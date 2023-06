Die dem Dino bei Eintracht Frankfurt den Rücken stärken

Von: Daniel Schmitt

Kennen sich bestens: Dino Toppmöller (rechts) und Erwin Bradasch. © imago/Majerus

Eintracht-Trainer Toppmöller bringt zwei Vertraute mit: Was die beiden Assistenten Erwin Bradasch und Nelson Morgado auszeichnet.

Dass es so kommt, wie es bei Eintracht Frankfurt kommen wird in der Konstellation des Trainerteams, hat dann in gewisser Weise auch etwas mit Robert Jung zu tun. Der Pfälzer, geboren in Kaiserslautern, mittlerweile stolze 78 Jahre alt, einst Fußballer in Pirmasens und später vor allem exzellenter Trainer, der unter anderem mit dem FSV Salmrohr, Kickers Offenbach und Mainz 05 in die zweite Liga aufstieg, der auch Worms, Wehen und Rot-Weiss Frankfurt coachte. Dieser Robert Jung also brachte vor etwas mehr als zehn Jahren Dino Toppmöller und Erwin Bradasch zusammen, die künftigen Chef- und Co-Trainer des hessischen Bundesligisten.

Rückblick, Januar 2013, die Gemeinde Mehring an der Mosel in Rheinland-Pfalz gelegen, der hiesige Sportverein, ein Oberligist: Dort ließ Jung seine Laufbahn an der Linie ausklingen und tat dies gemeinsam mit dem jungen Co-Spielertrainer Toppmöller. Bradasch schließlich schloss sich in eben jenem Winter ebenfalls dem SV Mehring an. Und fortan kickten Toppmöller und Bradasch zusammen, der eine im Sturm, der anderen im Mittelfeld, und nicht mal drei Monate später, als Jung sein Amt ruhen ließ, coachten sie die Truppe für den Rest der Runde gemeinsam. Ein neues Team hatte sich gefunden.

Erwin Bradasch, 42, gebürtiger Darmstädter, war nie die ganz große Fußballerkarriere vergönnt. Der einstige Junioren-Nationalspieler, der die Nachwuchsabteilung des SV 98durchlief, brachte es für Uerdingen zwar auf sechs Zweitligaspiele, auch kickte er unter Trainern wie Ernst Middendorp, Henk ten Cate, Jos Luhukay (alle in Uerdingen), dem ehemaligen Eintracht-Stürmer Thomas Epp (SV Erzhausen), sogar unter Mario Basler (Eintracht Trier), manch schwere Verletzung aber machte eine erfolgreichere Karriere zunichte. Es stehen in der Statistik vor allem Regional- und Oberligaeinsätze. Mit 27 brach sich der Familienvater das Wadenbein, im Sprunggelenk des operierten Beins bildeten sich zudem Knochenödeme. Sehr, sehr schmerzhaft. Er habe daher früh Gedanken ans Aufhören verspürt, sagte Bradasch mal, der von ehemaligen Kollegen aus hessischen Zeiten, damals in Erzhausen, als „totaler Teamplayer“ beschrieben wird. Entsprechend kam jene Laufbahn als Trainer nicht verkehrt.

Von Niko Kovac gelernt

Bradasch, dessen jüngere Bruder Daniel einst für die Eintracht-Reserve in der Regionalliga auflief, schloss sich schließlich Toppmöller an und folgt diesem seither auf seinem Weg. Von Luxemburg bei F91 Düdelingen, über Belgien bei Excelsior Viton bis nach Deutschland zur Eintracht. In Leipzig und bei den Bayern gehörte Bradasch freilich nicht zum Trainerteam. Die Bindung von Toppmöller zu seinem Assistenten ist eng, man kennt sich, man vertraut sich. „Erwin ist ein sehr kommunikativer Typ und hatte immer eine sehr gute Verbindung zur Mannschaft, kann aber auf dem Platz auch sehr klare Ansagen machen. Ich kann mich auf ihn zu 100 Prozent verlassen“, benennt Dino Toppmöller die Stärken seines Co-Trainers, der im Frühjahr beim luxemburgischen Zweitligisten Grevenmacher gehen musste - Bradaschs vorerst letzte Stelle als Cheftrainer.

Jene Rolle als Anführer strebte Nelson Morgado ohnehin noch nie an, solch eine exaltierte Stellung ist nichts für ihn. Er arbeitet lieber im Hintergrund - und das künftig ebenfalls an der Seite von Dino Toppmöller. Schon in Düdelingen analysierte er als Teilzeitkraft die Gegner für Toppmöller und Bradasch, im Hessischen erfolgt nun die Wiedervereinigung des Trios. „Er wird für unsere eigene Spielidee und Spielanalyse zuständig sein. Nelson ist sehr fleißig und sucht permanent nach neuen Ideen“, sagt Toppmöller. Zuletzt sammelte Morgado einiges an Erfahrung beim französischen Spitzenklub AS Monaco, wurde einst während der Amtszeit von Trainer Niko Kovac ins Fürstentum gelotst. „Niko Kovac ist sehr sympathisch“, sagt Morgado. Eine Aussage, die gewiss viele in Frankfurt, die mit Kovac zusammenarbeiteten, unterschreiben würden.

Morgado war bei den Monegassen Teil eines sechsköpfigen Analyseteams, zwar nicht der Chef, aber er lernte viel, wie er mal sagte. Bei der Eintracht dagegen wird er die Abteilung leiten, werden ihm die alteingesessenen Marco Schuster, Niklas Lanwehr, Sebastian Saglimbeni sowie Ex-Profi Marco Russ zuarbeiten. Morgado, da ist sich Toppmöller sicher, werde definitiv dabei helfen, die Ziele zu erreichen.

Weitspringer als Fitnesscoach

Der Lebenslauf des 36-Jährigen ist ein spannender. Er wurde wie Frankfurts Stürmerstar Randal Kolo Muani in Bondy bei Paris geboren, ist aber portugiesischer Staatsbürger. Beide Sprachen spricht er fließend, was beim Blick auf die Zusammensetzung des Eintracht-Kaders ein Vorteil ist. In Lissabon bei Sporting kickte Morgado in der Jugend, die große Karriere aber blieb ihm - auch wegen einiger Verletzung - verwehrt. Früh probierte er sich an Spielanalysen. In Düdelingen fanden er und Toppmöller und Bradasch schließlich zusammen und Vertrauen ineinander. Bis heute.

Abseits des Duos, das Toppmöller zur Eintracht mitbringt, verändern die Frankfurter weitere Stellschrauben im Team hinter dem Team. So wird der vor zwei Jahren mit einigen Vorschusslorbeeren von Borussia Dortmund geholte Athletikrainer Andreas Beck künftig nicht mehr federführend für die Profis zuständig sein, sondern einen Schritt zurücktreten und sich auf die Frauen- und Nachwuchsabteilung fokussieren.

Ersetzt wird er von Schahriar Bigdeli, einem ehemaligen Weitspringer, sogar Deutscher Meister, der zuletzt für Bayer Leverkusen tätig war. Einen „nächsten Professionalisierungsschritt“, nannte Sportdirektor Timmo Hardung diese Veränderungen. „Mit Schahriar gewinnen wir einen Experten hinzu, der in den vergangenen Jahren auf höchstem Niveau in Leverkusen gearbeitet hat“, so Hardung. Die Konstante im Trainerteam bleibt Jan Zimmermann. Er kümmert sich wie eh und je um die Torhüter.

Volles Vertrauen: Dino Toppmöller (links) und Nelson Mo rgado. © imago/Majerus