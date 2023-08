Eintracht und Neapel einigen sich offenbar auf Lindström-Transfer: Ablöse geringer als gedacht?

Von: Korbinian Kothny

Jesper Lindström steht kurz vor einem Wechsel zur SSC Neapel. Die Eintracht soll 25 Millionen Euro Ablöse für den Dänen erhalten.

Update vom 28. August, 13.51 Uhr: Der Transfer von Jesper Lindsröm zum SSC Neapel steht kurz bevor. Laut Fabrizio Romano haben sich Eintracht Frankfurt und der italienische Meister mittlerweile auf einen Transfer geeinigt. Demnach soll der Däne für ein Gesamtpaket von 25 Millionen Euro nach Neapel wechseln.

Die Bild hatte am Sonntag noch von 35 Millionen Euro gesprochen. Lindström soll bei Napoli einen Fünfjahresvertrag unterschreiben und den Medizincheck am Dienstag absolvieren.

Erstmeldung vom 28. August, 8.44 Uhr: Frankfurt – Jetzt geht es auf einmal ganz schnell. Eintracht-Frankfurt Star Jesper Lindström steht anscheinend kurz vor einem Wechsel – und das eher heute als morgen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll der 23-Jährige sich spätestens am Montag auf den Weg nach Italien machen, um dort einen langfristigen Vertrag zu unterschreiben.

Jesper Lindsröm Geboren: 29. Februar 2000 (23 Jahre alt) in Taastrup, Dänemark Marktwert (laut transfermarkt.de): 28 Millionen Euro Länderspiele (Tore): 10 (1)

Jesper Lindström wechselt wohl für 35 Millionen Euro zur SSC Neapel

Lindström schließt sich demnach dem italienischen Meister, der SSC Neapel, an. Auch Transfer-Experte Fabrizio Romano schrieb am Sonntagabend auf der Kurznachrichtenplattform X (ehemals Twitter), dass beide Vereine kurz vor einer Einigung stehen.

Die Eintracht forderte zuletzt noch 35 Millionen Euro Ablöse für den Dänen. Diese sollen die Italiener inklusive Boni bereit sein zu zahlen. Ende Mai lehnte Frankfurt noch ein Angebot über 25 Millionen Euro von RB Leipzig ab.

Jesper Lindström verlässt wohl Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Jürgen Kessler

Krösche gibt Update bei Lindström und Kolo Muani

Dass der Transfer kurz bevor steht, bestätigte auch Eintrachts Sportvorstand Markus Krösche. Nach dem Remis gegen Mainz äußerte sich der 42-Jährige zum bevorstehenden Wechsel folgendermaßen: „Es kann sein, dass da was passiert.“

Damit verlässt Lindström Frankfurt noch vor Top-Stürmer Randal Kolo Muani, der seit Monaten mit einem Wechsel zu Paris St.-Germain in Verbindung gebracht wird. Im Gegensatz zum Dänen gibt es beim Franzosen aber keine neuen Entwicklungen. „Es gibt keinen neuen Stand bei Kolo. Es ist so, dass wir momentan zu weit auseinanderliegen. Man wird sehen, was sich in den nächsten Tagen ergibt“, sagte Krösche am Sonntag.

Großes Transferplus für Eintracht bei Lindström-Deal

Lindström wechselte im Sommer 2021 für sieben Millionen Euro von Bröndby IF an den Main. 2022 gewann er mit der Eintracht die Europa League und kam seitdem in insgesamt 57 Bundesliga-Spielen für die Adler zum Einsatz. Dabei gelangen dem Offensivspieler zwölf Tore und neun Assists.

Am ersten Spieltag der aktuellen Saison gegen den SV Darmstadt stand Lindsröm noch in der Startelf. Beim Remis gegen Mainz am Sonntag war der 23-Jährige zwar noch Bestandteil des Eintracht-Kaders, kam aber nicht zum Einsatz. Damit verabschiedet sich der Däne wohl leise aus Hessen. (kk)