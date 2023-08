Geleakte Nagelsmann-Taktik soll Frankfurt zum Erfolg führen

Von: Jannek Ringen

Teilen

Der Saisonstart von Eintracht Frankfurt in der Bundesliga steht bevor. Der neue Trainer Dino Toppmöller setzt auf ein System von Julian Nagelsmann.

Frankfurt – Die erfolgreiche Zeit von Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt ist Geschichte und in die neue Saison geht es mit Dino Toppmöller. Der 42-Jährige ist der Bundesliga bisher nur als Co-Trainer von Julian Nagelsmann bei RB Leipzig und beim FC Bayern München bekannt und ist erstmals Cheftrainer in der höchsten deutschen Spielklasse. Aus der gemeinsamen Arbeit mit Nagelsmann scheint er einiges mitgenommen zu haben.

Dino Toppmöller Geboren: 23. November 1980 (Alter 42 Jahre), Wadern Bisherige Vereine: u. a. F91 Düdelingen, RB Leipzig, FC Bayern München, Eintracht Frankfurt Zweitligaspiele als Spieler: 128

Toppmöller als neuer Chef bei der SGE

Als Eintracht Frankfurt Adi Hütter im Sommer 2021 zu Borussia Mönchengladbach abgeben musste, übernahm sein Landsmann Oliver Glasner den Trainerposten bei Eintracht Frankfurt. Unter dem impulsiven Salzburger gewann die SGE sensationell die Europa League und erreichte im vergangenen Jahr das Finale im DFB-Pokal. Die Stimmung verschlechterte sich jedoch aufgrund der dürftigen Leistungen in der Liga und man gab die Trennung von dem 48-Jährigen bekannt.

Neu an der Seitenlinie beim Conference-League-Teilnehmer ist Dino Toppmöller. Der 42-Jährige war neben seinen Co-Trainer-Stationen beim FC Bayern und RB Leipzig Cheftrainer von F91 Düdelingen, als der luxemburgische Verein überraschend die Europa League erreichte. Jetzt soll er bei der Eintracht das Erbe von Oliver Glasner antreten.

Dino Toppmöller will von der gemeinsamen Zeit mit Julian Naglesmann profitieren. © IMAGO / Schüler; IMAGO / Ulrich Wagner

Loslösung von Nagelsmann – Toppmöller mehr als ein Co-Trainer für Eintracht Frankfurt

Für Toppmöller gilt es nun zu beweisen, dass er mehr als nur ein Co-Trainer ist. Mit Eintracht Frankfurt trainiert er gleich einen der erfolgreichen deutschen Clubs der vergangenen Jahre. Einmal vertrat er Julian Nagelsmann im DFB-Pokal, als der Cheftrainer mit einer Corona-Erkrankung zu Hause bleiben musste. Die Partie ging mit 0:5 bei Borussia Mönchengladbach verloren.

In Frankfurt schätzt man die Arbeit des 42-Jährigen aus den vergangenen Jahren sehr. Er gilt als Taktiker und soll zusammen mit dem ehemaligen Bayern-Coach viel an Spielsystemen und Formationen gefeilt haben. So spielte der FC Bayern unter dem Trainerteam erstmals seit langer Zeit wieder eine Dreierkette. Außerdem gilt er als Förderer junger Talente, wie man an der Entwicklung Bayerns Jamal Musiala sehen konnte.

Laimer, Keita, Sesko, Grimaldo und Co.: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Toppmöller übernimmt bei Eintracht Frankfurt Ansätze aus seiner Bayern-Zeit

In der Vorbereitung wurde bereits deutlich, wie viel FC Bayern in der neuen Ausrichtung von Eintracht Frankfurt steckt. Das aus München bekannte 3-1-5-1 wurde von Toppmöller in der Vorbereitung mit einigen Varianten auch bei der SGE eingeführt. Auffällig ist auch, dass Vorgaben und Kommandos, die auf Zetteln in der Bayern-Kabine standen, den Weg ins Frankfurter Training gefunden haben.

Toppmöller macht, wenn auch auf einem anderen Niveau, bei der Eintracht da weiter, wo er im Frühjahr zusammen mit Nagelsmann bei den Bayern aufhören musste. Zudem kommt sein Co-Trainer Stefan Buck aus der U23 des Rekordmeisters. Mit ihm soll er in München bereits einen engen Kontakt gepflegt haben. Wie sich das Spielsystem auf die Eintracht ummünzen lässt, wird sich am Wochenende im Derby gegen Aufsteiger Darmstadt zeigen. (jari)