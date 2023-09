Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln: Bundesliga live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Nach dem Einzug in die Gruppenphase der Conference League muss Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln ran. Hier sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Frankfurt – Die Bundesliga ist in eine neue Saison gestartet. Für Eintracht Frankfurt lief es in den ersten beiden Spielen gegen die Nachbarn aus Darmstadt und Mainz immerhin ganz in Ordnung – vor allem vor dem Hintergrund, dass in diesem Sommer viele wichtige Spieler den Verein verlassen haben und sich die „Neuen“ erst einmal einspielen müssen. Doch neben dem Platz hat in den vergangenen Tagen vor allem die Causa Randal Kolo Muani für Aufsehen gesorgt, er möchte die SGE noch auf den letzten Drücker verlassen.

Eintracht Frankfurt gelingt Einzug in die Gruppenphase der Conference League

Die Angst war da, dass es aufgrund der Unruhen bei der Eintracht – Randal Kolo Muani streikte – in den Conference-League-Playoffs gegen Levski Sofia eine Überraschung geben könnte. Denn die Bulgaren reisten mit einem Unentschieden aus dem Hinspiel nach Frankfurt. Doch die SGE konnte nach anfänglichen Schwierigkeiten in der zweiten Halbzeit auch ohne den Star-Stürmer überzeugen und in die Gruppenphase einziehen.

„Ich bin unheimlich stolz auf die Gruppe, die letzten Tage waren für Jungs und alle im Verein sicherlich nicht einfach“, sagte dann auch Trainer Toppmöller nach dem Spiel. Doch die Mannschaft habe den Fokus darauf gelegt, „was wir machen können und was uns stark macht.“ Und das reichte am Ende auch.

In der Conference League konnte Eintracht Frankfurt vor heimischem Publikum jubeln, gegen den 1. FC Köln soll der nächste Erfolg gefeiert werden. © Hirnschal/imago

Jessic Ngankam überzeugt gegen Sofia – Empfehlung für Partie gegen Köln?

Nun heißt es aber direkt wieder volle Konzentration auf die Bundesliga, am Sonntag ist der 1. FC Köln zu Gast. Am Freitag (1. September) schließt das Transferfenster, sollte Kolo Muani Eintracht Frankfurt noch verlassen, müsste die SGE in letzter Minute noch einen Ersatz finden. Sportvorstand Markus Krösche dürfte für den Fall der Fälle aber sicher schon vorgesorgt haben. Ob der Neuzugang dann auch am Sonntag direkt eingesetzt wird? Fraglich. Mit Jessic Ngankam dürfte die Eintracht aber eine gute Alternative haben.

Gegen Sofia kam der 23 Jahre alte Stürmer in der 70. Minute rein – und schlug direkt voll ein. Denn kurz nach seiner Einwechslung erzielte er das wichtige 1:0, wenig später legte er Torschütze Ellyes Skhiri den zweiten Treffer auf. Alles in allem dürfte Eintracht Frankfurt als leichter Favorit in die Partie gehen, der 1. FC Köln konnte nämlich aus den ersten beiden Spielen noch keine Punkte generieren.

Die Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln steigt am Sonntag, 3. September 2023, um 15.30 Uhr in Frankfurt. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln wird nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln im Live-Stream übertragen.

Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 3. September 2023, um 15 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

