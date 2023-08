Eintracht Frankfurt vor Verpflichtung von Brasilien-Talent?

Von: Alexander Kaindl

Während die Situation von Randal Kolo Muani weiterhin unklar ist, scheint sich bei Eintracht Frankfurt etwas auf einer anderen Position zu tun.

Frankfurt – Das Transferfenster hat nur noch bis zum 1. September geöffnet. Bei Eintracht Frankfurt sind die Personalplanungen für diesen Sommer längst noch nicht abgeschlossen. Schließlich wird nach wie vor über einen Abgang von Torjäger Randal Kolo Muani und dessen möglicher Ersatz bei der SGE diskutiert. Eine andere Baustelle scheint sich nun aber zu schließen. Offenbar wechselt Torhüter-Talent Kauã Santos an den Main.

Kauã Morais Vieira dos Santos Geboren: 11. April 2003 (Alter 20 Jahre) Verein: Flamengo Rio de Janeiro Position: Torhüter

Eintracht Frankfurt vor Verpflichtung von Brasilien-Talent Kauã Santos?

Die Verantwortlichen um Markus Krösche würden damit ein echtes Brasilien-Juwel an Land ziehen. Santos ist 20 Jahre alt, 1,96 Meter groß und U20-Nationalspieler der Seleção. Brasilianischen Medienberichten zufolge wechselt der Keeper aus der Akademie von Flamengo für 1,6 Millionen Euro zur Eintracht.

Weiter heißt es, dass Flamengo bei einem möglichen Weiterverkauf beteiligt werden würde – von 30 Prozent der Ablösesumme ist die Rede. Sollte Santos die Entwicklung nehmen, die man ihm in Südamerika und offensichtlich auch in Frankfurt zutraut, könnte er eines Tages jede Menge Geld wert sein und dann sowohl der SGE als auch Flamengo jede Menge Scheine in die Kassen spülen.

Steht Markus Krösche vor dem nächsten Transfer für die Eintracht? Torwart-Talent Kauã Morais Vieira dos Santos wird mit der SGE in Verbindung gebracht. © HMB-Media / NurPhoto / Imago

Frankfurter Torhüter-Team: Ohne Ramaj, mit Santos?

Wie man Torhüter gewinnbringend weiter veräußert, haben die Frankfurter Bosse jüngst eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Diant Ramaj wurde für eine Millionen-Ablöse an Ajax Amsterdam verkauft. Dessen Platz bei den Adlerträgern soll nun Santos einnehmen. Kevin Trapp bleibt natürlich die Nummer Eins.

Mit dem Neuzugang, der von den Vereinen zunächst nicht bestätigt wurde, hätte der Europa-League-Sieger von 2022 dann vier Torhüter im Kader: Trapp (33), Jens Grahl (34), Simon Simoni (19) und eben Santos. Der Brasilianer wäre also eine Investition in die Zukunft und ein wichtiger Baustein in Sachen Altersstruktur im Frankfurter Keeper-Team.

Ramaj, Santos und Ulreich werden von derselben Agentur beraten

Interessant: Santos wird von der Agentur BMS Sportconsulting vertreten – ebenso wie Ramaj. Mit Sven Ulreich vom FC Bayern München gibt es einen weiteren prominenten Klienten. Was passiert bis zum Ende der Transferperiode also noch bei der Eintracht? Das 1:1 in der Conference-League-Quali in Sofia war bereits ein Warnschuss, ganz zufrieden kann man am Main aktuell nicht sein. (akl)