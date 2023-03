Schwere Trainingsverletzung bei Lindström – er könnte der Eintracht wochenlang fehlen

Von: Jan Oeftger

Beim Training der Frankfurter Eintracht verletzte sich Offensivspieler Lindström. Ihm droht ein längerer Ausfall.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt befindet sich in einer wichtigen Saisonphase. Das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale steht bald an. In der Liga werden die nächsten Spiele nach zwei sieglosen Auftritten ebenfalls richtungsweisend sein. Ausgerechnet jetzt könnte Angreifer Jesper Lindström nach einer Trainingsverletzung wochenlang ausfallen.

Am Mittwoch (08. März) kam es im Training der Frankfurter Eintracht zu einem verhängnisvollen Zweikampf. An diesem waren Innenverteidiger-Hüne Hrvoje Smolcic und der deutlich schmächtigere Jesper Lindström beteiligt. Im Anschluss des Zweikampfes ist Lindström nach Informationen von Bild in eine Werbebande gerutscht. Dabei hat er sich den linken Knöchel verdreht.

Jesper Lindström muss den Trainingsplatz mit einem verletzen Knöchel verlassen. © Jürgen Kessler/imago

Eintracht Frankfurts Lindström verlässt Trainingsplatz unter Schmerzen

Lindström musste den Platz von Betreuern gestützt und mit Schmerzen verlassen. Nach Bild-Informationen deutet vieles auf eine Bänderverletzung bei dem 23-Jährigen hin. Eine genaue Diagnose steht jedoch noch aus. Die kommenden Partien am Samstag (11. März) gegen den VfB Stuttgart und am Mittwoch (15. März) in der Königsklasse bei der SSC Neapel, wo die Eintracht ohne Fans auskommen muss, sind jedoch in akuter Gefahr.

Der Däne gehört in der Offensive von Eintracht Frankfurt zu den absoluten Stammspielern. In der laufenden Saison verpasste er erst ein Bundesligaspiel wegen einer Erkältung. Zudem setzte er im DFB-Pokal zweimal aus. Wettbewerbsübergreifend kommt er in 31 Pflichtspielen auf neun Tore und vier Vorlagen. In den letzten fünf Partien konnte sich Lindström jedoch nicht mehr in die Scorerliste eintragen.

Lindström-Ausfall könnte Chance für andere Eintracht-Spieler sein

Sollte Lindström tatsächlich länger ausfallen, könnte das die Chance für andere Offensivspieler im Kader der Eintracht sein. Rafael Borré ist mit seiner Rolle als Ergänzungsspieler schon länger unzufrieden. Es ist also möglich, dass er in der wichtigen Saisonphase nun mehr Bewährungschancen erhält. (jo)