Hoffenheim-Star ist der SGE angeblich zu teuer

Von: Marcel Schwenk

Eintracht Frankfurt droht ein Umbruch, der Transfersommer könnte ereignisreich werden. Ein Hoffenheimer wird aber wohl nicht an den Main kommen.

Frankfurt – Daichi Kamada kehrt Eintracht Frankfurt definitiv den Rücken, auch Randal Kolo Muani wird vermutlich nicht zu halten sein. Rafael Borre wird ebenfalls immer wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht, dasselbe gilt für Djibril Sow und Evan Ndicka.

Christoph Baumgartner Geburtsdatum und ort: 1. August 1999 in Horn (Österreich) Bisherige Vereine im Profibereich: TSG 1899 Hoffenheim Profi bei Hoffenheim seit: Januar 2019 Vertrag bei Hoffenheim bis: Juni 2025

Eintracht Frankfurt: Ablöse für TSG-Star Baumgartner wohl zu hoch

Sollten auch nur manche dieser Spieler in der kommenden Saison nicht mehr im Deutsche Bank Park auflaufen, dürften Neuzugänge unumgänglich sein. Als ein möglicher Kandidat galt laut Bild-Zeitung Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim. Doch der Österreicher wird nach Informationen des Mediums nicht zu Eintracht Frankfurt wechseln.

Demnach sei den SGE-Verantwortlichen die Ablösesumme zu hoch. Im Falle eines Bundesliga-Verbleibs, den der aktuelle Tabellen-14. am kommenden Spieltag festmachen könnte, würde der 27-malige Nationalspieler wohl 30 Millionen Euro kosten.

Christoph Baumgartner (li.) stand angeblich auf der Liste der SGE-Verantwortlichen um Sportdirektor Markus Krösche (re.). © Imago Images / Nordphoto; Imago Images / Kessler-Sportfotografie

Eintracht Frankfurt: Transfer von Omar Marmoush fix

Sollte die TSG den Gang in das Unterhaus antreten, wäre angeblich sogar nur die Hälfte fällig. So viel „kann und will“ die Eintracht, die am Dienstagmittag den ablösefreien Transfer des Wolfsburgers Omar Marmoush öffentlich machte, offenbar nicht bezahlen – trotz der guten Leistungen Baumgartners in der laufenden Saison.

Nach 31 Spielen im deutschen Oberhaus steht der 23-Jährige, der vornehmlich im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommt, bei sieben Treffern und sechs Vorlagen. Damit hat er schon jetzt einen persönlichen Bestwert in puncto Torbeteiligungen in einer Bundesliga-Spielzeit aufgestellt.

Eintracht Frankfurt: Auch Dennis Geiger soll Kandidat gewesen sein

„Baumi ist ein Spieler der gerne Tiefe sucht, Stärken im Eins-gegen-Eins hat und Energie im Pressing mitbringt“, lobte 1899-Coach Pellegrino Matarazzo im April seinen Schützling und begründete so die Entscheidung, den Rechtsfuß offensiver aufzustellen.

Ein wenig weiter hinten agiert bei den Kraichgauern Dennis Geiger, der als Sechser vor der Abwehrkette das Bindeglied zwischen Angriff und Verteidigung darstellt. Auch am ehemaligen U21-Nationalspieler Deutschlands soll die SGE interessiert gewesen sein, die Verpflichtung stand angeblich sogar unmittelbar bevor.

Wechsel von Willian Pacho zu Eintracht Frankfurt schon seit März offiziell

Der Vertrag war laut Bild ausgehandelt, der Medizincheck absolviert, einzig die Unterschrift fehlte noch – doch Geiger sagte ab. Am Ende habe sich der 24-Jährige, der im Sommer ablösefrei gewesen wäre, den Wechsel zu den Hessen doch nicht zugetraut. Schließlich setzte er im April sein Kürzel in Sinsheim unter ein neues Arbeitspapier und bleibt damit dem Verein treu, bei dem er den Sprung zum Bundesliga-Profi schaffte.

Neben Marmoush hat Eintracht Frankfurt für die kommende Saison aber noch einen weiteren Neuzugang unter Dach und Fach gebracht. Für die Innenverteidigung kommt Willian Pacho aus Antwerpen, den Transfer lassen sich Sportdirektor Markus Krösche und Co. kolportierte neun Millionen Euro kosten. (masc)