracht Frankfurt würde ihn gerne weiterhin im Kader haben, aber nicht jeden Preis zahlen, den der BVB aufruft. Gerüchten zufolge liegt die Schmerzgrenze der SGE bei zehn Millionen Euro. (smr)