Toppmöller übernimmt die Eintracht: Das muss Krösche an den FC Bayern zahlen

Von: Christian Németh

Frankfurts neuer Trainer heißt Dino Toppmöller. Für den Coach müssen die Adlerträger bekanntlich eine Ablösesumme an den FC Bayern zahlen. Deren Höhe scheint nun klar.

Frankfurt – Nun ist die Sache also spruchreif, die zuletzt heißen Gerüchte haben sich bestätigt: Dino Toppmöller wird Nachfolger von Oliver Glasner und neuer Cheftrainer bei Eintracht Frankfurt. Für den Cheftrainer-Debütanten auf Bundesliga-Ebene, der zuletzt als Co-Trainer von Julian Nagelsmann beim FC Bayern aktiv war und nun einen Kontrakt bis 2026 erhält, müssen die Hessen allerdings eine Ablöse an den deutschen Rekordmeister bezahlen.

Dino Toppmöller Geboren: 23. November 1980 (42 Jahre) Verein: Eintracht Frankfurt Funktion: Cheftrainer

Neuer Eintracht-Trainer Toppmöller kommt nicht umsonst

Toppmöller, der als Assistent des während der Rückrunde entlassenen Bayern-Coaches Nagelsmann fungierte und seit dessen Abgang ohne Job war, galt als Wunschlösung von Eintracht-Vorstand Markus Krösche – beide verbindet eine gemeinsame Vergangenheit bei RB Leipzig. Um den neuen Chef an der Eintracht-Seitenlinie aus München loseisen zu können, mussten die Adlerträger zunächst einmal die Geldbörse zücken, denn offiziell hatte Dino Toppmöller ja noch einen Kontrakt an der Säbener Straße zu erfüllen.

Eine Weile lang hieß es laut übereinstimmenden Medienberichten, dass der 42-Jährige für rund 500.000 Euro zur Eintracht wechseln dürfe. In der Folge ergab sich jedoch ein kleines Tauziehen zwischen den FCB- und SGE-Verantwortlichen, am Ende der Verhandlungen stand indes eine Einigung – und offenbar eine etwas andere Summe als die zunächst kolportierte.

Ablösesumme für Dino Toppmöller niedriger als zunächst angenommen

Laut Sky muss die Eintracht nun rund 250.000 Euro an die Münchener bezahlen, BILD berichtet von etwas weniger und informiert über eine angebliche Summe von circa 200.000 Euro. Dino Toppmöller wiederum selbst, schreibt ebenfalls die BILD, soll jährlich knapp 1,5 Millionen Euro verdienen – was einem Betrag entspricht, den auch Oliver Glasner zu seinem Amtsantritt erhalten haben soll.

Markus Krösche wird sich über den ausgehandelten Deal mit den Bayern sicherlich freuen. Über die Neuverpflichtung Toppmöllers zeigte er sich am Montag ohnehin begeistert: „Es war nur eine Frage der Zeit, bis Dino Toppmöller in der Bundesliga als Cheftrainer arbeitet. Wir sind froh, ihn mit seiner Expertise, seinem tiefgreifenden Fußballverständnis und seiner hohen zwischenmenschlichen Kompetenz für uns gewonnen zu haben. In den letzten Jahren konnte er bereits in unterschiedlichen Funktionen wertvolle Erfahrungen sammeln und Erfolge feiern.“ Während der neue Frankfurt-Trainer nun also im Anflug ist, darf hingegen so mancher Profi den Verein verlassen.