Ex-Eintracht-Star macht katastrophalen Fehler – und führt seine Mannschaft dann doch noch zum Sieg

Der frühere Eintracht-Frankfurt-Spieler Carlos Zambrano siegte in der Nacht mit seinem Klub Alianza Lima mit 2:1 – und war an allen drei Treffern direkt beteiligt.

Lima – Diese Partie wird Carlos Zambrano, ehemaliger Verteidiger von Eintracht Frankfurt, so schnell nicht vergessen. Mittlerweile kickt der Peruaner in seiner Heimat bei seinem Alianza Lima. Mit dem Topklub konnte er nicht nur zuletzt einen elf Jahre anhaltenden Negativrekord beenden, sondern steht in der Liga auch an der Tabellenspitze mit dem Traditionsverein. In der Nacht gewann Alianza den „Clásico“ gegen Deportivo Municipal mit 2:1. Was nach einem recht gewöhnlichen Fußballabend klingt, war für Carlos Zambrano eine Achterbahn der Gefühle mit Happy End.

Carlos Zambrano Geboren: 10. Juli 1989 in Callao, Peru Aktueller Verein: Alianza Lima Position: Innenvertedigung

Frühere Eintracht-Profi Zambrano leitet Gegentor ein

Der Ex-Eintracht-Spieler Carlos Zambrano, der seit Januar wieder in Peru Fußball spielt, absolvierte in der Liga, die im Februar begonnen hat, nur die Hälfte der bislang absolvierten 14 Ligaspiele. Die Gründe dafür sind eine Rotsperre, die Berufung für die peruanische Nationalmannschaft, die im März unter anderem auf Hanis Flicks DFB-Team traf, sowie zuletzt muskuläre Probleme.

Wenn Zambrano aber fit ist und zur Verfügung steht, spielt der Innenverteidiger eine zentrale Rolle im System des 25-maligen peruanischen Meisters. Gegen Deportivo Municipal leistete sich der 33-Jährige zu Beginn der 2. Halbzeit jedoch einen folgenschweren Fehler. Einen halbhohen Querpass im Aufbauspiel konnte der gegnerische Angreifer Christopher Olivares abfangen und aus rund 25 Metern in den Winkel hämmern. Doch „Zamba“ ist neben seiner effektiven Zweikampfführung auch für seine große Mentalität und seinen unbändigen Willen bekannt, sodass er trotz seines Aussetzers nicht aufsteckte.

Ehemaliger Eintracht-Profi Carlos Zambrano schlägt gleich zweimal zu

In 117 Partien für Eintracht Frankfurt gelang Carlos Zambrano kein einziger Treffer. Kein Wunder, denn der Südamerikaner ist als Verteidiger eher selten vor dem gegnerischen Tor zu finden. Als kopfballstarker Spieler taucht der Peruaner jedoch zumindest bei Eckbällen im Strafraum des Gegners auf – so auch vergangene Nacht.

Rund 15 Minuten nach dem Gegentreffer machte Zambrano seinen Fehler wieder gut. Nach einem Eckball stand der Defensivmann goldrichtig und schob eine Kopfballverlängerung aus kurzer Distanz gefühlvoll in die Maschen. Doch der Peruaner hatte noch nicht genug. Wenige Minuten vor dem Ende der Partie war „Zamba“ erneut zur Stelle. Eine weitere Kopfballverlängerung nach einer Freistoß-Flanke versenkte der 33-Jährige dieses Mal gewohnt mit seiner Stirn im gegnerischen Gehäuse. Das sehr enge und stimmungsvolle Estadio Alejandro Villanueva explodierte förmlich. Nach dem Schlusspfiff feierten die Anhängerinnen und Anhänger von Alianza Lima ihren Helden des Abends Carlos Zambrano, der dieses Spiel wohl noch lange in Erinnerung halten wird. (jsk)