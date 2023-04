Terrence Boyd feiert Martin Hinteregger ab: „Ist mein absoluter GOAT“

Ex-Eintracht-Profi

Terrence Boyd vom 1. FC Kaiserslautern redet auf Twitch über Ex-Eintracht-Spieler Martin Hinteregger und erzählt kuriose Anekdoten.

Frankfurt – Mit dem 1. FC Kaiserslautern feiert Terrence Boyd in dieser Saison eine gelungene Rückkehr in die 2. Bundesliga. Nach 29 Spieltagen liegen die Pfälzer auf Rang sieben. Ein Abstieg ist auch rein rechnerisch nicht mehr möglich. Mit seinen zwölf Saisontreffern hat Terrence Boyd großen Anteil an der erfolgreichen Spielzeit der „roten Teufel“. Der 32-Jährige hat in seiner Karriere schon einige Station hinter sich und ist vielen Fußballern begegnet. Den früheren Eintracht-Frankfurt-Profi Martin Hinteregger hebt er aber in einem Gespräch auf dem Twitch-Kanal „splashbruddaa“ heraus. Der Österreicher „ist mein absoluter GOAT“, verrät der gebürtige Bremer.

Martin Hinteregger Geboren: 7. September 1992 in Sankt Veit an der Glan, Österreich Letzter Profi-Verein: Eintracht Frankfurt Österreichische Nationalmannschaft: 67 Spiele (4 Tore)

Boyd zeigt sich begeistert vom früheren Abwehrchef von Eintracht Frankfurt Hinteregger

Terrence Boyd ist dem ehemaligen Eintracht-Spieler Martin Hinteregger in seiner Karriere ein paar Mal begegnet und erzählt in dem Gespräch auf Social Media einige kuriose Geschichten über den 30-Jährigen. So traf Boyd bei einem Freundschaftsspiel zwischen den USA und Österreich in Wien nach dem Spiel in einem Club auf seinen Gegenspieler: „Auf einmal marschiert Martin Hinteregger ein, alleine, keine Freunde (…). Ich glaube, er wollte auch alleine“ sein. Anschließend ging Hinteregger laut Boyd an die Bar, trank eine halbe Wodka-Flasche und verschwand wieder.

Boyd zeigt sich begeistert vom Europa-League-Sieger. So versucht sich der Angreifer von jedem seiner Mitspieler, der mit Hinteregger zusammengespielt hat, Informationen und Geschichten über den besonderen Fußballer zu besorgen.

Ex-Eintracht-Profi Hinteregger geht gerne jagen

Eine weitere Anekdote, die Terrence Boyd über den früheren Abwehrmann von Eintracht Frankfurt erzählt, handelt von einem Angebot aus Florenz, das Hinteregger als Jungprofi erhalten habe. Diese Offerte lehnte der Österreicher laut Boyd ab, „weil man kann da nicht gut jagen gehen.“ Ein anderes Mal kam Hinteregger zur zweiten Trainingseinheit des Tages mit „blutverschmierten Jagdklamotten“.

Auch dass der Ex-Frankfurter lange Zeit kein Smartphone besessen hat, begeistert den Stürmer des FCK. Bei den Fans von Eintracht Frankfurt genießt Hinteregger ebenfalls noch immer ein hohes Ansehen. Im Gegensatz zu den meisten Profis, die in der Regel eher unnahbar wirken, war und ist der Österreicher ein angenehmer Gegenpol. Das gefällt offensichtlich auch Terrence Boyd. Hinteregger äußerte sich wiederum zuletzt sehr positiv über einen ehemaligen Kollegen aus der Nationalmannschaft. (jsk)

