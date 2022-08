Live: Eintracht Frankfurt trifft im Supercup 2022 auf Real Madrid – die Aufstellung ist da

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Nach dem misslungenen Bundesliga-Auftakt gegen den FC Bayern München will Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid wieder eine bessere Figur machen. © osnapix/imago

Für Eintracht Frankfurt geht es um den nächsten europäischen Titel gegen Champions-League-Sieger Real Madrid. Wir sind ab 21 Uhr live für Sie dabei!

>>> Ticker aktualisieren <<<

Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Touré, Tuta, Ndicka - Sow, Rode, Knauff, C. Lenz, Kamada, Lindström - Borré Aufstellung Real Madrid Courtois - Carvajal, Eder Militao, Alaba, F. Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Fede Valverde, Benzema, Vinicius Junior Tore -

Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid: Krach zwischen Peter Fischer und den Fans

+++ 20.04 Uhr: Vor dem Spiel gegen Real Madrid in Helsinki findet Eintracht-Präsident Peter Fischer auf dem Fan-Fest der SGE deutliche Worte für die Pyrotechnik am vergangenen Wochenende im Spiel gegen den FC Bayern München: „Wie soll ich den Jungs und Mädels erklären, dass sie nicht mehr ins Stadion dürfen, weil ein paar A***löcher auf den Platz rennen und weil irgendwelche Leute irgendwelche Feuers***e auf andere werfen?“, sagte Fischer stinksauer in einem Video, dass Sport1 auf Instagram teilte. Zuvor hatten ein paar Fans aus der Menge herausgerufen, es sei nichts passiert. Auch für sie hat Fischer eine Ansage parat: „Ich schmeiß dich raus, du bekommst Stadionverbot, du kommst da nie mehr hin.“

Update vom Mittwoch, 10. August 2022, 15.20 Uhr: Wie immer kommt an dieser Stelle zunächst das Schiedsrichtergespann. Geleitet wird die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Real Madrid von Michael Oliver aus England. Ihm zur Seite stehen Stuart Burt und Simon Bennett ebenfalls aus England. Vierter Offizieller ist Donatas Rumsas aus Litauen. Der Pole Tomasz Kwiatkowski wird an den Bildschirmen Platz nehmen.

+++ Hallo und ein fröhliches „Gut Kick“ in die Runde. Mein Name ist Melanie Gottschalk und ich werde Sie heute Abend durch den Supercup zwischen Eintracht Frankfurt und Real Madrid begleiten. Aber auch schon vorher erwarten Sie an dieser Stelle viele interessante Informationen und Fakten.

Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid: „Wir freuen uns alle riesig auf die Partie“

Erstmeldung vom Dienstag, 09. August 2022, 19.12 Uhr: Helsinki - Kurz nach dem Saison-Auftakt gegen den FC Bayern München und der bitteren 1:6-Niederlage wartet auf Eintracht Frankfurt gleich das nächste Highlight. Denn am Mittwoch (10. August) trifft die Mannschaft im UEFA-Supercup auf den Champions-League-Sieger Real Madrid. „Wir freuen uns alle riesig auf die Partie. Es ist die Belohnung für den Sieg in der Europa League im vergangenen Jahr, dass wir nun gegen Real spielen dürfen“, sagte Trainer Oliver Glasner vor der Partie.

Dem stimmte auch Torhüter Kevin Trapp zu: „Das Spiel hat eine große Bedeutung für uns, weil es der Lohn für unsere Leistung ist. Wir dürfen uns mit der vielleicht besten Mannschaft in Europa messen und zeigen, was wir können. Wir freuen uns, weil wir es uns verdient haben.“ Und Stürmer Rafael Borré ergänzte: „Wir müssen fokussiert sein. Wir müssen stark sein. Wir müssen kompakt verteidigen und die eigenen Umschaltmomente konsequent nutzen. Dann haben wir eine Chance.“

Eintracht Frankfurt tritt ohne Filip Kostic an

Nicht mehr mit dabei sein wird Filip Kostic, der am Dienstag (09. August) nach dem Abschlusstraining in Frankfurt nicht mit der Mannschaft in den Bus stieg, sondern die letzten Details mit seinem neuen Verein Juventus Turin klären wollte. Wie Sportvorstand Markus Krösche mitteilte, sei es der Wunsch der Italiener gewesen, dass Kostic im Supercup nicht mehr mit antritt, damit er sich kurz vor seinem Wechsel nicht mehr verletze.

Es gilt nun, den 29 Jahre alten Flügelstürmer zu ersetzen, Oliver Glasner wird dafür andere Wege gehen müssen. Das schwebte Eintracht Frankfurt aber sowieso vor. Denn natürlich war der Stil ausrechenbar, weil eben viel über links und Kostic lief, der aber eben auch oft genug den Unterschied gemacht hat.

Eintracht Frankfurt mit einer Viererkette gegen Real Madrid?

Möglichkeiten gibt es viele, zu ersetzen ist Kostic aus den eigenen Reihen bei Eintracht Frankfurt allerdings nicht. Gegen Real Madrid könnte Galsner eine defensivere Aufstellung als gegen den FC Bayern München wählen. „Wir wollen sehr kompakt agieren und die Räume eng halten, damit Real möglichst viel Druck und möglichst wenig Raum bekommt“, sagte er vor dem Spiel gegen Real Madrid. Einen kompletten Systemwechsel wird er jedoch noch nicht vornehmen, für die nächsten Wochen sei das aber denkbar. Eine Viererkette ist somit wohl für das Spiel gegen Madrid ausgeschlossen.