Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt live im TV und Stream: Wo das Bundesliga-Spiel läuft

Von: Nico Scheck

Will mit der SGE den ersten Dreier in der neuen Bundesliga-Saison: Torwart Kevin Trapp. © Arne Dedert/dpa

Eintracht Frankfurt gastiert am 4. Bundesliga-Spieltag beim SV Werder Bremen. Doch wo wird das Spiel live im TV und Stream übertragen?

Bremen - Der Start in die neue Bundesliga-Saison verlief dann doch etwas dürftig für Eintracht Frankfurt. Drei Spiele, zwei Punkte. Beim amtierenden Europa-League-Sieger hatte man sich sicherlich mehr erhofft. Am Sonntag (17.30 Uhr) soll nun der erste Dreier der noch jungen Saison her. Die SGE ist beim SV Werder Bremen zu Gast.

Die gute Auslosung für die Gruppenphase der Champions League und die Entscheidung von Nationaltorwart Kevin Trapp, am Main zu bleiben und Manchester United abzusagen, sorgten für gute Stimmung und Auftrieb bei den Hessen. Trainer Oliver Glasner sprach von „einer gewissen Aufbruchstimmung“ bei der Eintracht, man sei „noch nicht fertig“.

Eintracht Frankfurt will ersten Sieg in der Bundesliga-Saison

Der Gegner aus Bremen hingegen geht nach dem furiosen 3:2-Last-Minute-Sieg gegen Borussia Dortmund mit reichlich Rückenwind in die Partie. Alle drei Tore wurden ab der 89. Minute erzielt. Nun wartet die SGE. Es wäre der erste Heimsieg seit der Rückkehr in die Bundesliga. Trainer Ole Werner stellt sein Team auf einen aggressiven und schnellen Gegner aus Hessen ein: Wichtig sei Körperlichkeit, um gut in die Zweikämpfe zu kommen und die Wucht des Gegners in Standardsituationen und im Umschaltverhalten zu verteidigen.

Die Bremer könnten mit drei Punkten allerdings an ihren letzten Bundesliga-Heimsieg anknüpfen, denn der gelang ihnen bei einem 2:1 gegen Frankfurt Ende Februar 2021 wenige Monate vor dem Abstieg in die 2. Liga. Personell sieht es bei beiden Teams gut aus. Bei der Eintracht sind bis auf die länger verletzten Almamy Touré, Aurélio Buta und Ajdin Hrustic alle Spieler fit. Bei Werder fehlt der Langzeit-Verletzte Jean-Manuel Mbom.

Anpfiff der Bundesliga-Partie Bremen gegen die Eintracht ist am Sonntag, den 28. August, um 17.30 Uhr im Bremer Weserstadion. Hier erfahren Sie, wo das Spiel live im TV und Stream übertragen wird.

SV Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im Free-TV?

Die Bundesliga-Partie Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt wird leider nicht live im Free-TV gezeigt.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und der kostenpflichtige Streaminganbieter DAZN sowie Sat.1.

SV Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga im Live-Stream bei DAZN

Der kostenpflichtige Streaminganbieter DAZN überträgt die Partie zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt am Sonntag, 28. August 2022, live und in voller Länge .

überträgt die Partie zwischen am Sonntag, 28. August 2022, . Um 16.45 Uhr beginnen die Vorberichte, Anpfiff der Partie ist um 17.30 Uhr.

ist um 17.30 Uhr. Laura Wontorra übernimmt die Moderation, Reporterin Ann-Sophie Kimmel kümmert sich um die Vorberichte.

Als Kommentator fungiert Uli Hebel, Tim Borowski unterstützt als Experte.

Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie ein Abonnement.